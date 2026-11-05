Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava

Ako si maturant, za maXturu već sigurno znaš: pripreme za maturu u organizaciji Profil Kletta koje te vode od prvog zadatka do upisa na fakultet. A upravo je izbor fakulteta razlog zbog kojeg se ovih dana svi okupljaju na jednom mjestu.

Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se od 12. do 14. studenoga, svaki dan od 10 do 19 sati, na Zagrebačkom velesajmu u prostorima Kongresne dvorane i dvorane Zimski vrt. Okuplja tisuće maturanata koji biraju fakultet, a maXtura je odlučila tu priliku iskoristiti da nagradi baš svakoga od vas. Bez obzira na to dolaziš li na Smotru ili pratiš sve od kuće, nagrada te čeka.

Prijavite se i poklon-bon je tvoj

Sve što trebaš napraviti jest prijaviti se putem poveznice na kraju članka. Nakon prijave na svoju e-mail adresu dobit ćeš poklon-bon za maXturine pripreme za državnu maturu. Bon vrijedi za sve predmete i sve razine pa ga možeš iskoristiti za pripreme koje ti najviše trebaju.

Pripreme se održavaju i uživo i online, a prvi ciklus počinje 21. studenoga. Novost je i Bodomat, kalkulator na maxtura.hr koji ti u nekoliko sekundi izračuna koliko bodova trebaš za željeni fakultet pa odmah znaš kako stojiš i na čemu trebaš raditi.

Dolaziš na Smotru? Potraži ljubičaste hudice

Ako ćeš biti na Smotri, na ulazu te čekaju maXturini volonteri. Prepoznat ćeš ih po ljubičastim hudicama. Pokaži im potvrdu o prijavi koju si dobio/la na e-mail i uz poklon-bon te čekaju i dodatne nagrade:

maXtura hudice

maXtura boce

mementi iz Matematike i Fizike

razni bonovi za pripreme

Nagrade dijelimo dok traju zalihe.

Prijavi se ovdje.

Vidimo se na Smotri!