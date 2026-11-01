Učenike trećeg srednje u veljači očekuje važan zadatak: 'Nastavnicima može poslužiti za ocjenu'

U veljači 2027. godine učenike trećih razreda srednjih škola trebao bi dočekati novi zadatak - esej za maturu iz Hrvatskog jezika. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je promjenu tog dijela ispita u 2028. godini, kada će ovogodišnji trećaši biti maturanti. Esej ostaje obvezan za polaganje ispita, ali maturanti će moći birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju književnog djela ili raspravljački esej na zadanu temu.

Bila je to i tema podcasta portala srednja.hr u kojem je gostovala predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik u NCVVO-u, Korana Svilar, koja je kazala da je plan da se esej održi uživo u školama.

- Planirano je da to bude 15. veljače i da to bude u jedinstveno vrijeme u svim gimnazijama i strukovnim školama koje imaju četverogodišnje ili petogodišnje obrazovanje. Inzistiramo na tome zato što će se i nama u Nacionalni centar trebati vratiti dio eseja kako bismo mogli provesti svoju analizu. Nije cilj ovdje na silu nešto uvoditi. Ovdje je cilj ponuditi nešto novo da vidimo možemo li time doprinijeti na neki način. Tako da će ta probna matura biti i informacija nama. Što se tiče samih nastavnika hrvatskoga jezika, s obzirom na to da oni to u trećim razredima imaju u ishodima predmetnoga kurikuluma, mislim da će moći unutar svojih škola i aktiva donijeti odluku da im to eventualno posluži za ocjenu. Ne vidim zašto ne bi ako do tada uvježbaju pisanje raspravljačkoga tipa eseja s učenicima, rekla je Svilar.

Esej na zadanu temu nosit će manje bodova u odnosu na interpretacijski, a maturanti će birati vrstu eseja prilikom prijave ispita. Inače, posljednjih tjedana u javnosti su se pojavile i kritike ove odluke, za koju je i sam ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao da nije konačna. Nakon raspisivanja peticije za odustajanje od uvođenja novog tipa eseja na maturi iz Hrvatskog i reakcije Matice hrvatske, plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje izazvao je i burnu reakciju Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Cijeli podcast pogledajte u nastavku: