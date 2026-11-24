Ove godine kazne za korištenje mobitela na državnoj maturi u Hrvatskoj su se smanjile. Istovremeno, na drugom kraju svijeta, u Južnoj Koreji, uvode se drastične mjere kako bi se spriječilo varanje na njihovoj inačici državne mature.

Suneung je standardizirani ispit koji moraju pisati svi kandidati koji se upisuju na visoka učilišta u Južnoj Koreji. Piše se dulje od osam sati i sadrži oko 200 pitanja, a igra veliku ulogu u tome na koje će se fakultete pristupnici moći upisati. Koliko je za Koreance ovaj ispit važan pokazuje i činjenica da se za vrijeme suneunga promet zaustavlja unutar 200 metara od svakog ispitnog mjesta.

Ne čudi onda da je to što je na ispitu prošlog četvrtka utvrđeno 111 slučajeva nepravilnosti u kojima su pristupnici koristili elektroničke uređaje uzrokovalo golem skandal. Nakon toga ministar obrazovanja Choi Kyo-jin dao je ostavku, prenio je Guardian, što je za tako nešto u Hrvatskoj gotovo nezamislivo.

U javnosti je unaprijed zavladala panika

Naime, i prije provedbe ovogodišnjeg suneunga vladala je određena razina javne histerije. Jedan od razloga za to bilo je priznanje prvoplasiranog na nacionalnom ispitu za porezne računovođe, koji je u nedjelju prije ispita priznao da je vrhunski rezultat ostvario varanjem, i to koristeći minijaturnu kameru, pametni telefon i umjetnu inteligenciju. Zbog toga uvjeti polaganja ispita ove su godine bili radikalno postroženi, no ni to nije spriječilo dio učenika da vara, pa je otkriveno više od stotinu nepravilnosti.

Kao preventivne mjere, u ispitnim prostorijama blokirane su javne Wi-Fi mreže i udvostručen je broj ispitnih nadzornika. Dodatno, kako bi se osiguralo da učenici nisu sa sobom prokrijumčarili mobitel, čak tri puta tijekom ispita na mobitele su im stigla hitna upozorenja (nešto slično kao SRUUK upozorenje), čiji se zvuk čuje čak i ako je mobitel utišan te su tako otkrivani potencijalni varalice, piše BBC.

Umjetna inteligencija uvodi pomutnju

Vlada je obećala nagradu od najmanje 68,6 tisuća eura svakome tko prijavi varanje ili nepravilnosti, dok je za one koji prijave svoje pomagače predviđeno ublažavanje kazni, piše Guardian. Unatoč svim preventivnim mjerama vlasti nisu bile zadovoljne provedbom ispita, a ministar je smatrao da je odgovornost u velikoj mjeri na njemu, prenio je the Korea Herald.

-Ispit je završen bez većih incidenata… Međutim, kao ministar nadležan za ovo područje, smatram da nisam izuzet od javnih kritika zbog toga što se nismo na odgovarajući način pripremili unaprijed. Sada kada je ispit završen, preuzimam punu odgovornost i ovime podnosim ostavku, napisao je ministar Choi Kyo-jin na X-u.

U velikoj mjeri za paniku je bila odgovorna i primjena umjetne inteligencije, koja bi u slučaju da je pristupnik može koristiti prilikom polaganja ispita mogla trivijalizirati pitanja. Pitanja dolaze iz različitih područja te je stoga jako teško sastaviti jednu skriptu koja će sadržavati sve odgovore, dok AI može drastično ubrzati traženje odgovora, pa čak i sastavljati odgovore na esejska i problemska pitanja.

U Hrvatskoj je tako nešto još nezamislivo

Dakako, ova priča postavlja pitanje je li u Hrvatskoj potrebno povećati razinu sigurnosti prilikom državne mature. Podsjetimo, ove godine na ljetnom roku državne mature iz Hrvatskog jezika učenici su na WhatsAppu objavili fotografije ispita. Međutim, kako su naveli iz NCVVO-a, slike su dospjele na internet u trenutku kad je ispit već bio gotov, pa provedba ispita nije ugrožena. Kandidatima koji su poslali fotografije poništen je ispit, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju. Međutim, da su fotografije poslali samo sat vremena prije, čitav ispit morao bi biti poništen.

Međutim, kao što smo naveli u uvodu, NCVVO se odlučio za drugačiju logiku. Do nedavno kazna za korištenje ili posjedovanje elektroničkih uređaja na ispitu bila je poništenje svih ispita na jednom ispitnom roku, a izmjenama pravilnika uvedena je znatno blaža sankcija, odnosno poništen će biti jedino ispit na kojem je zabilježeno nedozvoljeno ponašanje.

Velika je razlika i u reakciji vladajućih na propuste i nepravilnosti. Dok u Južnoj Koreji ministar daje ostavku iako je 'ispit završen bez većih incidenata', u Hrvatskoj je praktički normalno da ispiti sadržavaju greške ili pojedina nejasna pitanja, iako će nas iduće godine koštati 4,86 milijuna eura.