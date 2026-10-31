U nekim slučajevima i novi esej će se poništavati: Evo na što trebate pripaziti

Plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja je uvođenje izbornosti u esej iz Hrvatskog jezika od 2028. godine. Konkretno, da učenici mogu birati hoće li pisati interpretacijski esej na temelju nekog od zadanih književnih djela ili raspravljački esej na zadanu temu. Ta druga vrsta eseja nosit će manje bodova od interpretacijskog, a Korana Svilar, predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik, u našem je podcastu odgovorila i na pitanje u kojim se situacijama novi esej neće vrednovati.

- Sve ostaje isto što se tiče nedovoljnog broja riječi, što se tiče nečitkog rukopisa i što se tiče pisanja velikim tiskanim slovima. Takvi eseji se poništavaju, a također neće biti bodovani oni koji u prvoj kategoriji nisu ostvarili jedan bod, a ta kategorija će biti ostvarenost teme. U interpretacijskom to je središnja tvrdnja. Tako da, ako u tome ne budu ostvarili niti jedan bod, neće se dalje bodovati, rekla je Svilar.

Temu eseja maturanti će doznati na dan pisanja, kada otvore ispitne materijale, a kao i na interpretacijskom eseju, imat će 160 minuta da napišu 440 riječi. Sve ostalo o novom eseju možete doznati u podcastu u nastavku. Napomenimo, posljednjih su se tjedana u javnosti pojavile i kritike ove odluke, za koju je i sam ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao da nije konačna. Nakon raspisivanja peticije za odustajanje od uvođenja novog tipa eseja na maturi iz Hrvatskog i reakcije Matice hrvatske, plan Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja izazvao je i burnu reakciju Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.