Policija objavila jezive podatke: Djevojčice većinom krive za spolna zlostavljanja, dječaci za iznude

Povodom Dana sigurnijeg internet Policijska uprava zagrebačka održala je konferenciju #sigurnionline na kojoj su rekli da su prošle godine zabilježili 3.300 kaznenih djela u kojima su žrtve ili počinitelji djeca. Što se tiče kaznenih djela online jednako su zastupljene djevojčice i dječaci. Djevojčice su većinom bile krive za djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja i distribucije eksplicitnih sadržaja, a dječaci za iznude. Dječja pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić pozvala je roditelje da djeci budu primjer kako bi na vrijeme prepoznala štetno ponašanje.

Dan je sigurnijeg interneta, a poanta njegovog obilježavanja vjerojatno nikad nije bila važnija. U današnjem svijetu društvene mreže imaju sve manje regulative sadržaja, a umjetna inteligencija može generirati lažne eksplicitne fotografije bilo koga. Prema istraživanju EU Kids Online 2025. svako četvrto dijete od 10 do 16 godina prima seksualne poruke, a svaka peta djevojčica strahuje da će netko napraviti njihovu lažnu fotografiju i objaviti je na internetu.

Više od 3.300 kaznenih djela u godini dana

Na opasnosti na internetu upozorili su i djelatnici Policijske uprave zagrebačke na tematskoj konferenciji u sklopu projekta #sigurnionline. Cilj kampanje je osnažiti roditelje, djecu te stručno osoblje škole, izjavio je voditelj Službe prevencije Davor Tor. Narednih dana policija će posjetiti niz škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji gdje će održati interaktivna predavanja i radionice o sigurnosti na internetu. U planu je da predavanja sluša petstotinjak učenika osnovnih škola i gimnazijalaca.

– Svi smo svjedoci da se unazad nekoliko mjeseci intenzivno progovara o nasilju među djecom i mladima, a koja je tema svakodnevno zastupljena i u radu kriminalističke policije. Ukupno dvadesetak posto kaznenih djela među mladima odnosi se upravo na zlostavljanje djece putem raznih društvenih mreža, izjavila je na konferenciji voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji Nikolina Grubišić Požar.

Navela je da je prošle godine zabilježeno više od 3.300 kaznenih djela počinjenih na štetu djece i u obitelji te kaznenih djela koja su počinila djeca. Najčešća kaznena djela koja su djeca međusobno činila su kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i to na internetu. Dječaci i djevojčice bili su jednako zastupljeni. Djevojčice su najčešće bile krive za djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja i distribucije eksplicitnih sadržaja, a dječaci za iznude.

‘To je isto kao da ih nekontrolirano pustimo u izlazak’

Voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose javnošću Marija Goatti naglasila je da i u slučajevima kad se zločini događaju u virtualnom svijetu žrtve imaju ime i adresu. Te osobe su među nama, a posljedice su itekako stvarne i ako se događaju na internetu pod navodnim velom anonimnosti.

– Naša djeca imaju svoj život online i offline te je bitno da ih ne pustimo da lutaju bespućima interneta, to je isto kao da otvorimo vrata i pustimo dijete u noćni izlazak potpuno nekontrolirano, a mi odemo spavati. Svijet se ubrzano mijenja, brže nego ikad te kao roditelji nismo ni svjesni koje opasnosti vrebaju na internetu i u virtualnom svijetu, izjavila je televizijska voditeljica Marijana Batinić, koja je na konferenciji sudjelovala u ulozi majke.

Policija će učenicima i stručnom osoblju škole predstaviti platformu HELP4U. Riječ je o međunarodnoj platformi za podršku djeci i tinejdžerima suočenima sa seksualnim zlostavljanjem ili štetnim ponašanjem na internetu. Na njoj mladi mogu pronaći savjete i upoznati se sa svojim pravima te se povezati s osobama koje im mogu pomoći. Na platformi su dostupne i informacije za roditelje, učitelje i stručnjake koji žele pomoći djeci.

Riječ dječje pravobraniteljice

Povodom Dana sigurnijeg interneta oglasila se i pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić, referiravši se na prošlogodišnje istraživanje koje smo spomenuli u uvodu. Pravobraniteljica upozorava da online aktivnosti djece utječu na njihova prijateljstva, odnose u obitelji i široj zajednici te na formiranje stavova. Budući da su ekrani u mnogočemu postali prozor mladih u svijet, važno je da odrasli djeci od najranije dobi pomažu usvojiti zdrave digitalne navike.

– Internet koristite pažljivo – vodite računa da sve što radite online ostavlja trag. Ne dijelite osobne podatke ni s kim (lokaciju na kojoj se nalazite, lozinke profila, dokumente i sl.). Ne razgovarajte s osobama koje ne poznajete. Dvaput razmislite prije nego kliknete objavi. Razgovarajte s odraslima o tome što vam se događa online. Ako doživite nasilje – prijavite ga i potražite pomoć. Centar za sigurniji internet za vas ima besplatnu liniju 0800 606 606 na kojoj možete dobiti pomoć i podršku u slučaju nasilja preko interneta, savjet kako se zaštiti na internetu i što napraviti te kako se nositi s neprimjerenim sadržajem, savjetovala je pravobraniteljica.

‘To što ste iza ekrana ne znači da možete sve’

Pozvala je mlade da odrede vrijeme u danu koje će provesti bez mobitela i da prijatelje potaknu da naprave isto jer će im to dati priliku za istraživanje novih offline aktivnosti. Također ih je potaknula da istraže koje informacije o njima društvene mreže prikupljaju i da kritički razmišljaju o sadržaju koji im se servira.

– Internet koristite prijateljski – poštujte druge i budite pristojni. To što ste iza ekrana ne znači da možete sve. Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu. Napisana ružna riječ boli jednako kao izgovorena. Ne dijelite sadržaj u kojem se netko izruguje ili napada. Elektroničko nasilje je kažnjivo – ekran ne štiti od odgovornosti!, napisala je pravobraniteljica.

Roditelji trebaju biti primjer djeci

Roditelje je pozvala da budu primjer djeci. To najbolje mogu napraviti tako da se i sami na neko vrijeme odreknu mobitela i uključe u dječje aktivnosti. Pravobraniteljica im savjetuje da na društvenim mrežama ne objavljuju sadržaj kojim će djecu izložiti nepotrebnim opasnostima jer i bezazlena se fotografija može iskoristiti za zlostavljanje djece.

– Pratite kakvom su sadržaju izložena vaša djeca i pomozite im da prepoznaju što je za njih štetno! Razgovarajte s djecom o tome što su gledala, slušala i pročitala. Budite informirani, proaktivni i tražite podršku!, pozvala je pravobraniteljica i uputila roditelje na publikaciju ‘Zaštita djece u digitalnom okruženju’.

Dan sigurnijeg interneta je svjetska kampanja koja se obilježava drugog utorka u veljači svake godine od 2004. u više od 170 zemalja. Centar za sigurniji internet Hrvatska organizirao je brojne aktivnosti u Osijeku, Zagrebu i Splitu, a središnju konferenciju u Zagrebu organizirali su uz podršku HAKOM-a i CARNET-a.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.