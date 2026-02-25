'Navečer često nije mogla zaspati od panike kako će preživjeti sutrašnji dan, pa sam spavala kraj nje da ju smirim'. Život učenica i učenika žrtava vršnjačkog nasilja nerijetko izgleda upravo ovako. Kao jedino rješenje roditelji ponekad vide promjenu škole.

Vršnjačko nasilje proteklih je godina uzelo maha - poraslo je u 2024. za oko 44 posto u odnosu na godinu ranije, a nasilje u školama za oko 60 posto, istaknula je tadašnja pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Ponekad na njega adekvatno i uspješno ne reagiraju ni škole pa učenicima, odnosno njihovim roditeljima, preostaje samo jedno – promjena škole zbog vršnjačkog nasilja.

'Bila je to teška izolacija'

Danas, zadnje srijede u veljači, obilježava se Dan ružičastih majica – dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, pa o jednoj takvoj situaciji razgovaramo s majkom koju ćemo za potrebe ovog članka nazvati Ana. Ona je svoje dijete ispisala iz jedne i upisala u drugu školu zbog načina na koji su se vršnjaci odnosili prema njemu.

- Bila je to teška izolacija koja djeluje pogubno na psihičko zdravlje. I tu je stručna služba bila nemoćna jer su sva ta djeca bila odlični učenici, na prvi pogled dragi, dobri i mirni, i zato su školu završili s pohvalama, iako su svi znali što su radili, priča nam Ana.

Dijete se nije 'zatvorilo', već je s majkom odmah podijelilo što se događa.

- Jako smo puno pričali, ja sam jedino mogla bodriti, hrabriti, tješiti da će uskoro završiti osnovnu školu. Uglavnom, grozno za gledati svoje dijete tako, ističe majka.

Bila je, dodaje, prestravljena. S jedne strane morala se suzdržati od 'upetljavanja', a s druge je htjela reagirati i zaštititi svoje dijete.

- Navečer često nije mogla zaspati od panike kako će preživjeti sutrašnji dan, pa sam spavala kraj nje da ju malo smirim. Imala sam užasan strah da ne ode u depresiju, da si ne napravi nešto. Pogotovo jer su u to vrijeme dvije curice koje je ona znala s treninga počinile suicid i imala sam grozan strah da ona to ne napravi. Doslovno je to bilo preživljavanje od dana do dana i križanje dana na kalendaru kad će kraj godine, prisjeća se majka.

Cijelo društvo protiv nje je okrenula - najbolja prijateljica

Cijela situacija trajala je godinu i pol dana. Zbog svega nisu je veselili čak ni izleti, koji su prosječnom učeniku omiljeni trenutak u školovanju. U nekima zato nije htjela sudjelovati.

- A cijelo društvo okrenula je protiv nje najbolja prijateljica, a uz to je i lagala svojoj mami cijelu godinu da moja mala to radi njoj, objašnjava majka.

Od škole, ističe, nikakve pomoći.

- Ali baš nikakve. Sustav treba bolje. Ali ne znam kako će. Treba nam korjenita promjena svega, a to znači i promjena školskog sustava, Centra za socijalnu skrb, policija, zakoni, sve. Trebaju strože kazne, treba nam suspenzija. Trebaju nam preciznije ocjene vladanja, sva ova djeca su imala uzorna vladanja... Treba nam veći autoritet učitelja kako bi roditelji mogli manje manipulirati situacijom. Ali najviše od svega treba nam promjena društva. Trebaju nam djeca koja su empatična, a toga vam danas skoro da i nema. Djeca nemaju suosjećanja, nemaju empatije, nije ih briga ni za koga. A to vuku od kuće. Ne znaju bolje jer im nitko nije pokazao kako biti suosjećajan. A to ne znam kako promijeniti, zaključuje Ana.

Učenik je rekao da će promjena škole zbog vršnjačkog nasilja biti kazna za njega, a ne zlostavljače

Situacija nje i njezine kćeri nije izolirana situacija. Druga majka s kojom smo razgovarali, a koju ćemo za potrebe ovog članka nazvati Ivana, priča nam da je jedna opcija nje i supruga za sina koji je bio izložen vršnjačkom nasilju bila upravo prebačaj u drugu školu. Ipak, sin nije pristao na to.

- Rekao je da će promjena škole biti kao da se kažnjava njega, a ne zlostavljače. Tražili smo od škole prebacivanje u drugi razredni odjel i taj zahtjev nam je odbijen uz nekoliko za nas besmislenih objašnjenja. Sada samo odbrojavamo dane do lipnja i izlaska iz te škole. Nadam se da će roditelji shvatiti da ne smiju šutjeti i da je jako ozbiljna stvar što im se događa djeci. Grozno koliko je sve već uzelo maha. Želim pružiti podršku svima koji se bore s vršnjačkim nasiljem bilo koje vrste, sa sustavom, školom, okolinom, zaključuje Ivana.

I kako to često biva, zlostavljači prođu 'lišo', dok se njihove žrtve još godinama bore s posljedicama njihovih djela.

- Razrednica je sa stručnom službom štitila zlostavljače, na kraju školske godine su dobili pohvale, a zlostavljana djevojčica terapiju kod privatnog psihologa i psihijatra, zaključila je treća sugovornica.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.