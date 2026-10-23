Za izradu ispita mature nekim skupinama ide više od 20.000 eura: Objavljeno tko će ih sastavljati

Maturu iz Hrvatskog možete pasti i ako dobro riješite test: Ovo su ključna pravila za 2027.
I dok od 2028. godine na esej iz Hrvatskog stiže veća promjena, za ovogodišnje maturante na tom ispitu nema većih promjena.
10:09 13 d 10.10.2026
23. listopad 2026.
NCVVO je objavio tko će pripremati maturu za 2028. i kolike su naknade. Najviše članova ima radna skupina za Matematiku.
Poznato je tko će pripremati ispite državne mature koje će učenici pisati 2028. godine. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) donio je ovih dana odluku o imenovanju članova stručnih radnih skupina za 28 predmeta. Osim imena nastavnika koji će raditi na ispitima, odlukom su propisane i obveze te neto naknade za pojedine poslove.
Najbrojnija je skupina za Matematiku, koja ima osam članova, a slijedi Engleski jezik sa šest. Po pet članova imaju, među ostalima, skupine za Hrvatski jezik, Njemački jezik, Biologiju, Fiziku i Kemiju. Najmanje, po dva člana, imaju skupine za Češki jezik, Mađarski jezik i književnost, Srpski jezik te Sociologiju. Uz nastavnike iz škola, među imenovanima su i stručnjaci s fakulteta i drugih ustanova te umirovljeni nastavnici.
Odlukom je propisano i što će konkretno raditi. Tako njihov posao obuhvaća ažuriranje ispitnih kataloga i specifikacija, izradu radnih inačica ispita i ispitnih materijala, što uključuje i popise točnih odgovora i upute za ocjenjivanje te doradu materijala nakon recenzija. Sudjelovat će i u edukacijama ocjenjivača, ocjenjivanju te rješavanju prigovora. Pritom su dužni pridržavati se sigurnosnih mjera kojima se čuva tajnost ispitnih materijala.
Maturu iz Hrvatskog možete pasti i ako dobro riješite test: Ovo su ključna pravila za 2027.
I dok od 2028. godine na esej iz Hrvatskog stiže veća promjena, za ovogodišnje maturante na tom ispitu nema većih promjena.
10:09 13 d 10.10.2026
Fuchs progovorio o novom eseju, kaže da nije bilo pobuna kad se matura polagala s praznim papirom
Ministar obrazovanja Fuchs kaže da nije bilo peticija kad se cijela matura mogla položiti s predanim praznim listom papira na eseju.
14:46 15 d 08.10.2026
Odlučeno je i koje naknade ostvaruju članovi stručnih radnih skupina. Najveće naknade imaju skupine za Engleski i Njemački jezik, po 20.130 eura. Svaka treba izraditi četiri inačice ispita više i četiri osnovne razine. Za Matematiku i Latinski jezik, također za po osam inačica, predviđeno je po 19.360 eura.
Skupini za Hrvatski jezik za pet ispitnih inačica pripada ukupno 15.630 eura. Za Biologiju, Fiziku i Kemiju predviđeno je po 11.330 eura za četiri inačice, dok je najmanji iznos, 4.840 eura, namijenjen skupini za Češki jezik za dvije inačice. Valja naglasiti da se navedeni iznosi odnose na cijele skupine. Novac će se njihovim članovima raspodijeliti razmjerno obavljenim poslovima, pa se iz odluke ne može utvrditi koliko će pojedinačno zaraditi svaki član.
Posebne su naknade određene za ocjenjivanje zadataka otvorenog tipa za članove koji će ih vrednovati. Za ocjenjivanje eseja iz Hrvatskog jezika predviđeno je 4,07 eura po ispitu, a za sažetak 3,08 eura. Ocjenjivanje Matematike plaćat će se 1,98 eura po ispitu osnovne razine i 4,51 euro po ispitu više razine. Za Engleski i Njemački jezik iznosi su 2,97 eura na osnovnoj te 3,52 eura na višoj razini.
Članovi skupina koji će ocjenjivati ispite učenika i pristupnika s pravom na prilagodbu ispitne tehnologije ostvaruju 20 posto veću naknadu. Dodatno se plaćaju i poslovi voditelja ocjenjivanja i moderatora prilikom ocjenjivanja.
Niste shvatili što je novi esej koji će se pisati na maturi? Evo objašnjenja u manje od minutu
Od 2028. uvodi se na maturu mogućnost odabira vrste eseja koji će maturanti pisati. O tome smo razgovarali u podcastu.
09:42 14 d 09.10.2026
Mijenja se državna matura: Doznali smo još jedan važan detalj o novom eseju iz Hrvatskog
Na esejski dio ispita mature iz Hrvatskog stiže velika promjena u 2028. Maturanti će moći birati vrstu eseja: interpretacijski ili raspravljački.
15:38 17 d 06.10.2026
Odluka propisuje i naknade za pripremu i provedbu edukacija ocjenjivača. Za Hrvatski jezik iznos je 715 eura neto po edukaciji, a za Engleski jezik, Matematiku i Njemački jezik 550 eura. Za Biologiju, Fiziku i Kemiju predviđeno je 385 eura, dok za skupinu drugih predmeta, među kojima su Povijest, Geografija i Psihologija, naknada iznosi 275 eura.
Rješavanje arbitraža plaćat će se 12 eura neto po satu, a rješavanje prigovora na bodovanje ispita 15 eura po satu. Za savjetovanje pri rješavanju prigovora predviđeno je 50 eura za obradu od jednog do pet prigovora te deset eura za svaki sljedeći.
Članovi skupina imaju i pravo na naknadu troškova prijevoza i smještaja prema posebnoj odluci Centra. Osnova za isplatu bit će izvješće o stvarno obavljenom poslu, a za ugovorene poslove koje nisu obavili naknada se neće isplatiti.
U nastavku možete vidjeti imena članova stručnih radnih skupina na maturi u 2027./2028. godini.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 2 d 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 2 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 4 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 3 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 3 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 4 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 11 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 9 d 14.10.2026
Novi esej već se pisao na maturi, davne 2010. godine. Ovo su bile teme
Na prvoj državnoj maturi, kako će to ponovno biti u 2028. godini, maturanti su birali između interpretacijskog eseja ili raspravljačkog eseja.
11:36 21 d 02.10.2026
Jedan dio novog eseja na maturi bit će posebno drukčiji: 'To prije nije bilo dozvoljeno'
Kako strukturirati novi esej na maturi? Iz NCVVO-a pojašnjavaju raspored odlomaka i što će maturanti smjeti napisati u njegovu zaključku.
14:13 7 d 16.10.2026
Pokrenuta peticija zbog mature, već ima 800 potpisa: Ovako odgovaraju iz NCVVO-a
Dvije nastavnice pokrenule su Apel za knjigu na maturi nakon što je najavljen novi esej. Za sada su prikupile 800 potpisa.
15:44 16 d 07.10.2026
Nastavnici prijetili bojkotom mature: Pitali smo NCVVO što će se promijeniti 2027.
Nakon pobune ocjenjivača zbog vrućine na Velesajmu i prijetnje bojkotom u nadolazećoj godini, pitali smo NCVVO što će promijeniti za maturu 2027.
12:23 21 d 02.10.2026
O novom eseju na maturi puno se govori: Jedan detalj mogao bi utjecati na izbor učenika
Najavljeni esej na zadanu temu, čije je uvođenje planirano za 2028. godinu, donosio bi manje bodova od interpretacijskog koji učenici sada pišu.
13:26 6 h 23.10.2026
Ne staju kritike na novi tip eseja, javio se HAZU: 'Narušava dostojanstvo, apeliramo na NCVVO'
Razred za književnost HAZU-a apelira na NCVVO da dodatno razmotri uvođenje raspravljačkog eseja kao alternative interpretativnom na maturi.
10:16 1 d 22.10.2026
Objavljeno kako će izgledati ispit Biologije na maturi 2027.: Obratite pažnju na jedno područje
Što se tiče strukture ispita, ovih godine nema promjena. Piše se 150 minute, ima 48 pitanja koji nose maksimalno 70 bodova, a 25 posto je za prolaz.
10:40 4 d 19.10.2026
Maturanti Kemiju riješili još gore nego lani: Ovako se trebate pripremati ako ju pišete 2027.
Prema pragovima prolaznosti, za dvojku ćete točno morati riješiti 25 posto ispita. Ako želite i više od toga, obavezno proučite katalog.
09:06 6 d 17.10.2026
Gradilište iz zraka: Pogled na Sabor s 96 metara, stari krov je nestao, a uzdiže se nova konstrukcija
Hrvatski sabor je bez krova, a doznali smo i što slijedi u nadolazećoj fazi radova te kad će se izgraditi vidikovac na 'vrhu' palače na Markovom trgu.
16:55 3 h 23.10.2026
Otvoren spektakularni most u obliku piramide: Težak je gotovo 7.000 tona, a visok čak 30 metara
U belgijskom Gentu otvoren je neobičan most izgrađen u sklopu velike modernizacije prometne infrastrukture oko grada.
16:53 3 h 23.10.2026
Jednokratne isplate iz trećeg stupa: Koliko su fondovi dali građanima na ruke u rujnu
Iz ODMF-a je isplaćeno preko 940.000 eura, a iz ZDMF-a iznad 128.000 eura. Jednokratne isplate iz jednog fonda prelaze trećinu ukupnog iznosa.
16:18 3 h 23.10.2026
Imate problema s otplatom kredita ili računa? Uskoro možete dobiti besplatnu pomoć Fine
Fina uskoro 'otvara' Savjetovalište potrošača o dugu. Cilj je pomoći građanima da bolje razumiju koliko duguju i kako mogu otplatiti dugove.
16:09 3 h 23.10.2026