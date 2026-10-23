Za izradu ispita mature nekim skupinama ide više od 20.000 eura: Objavljeno tko će ih sastavljati

Poznato je tko će pripremati ispite državne mature koje će učenici pisati 2028. godine. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) donio je ovih dana odluku o imenovanju članova stručnih radnih skupina za 28 predmeta. Osim imena nastavnika koji će raditi na ispitima, odlukom su propisane i obveze te neto naknade za pojedine poslove.

Najviše članova u skupini za Matematiku

Najbrojnija je skupina za Matematiku, koja ima osam članova, a slijedi Engleski jezik sa šest. Po pet članova imaju, među ostalima, skupine za Hrvatski jezik, Njemački jezik, Biologiju, Fiziku i Kemiju. Najmanje, po dva člana, imaju skupine za Češki jezik, Mađarski jezik i književnost, Srpski jezik te Sociologiju. Uz nastavnike iz škola, među imenovanima su i stručnjaci s fakulteta i drugih ustanova te umirovljeni nastavnici.

Odlukom je propisano i što će konkretno raditi. Tako njihov posao obuhvaća ažuriranje ispitnih kataloga i specifikacija, izradu radnih inačica ispita i ispitnih materijala, što uključuje i popise točnih odgovora i upute za ocjenjivanje te doradu materijala nakon recenzija. Sudjelovat će i u edukacijama ocjenjivača, ocjenjivanju te rješavanju prigovora. Pritom su dužni pridržavati se sigurnosnih mjera kojima se čuva tajnost ispitnih materijala.

Najveće naknade za strane jezike, iznosi se dijele na skupinu

Odlučeno je i koje naknade ostvaruju članovi stručnih radnih skupina. Najveće naknade imaju skupine za Engleski i Njemački jezik, po 20.130 eura. Svaka treba izraditi četiri inačice ispita više i četiri osnovne razine. Za Matematiku i Latinski jezik, također za po osam inačica, predviđeno je po 19.360 eura.

Skupini za Hrvatski jezik za pet ispitnih inačica pripada ukupno 15.630 eura. Za Biologiju, Fiziku i Kemiju predviđeno je po 11.330 eura za četiri inačice, dok je najmanji iznos, 4.840 eura, namijenjen skupini za Češki jezik za dvije inačice. Valja naglasiti da se navedeni iznosi odnose na cijele skupine. Novac će se njihovim članovima raspodijeliti razmjerno obavljenim poslovima, pa se iz odluke ne može utvrditi koliko će pojedinačno zaraditi svaki član.

Posebne su naknade određene za ocjenjivanje zadataka otvorenog tipa za članove koji će ih vrednovati. Za ocjenjivanje eseja iz Hrvatskog jezika predviđeno je 4,07 eura po ispitu, a za sažetak 3,08 eura. Ocjenjivanje Matematike plaćat će se 1,98 eura po ispitu osnovne razine i 4,51 euro po ispitu više razine. Za Engleski i Njemački jezik iznosi su 2,97 eura na osnovnoj te 3,52 eura na višoj razini.

Članovi skupina koji će ocjenjivati ispite učenika i pristupnika s pravom na prilagodbu ispitne tehnologije ostvaruju 20 posto veću naknadu. Dodatno se plaćaju i poslovi voditelja ocjenjivanja i moderatora prilikom ocjenjivanja.

Rad na edukacijama dodatno plaćen

Odluka propisuje i naknade za pripremu i provedbu edukacija ocjenjivača. Za Hrvatski jezik iznos je 715 eura neto po edukaciji, a za Engleski jezik, Matematiku i Njemački jezik 550 eura. Za Biologiju, Fiziku i Kemiju predviđeno je 385 eura, dok za skupinu drugih predmeta, među kojima su Povijest, Geografija i Psihologija, naknada iznosi 275 eura.

Rješavanje arbitraža plaćat će se 12 eura neto po satu, a rješavanje prigovora na bodovanje ispita 15 eura po satu. Za savjetovanje pri rješavanju prigovora predviđeno je 50 eura za obradu od jednog do pet prigovora te deset eura za svaki sljedeći.

Članovi skupina imaju i pravo na naknadu troškova prijevoza i smještaja prema posebnoj odluci Centra. Osnova za isplatu bit će izvješće o stvarno obavljenom poslu, a za ugovorene poslove koje nisu obavili naknada se neće isplatiti.

U nastavku možete vidjeti imena članova stručnih radnih skupina na maturi u 2027./2028. godini.