Propada li uvođenje nove vrste eseja na maturi? Kritike poljuljale NCVVO, evo što kaže ravnatelj

Nastavnica o novom eseju: 'S maturom ili bez, ovo mora biti naš cilj'
Rasprave o novom eseju na maturi ne staju. Nastavnica iz Rijeke ističe kako je na svakome od nas da prenesemo interes za čitanjem na učenike.
07:54 13 d 24.10.2026
06. studeni 2026.
Što će se dogoditi s najavljenim uvođenjem nove vrste eseja na maturi u 2028. godini? Čini se da je scenarij propadanja sve bliži.
Nakon što je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) krajem rujna najavio novitet eseja na zadanu temu na maturi u 2028. godine, stigle su brojne kritike. Dvije nastavnice pokrenule su peticiju, Matica hrvatska oštro se usprotivila promjenama na državnoj maturi, dok je kritiku dao i Razred za književnost HAZU-a. I ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je kako ništa nije sigurno. Čini se da su kritike poljuljale plan NCVVO-a.
- Mi ćemo i dalje nastaviti promišljati kako poboljšati maturu, ali ono što mogu javnosti poručiti i umiriti struku 2027. i 2028. godine stvari ostaju onakve kakve jesu, izjavio je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović u emisiji Hrvatskog katoličkog radija u kojoj je o raspravljačkom eseju na maturi govorio kao o mogućnosti, a ne odluci. U emisiji kasnije je kazao kako je vrlo izvjesno da raspravljačkog eseja neće biti na maturi u 2028. godini.
Nakon ove izmjene kontaktirali smo Filipovića. Pitali smo ga je li točno da se odustaje od ideje eseja na zadanu temu u 2028. godini.
- O tome kakva će biti državna matura u šk. god. 2027./2028. biti će obznanjeno 30. rujna 2027. kad će biti objavljen Ispitni katalog za državnu maturu. Što se tiče 'nove vrste eseja' do tada ćemo kao što je već niz puta rečeno slušati i uvažiti sva argumentirana mišljenja akademske zajednice, nacionalnih i stručnih institucija, te šire prosvjetne javnosti i temeljem toga donijeti konačnu odluku. Sve daljnje aktivnosti uskladiti ćemo s prethodno rečenim, odgovorio nam je Filipović.
Nastavnica o novom eseju: 'S maturom ili bez, ovo mora biti naš cilj'
Rasprave o novom eseju na maturi ne staju. Nastavnica iz Rijeke ističe kako je na svakome od nas da prenesemo interes za čitanjem na učenike.
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O novini na maturi u našem je podcastu govorila predmetna koordinatorica za Hrvatski jezik pri NCVVO-u, Korana Svilar. Kazala je da se nastava književnosti trebala pobrinuti za to da učenici pročitaju i više od šest djela koja imaju na popisu u katalogu. Istaknula je i da je 'lakomo misliti da šest djela koja će netko pročitati da bi položio državnu maturu, tu osobu čine obrazovanim čitateljem', istaknula je. Što nam je još rekla, pogledajte u podcastu ispod.
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