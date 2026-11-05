Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 5 h 05.11.2026
05. studeni 2026.
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
Ako si maturant, za maXturu već sigurno znaš: pripreme za maturu u organizaciji Profil Kletta koje te vode od prvog zadatka do upisa na fakultet. A upravo je izbor fakulteta razlog zbog kojeg se ovih dana svi okupljaju na jednom mjestu.
Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održava se od 12. do 14. studenoga, svaki dan od 10 do 19 sati, na Zagrebačkom velesajmu u prostorima Kongresne dvorane i dvorane Zimski vrt. Okuplja tisuće maturanata koji biraju fakultet, a maXtura je odlučila tu priliku iskoristiti da nagradi baš svakoga od vas. Bez obzira na to dolaziš li na Smotru ili pratiš sve od kuće, nagrada te čeka.
Sve što trebaš napraviti jest prijaviti se putem poveznice na kraju članka. Nakon prijave na svoju e-mail adresu dobit ćeš poklon-bon za maXturine pripreme za državnu maturu. Bon vrijedi za sve predmete i sve razine pa ga možeš iskoristiti za pripreme koje ti najviše trebaju.
Pripreme se održavaju i uživo i online, a prvi ciklus počinje 21. studenoga. Novost je i Bodomat, kalkulator na maxtura.hr koji ti u nekoliko sekundi izračuna koliko bodova trebaš za željeni fakultet pa odmah znaš kako stojiš i na čemu trebaš raditi.
Ako ćeš biti na Smotri, na ulazu te čekaju maXturini volonteri. Prepoznat ćeš ih po ljubičastim hudicama. Pokaži im potvrdu o prijavi koju si dobio/la na e-mail i uz poklon-bon te čekaju i dodatne nagrade:
Nagrade dijelimo dok traju zalihe.
Prijavi se ovdje.
Vidimo se na Smotri!
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