O novom eseju na maturi puno se govori: Jedan detalj mogao bi utjecati na izbor učenika

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23. listopad 2026.
Najavljeni esej na zadanu temu, čije je uvođenje planirano za 2028. godinu, donosio bi manje bodova od interpretacijskog koji učenici sada pišu.
I dok na državnoj maturi u ovoj školskoj godini nema značajnih promjena, jedna veća najavljena je za 2027./2028. godinu. Naime, plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja je uvođenje izbornosti u esej iz Hrvatskog jezika. Konkretno, da učenici mogu birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju nekog od zadanih književnih djela ili raspravljački esej na zadanu temu. Korana Svilar, predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik o tome je govorila u našem podcastu i otkriva još jedan važan detalj tog plana.
- Ono što vam sada mogu sa sigurnošću reći jest da će taj esej sasvim sigurno nositi manje bodova od interpretacijskog eseja. Naime, interpretacijski esej, dakle, već sam spomenula, ispituje znanja koja nisu potrebna ako izlazite na esej na zadanu temu. Prema tome, logično je da onda taj esej ne nosi jednaki broj bodova, on nema jednaku težinu unutar cijelog ispita iz hrvatskog jezika, dok ovaj prvi dio, on ostaje u potpunosti isti. Znači prvi dio ispita je za sve jednak, a ovaj drugi je, dakle, različite težine i onda u cijelom ukupnom tom bodovanju nosi manje bodova, rekla je Svilar.
Podsjetimo, maturanti i dalje bez položenog eseja neće moći položiti ispit Hrvatskog jezika, a temu eseja doznat će na dan pisanja.
Inače, posljednjih tjedana u javnosti su se pojavile i kritike ove odluke, za koju je i sam ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao da nije konačna. Nakon raspisivanja peticije za odustajanje od uvođenja novog tipa eseja na maturi iz Hrvatskog i reakcije Matice hrvatske, plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje izazvao je i burnu reakciju Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Cijeli podcast o ovoj temi poslušajte u nastavku:
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