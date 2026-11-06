Za spremiti PiG na maturi treba vam više od udžbenika: Evo što se sve očekuje od kandidata

Na ljetnom roku državne mature 2027. godine ispit iz Politike i gospodarstva, prema kalendaru, piše se 14. lipnja. Taj predmet uglavnom polažu kandidati koji žele upisati studij politologije ili novinarstva, a pišu ga i brojni maturanti koji žele upisati studije ekonomije jer je riječ o jednom od dostupnih izbornih predmeta.

Gradivo ispita i ove se godine sastoji od triju cjelina: političke pismenosti, ekonomske pismenosti i civilnog društva. Najveći udio bodova nosi civilno društvo (38 posto), dok politička pismenost nosi 32 posto, a ekonomska pismenost 30 posto. Ispit se sastoji od 50 zadataka, a piše se 90 minuta bez stanke. Kao i za druge predmete iz društveno-humanističkog područja, za prolaz je potrebno ostvariti 30 posto bodova, što je utvrđeno pragovima za prolaz po područjima.

Ukupno 25 zadataka bit će zadaci višestrukog izbora, a svaki će nositi jedan bod. Slijede zadaci kratkog odgovora, kojih će biti ukupno 22 i koji će također nositi po jedan bod. Tu su i tri zadatka produženog odgovora, na kojima pristupnik može ostvariti najviše dva boda po zadatku.

Očekuje se da kandidati prate politička zbivanja

Kako je navedeno u ispitnom katalogu za Politiku i gospodarstvo, sadržaji ovog nastavnog predmeta trebali bi omogućiti bolje razumijevanje povezanosti politike i gospodarstva u nekoj zajednici. Istaknuto je da pamćenje temeljnih pojmova nije dovoljno, već je potrebno povezivati sadržaje ovog predmeta sa sadržajima srodnih predmeta poput Povijesti, Sociologije i Psihologije.

Uz to, kandidati trebaju pratiti politička i ekonomska zbivanja u društvenoj zajednici putem medija te moći prepoznati širinu i dubinu njihova utjecaja. U ispitnom katalogu učenicima se savjetuje i da kritički promišljaju o stvarnosti te traže kreativna rješenja za njezino poboljšanje na temelju uočenih činjenica iz političkog i gospodarskog života.

Podvojena iskustva prošle godine

Literatura za pripremu ispita uključuje Ustav Republike Hrvatske i tri udžbenika:

Knežević-Hesky, A., 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik iz politike i gospodarstva za četvrti razred gimnazije. Alfa. Zagreb.

Palčić, N., Travaš, Ž., 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik u četvrtom razredu gimnazije. Školska knjiga. Zagreb.

Sunajko, G., Čepo, D., Goldstein, I., 2021. Politika i gospodarstvo: udžbenik za gimnazije. Udžbenik.hr.



Uz to, kao i uvijek, najbolja je priprema rješavanje prethodnih ispita državne mature, pogotovo jer se koncept ispita ove godine nije mijenjao. Nakon ljetnog roka prošle godine neki maturanti su nam rekla da su se točna rješenja na ovom ispitu 'vidjela iz aviona', dok su druge neka pitanja zbunila, na primjer ono o generaciji ljudskih prava. Prošlogodišnja iskustva maturanata s ispita iz PiG-a pročitajte ovdje.