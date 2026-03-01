Kreće veliko testiranje učenika u školama diljem Hrvatske: 5 stvari koje morate znati o njemu

U svim osnovnim školama diljem Hrvatske od idućeg se tjedna polažu nacionalni ispiti. Prvi su na redu četvrtaši, a tjedan nakon isti proces očekuje i učenike osmih razreda u svim osnovnim školama.

Koji su važni datumi?

Datumi svih ispita odavno su poznati. Prema kalendaru nacionalnih ispita, učenici četvrtih razreda 2. ožujka polažu Hrvatski jezik, a oni koji se školuju na jezicima nacionalnih manjina dan nakon polažu i svoj materinski jezik. Ispit iz Matematike za četvrte razrede na rasporedu je u srijedu 4. ožujka, dok se u petak 6. ožujka polaže Priroda i društvo. Isti proces za osmaše započinje 9. ožujka ispitom iz Hrvatskog jezika, a isto dan nakon svoj jezik pišu učenici pripadnici nacionalnih manjina. Prvi strani jezik, najčešće Engleski i Njemački učenici osmih razreda polažu 11. ožujka, a na petak 13. ‘pada’ nacionalni ispit iz Matematike. U tjednu nakon osmaši polažu Biologiju, Fiziku i Kemiju, redom 16., 18. i 20. ožujka. Nacionalni ispit iz Geografije na rasporedu je 24. ožujka, a Povijest će osmaši pisati 26. ožujka 2026.

Kako izgleda proces pisanja?

U čitavoj državi vrijeme pisanja je ujednačeno, svi ispiti polažu se od 9 sati ujutro. Uputa iz prethodnih godina nalagala je da učenici u prostorije ulaze pola sata prije ispita, a osobne stvari i, primjerice, mobitele odlažu na posebno predviđeno mjesto. Svaki učenik ima svoje mjesto u učionici, a nakon što se svi smjeste, nastavnici čitaju upute pa ispit može započeti. Preporuka je i da učenici ne napuštaju prostorije za vrijeme pisanja. Što se tiče izostanka s ispita, oni se opravdavaju kao bilo koji dan u školi, a učenik koji je izostao ispit ne može pisati naknadno. Ranije je NCVVO preporučio da se istoga dana ne planiraju drugi ispiti za učenike.

Hoće li se ocjenjivati?

Jedno od ključnih pitanja školaraca svake godine je ocjenjuju li se nacionalni ispiti. Kako nam je još u listopadu protekle godine potvrdio ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, po pitanju ocjenjivanja ispita sve ostaje isto. Drugim riječima, neće se ocjenjivati, utjecati na zaključne ocjene ili upise osmaša u srednje škole. Postignuće učenika zapisat će se samo pod bilješke u e-Dnevniku.

Kako su strukturirani nacionalni ispiti i što se provjerava?

Osim kalendara, već neko su vrijeme dostupni i vodiči za nacionalne ispite koji propisuju kako će svaki od ispita izgledati, a možete ih pronaći na ovoj poveznici. Ukratko, na ispitu Hrvatskog jezika za osmi razred tri su područja ispitivanja: čitanje (književnoga teksta i obavijesnoga teksta), hrvatski jezik i pisanje. Ukupno je 47 zadataka koji donose 70 bodova, a nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za osme razrede traje 180 minuta, s pauzom od pola sata između dvije 90-minutne ispitne cjeline. Kada je riječ o Matematici za osmi razred pet je područja ispitivanja: brojevi, algebra i funkcije, oblik i prostor, mjerenje, podaci, statistika i vjerojatnost. Ukupno je na ispitu 36 zadataka koji donose 40 bodova, a osmaši ga pišu 90 minuta. Nacionalni ispit iz Engleskoga jezika za osmi razred sastoji se od triju područja ispitivanja – slušanje, čitanje i pisanje. Taj ispit sadrži 29 zadataka i donosi 48 bodova, traje približno 95 minuta uz stanku od 15 minuta.

I nacionalni ispit iz Hrvatskoga jezika za učenike četvrtih razreda ima tri cjeline: čitanje (književnoga teksta i obavijesnoga teksta), zatim hrvatski jezik te pisanje. Na ispitu Hrvatskoga za četvrtaše ukupno je 35 zadataka koji donose 52 boda. U ovom slučaju nacionalni ispit traje ukupno 150 minuta, a između dva dijela od 75 minuta polusatna je pauza. Na nacionalnom ispitu iz Matematike za četvrte razrede također je pet cjelina kroz koje se provjerava znanje učenika, a to su: brojevi, algebra i funkcije, oblik i prostor, mjerenje te podaci, statistika i vjerojatnost. Ispit Matematike imat će 30 zadataka, donosi najviše 32 boda i traje 60 minuta. Učenici četvrtih razreda još pišu nacionalni ispit iz Prirode i društva. Područja ispitivanja su organiziranost svijeta oko nas, promjene i odnosi, pojedinac i društvo i energija. Na tom su ispitu 32 zadatka koji donose isto toliko bodova, a ispit traje 60 minuta.

Koja su pitanja učenicima bila najteža?

Nedavno smo NCVVO pitali i kojim su zadacima na nacionalnim ispitima učenici imali najviše problema, a zaključak im je da su najlošije riješili zadatke koji od njih traže da primijene naučeno znanje. Naveli su i da je utvrđen siromašniji vokabular učenika te slabije razumijevanje pročitanoga teksta, što se u najvećoj mjeri odrazilo na uspješnost rješavanja zadataka koji sadrže veći opseg teksta, i to u svim ispitima. Na primjeru ispita iz Matematike rekli su nam da su učenici četvrtog razreda visok postotak riješenosti ostvarili u područjima ‘Algebra i funkcije’ te ‘Mjerenje’, dok su zadatci iz područja ‘Oblik i prostor’ te ‘Brojevi’ riješeni nešto slabije. Primjere takvih pitanja izdvojili smo ovdje.

Inače, kada je riječ o rezultatima u protekloj godini, na sva tri predmeta rezultati četvrtaša lošiji su u odnosu na prošli godinu, dok su osmaši na većini predmeta bili uspješniji od prošle generacije. Učenici četvrtih razreda najbolji su prosječni postotak riješenosti imali na Matematici, a učenici osmih na Engleskom jeziku. Najslabija riješenost nacionalnih ispita kod četvrtaša je ostvarena iz Prirode i društva, a kod osmaša na Matematici.