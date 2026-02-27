Na Olimpijadi nastupili student Marko i srednjoškolka Pia: 'Škola je jako važna'

Prošlog tjedna završile su 25. Zimske olimpijske igre, četvrte koje su organizirane u Italiji, a naši sportaši nažalost su ostali bez medalja. Usprkos tome pokazali su velik trud i spremnost, a kao i na prošlim Zimskim igrama, Hrvatsku je predstavljalo 11 sportaša. Među njima ima i studenata, a najmlađa naša sportašica još je učenica srednje škole.

'Osjetila sam kako je trenirati i voziti utrke s najboljim skijašicama na svijetu'

Balansiranje školskih ili studentskih obaveza i profesionalnog sporta svakako nije lako, a sportaši su i pod velikim pritiskom. Međutim za njih je sudjelovanje na natjecanjima neizbježan dio života, a o tome kako se nose s pritiskom, kako balansiraju obaveze i treninge i što ih je uvelo u sport razgovarali smo s alpskom skijašicom Pijom Vučinić i Markom Skenderom, koji se natjecao u disciplini skijaškog trčanja.

Pia Vučinić sa svega 16 godina bila je naša najmlađa predstavnica na Olimpijskim igrama ove godine. Izazovi pred njom nisu bili laki, no priča nam da joj je bilo super i da se osjeća zahvalno za sve što je prošla u Italiji. Prije jedne utrke vadili su joj krv za doping kontrolu, nakon čega je pala u nesvijest, propustivši zadnji trening prije nastupa. Usprkos tome natjecanje joj ostaje u lijepom sjećanju.

- Iako utrke nisu prošle kako sam htjela, drago mi je da sam imala to iskustvo, osjetila kako je trenirati i voziti utrke s najboljim skijašicama na svijetu. Najizazovnije na ovim utrkama su bile staze koje sam vozila, bile su dosta teže i kompliciranije nego one koje inače vozim. Ništa me nije pretjerano iznenadilo, uglavnom sam znala što me čeka i kako će to biti, priča nam Pia.

Skijanjem se počela baviti sa 7 godina

Na pitanje kako se osjećala što je najmlađa tamo, kaže nam da uopće nije razmišljala o tome. Jednostavno uvijek razmišlja isto i trudi se na stazi dati sve od sebe te stoga ne vidi da svoje godine kao prepreku uspjehu. Uostalom Pia skija gotovo cijeli život.

- Krenula sam se baviti skijanjem sa sedam godina, ali sam uglavnom cijeli život puno skijala zbog tate, koji nas je stalno vodio na skijanja i naučio nas skijati dok smo imali samo tri godine. Kad sam krenula skijati, prvo se nisam htjela time baviti nego sam se htjela baviti plivanjem, ali me nekako društvo sa skijanja privuklo na ovaj sport, priča nam Pia.

'Škola je jako važna, iako možda prioritiziram sport'

Učenica je Humanističke gimnazije u Zagrebu, privatne škole koja je s radom počela 2021. godine. Kaže nam da je jako teško balansirati sport i školu, ali da profesori imaju razumijevanja za njene sportske obveze te da su joj spremmni pomoći. Ako treba dodatno joj objasne gradivo koje je propustila i daju joj vremena da ga nauči.

- Zahvaljujući njihovoj podršci, lakše učim i uspijevam uspješno balansirati sport i školu i jako sam zahvalna školi i svim profesorima. Smatram da je škola jako važna, iako možda prioritiziram više sport. Nikada nisam trebala to gledati tako zato što zahvaljujući razumijevanju škole i profesora uspješno rješavam oboje, priča nam Pia.

Ovim sportom se krenula baviti tako što je njen tata, upisao sestru, brata i nju u skijaški klub. Priča nam da je cijela tatina strana obitelji cijeli život u alpskom skijanju pa nije čudno da su svi zavoljeli taj sport i u njemu završili profesionalno.

'I ja sam prije dvije godine imala puno pitanja'

Nakon Olimpijskih igara vraća se na skijaške FIS utrke, a kaže nam da se nada da će tijekom sljedećih par sezona dovoljno napredovati da uskoro sudjeluje na Svjetskom kupu. Na Olimpijske igre išla je da dobije iskustvo, a priznaje da joj za razinu Svjetskog kupa nedostaje još malo treninga.

- Moja poruka mladim sportašima je da vjeruju u sebe i da ne odustaju, čak i kada je teško ili kad nisu sigurni u svoj put. Da znaju da sve dolazi u svoje vrijeme i da se uvijek trud na kraju isplati. Važno je biti strpljiv i uporan u tome što radiš. I ja sam prije dvije godine imala puno pitanja i bila nesigurna u to želim li stvarno ovo i voljela bih da mi je netko tada rekao da samo tako nastavim i da će sve doći na svoje, zato što se stvari stvarno mogu promijeniti i krenuti na bolje, poručila je Pia Vučinić.

Olimpijske igre kao kruna truda, rada i odricanja

Marko Skender na Olimpijskim igrama natjecao se u disciplini skijaškog trčanja. Ovo su mu bile druge igre, a kaže da su za njega kruna za sav trud, rad i odricanje koje je uložio u sport. Priča nam da je na Olimpijskim igrama uvijek zanimljivo i da su u olimpijskom selu bile organizirane aktivnosti za opuštanje između napornih treninga i utrka.

- Sa stresom i očekivanjima se nosim dosta dobro. Na Olimpijske igre uvijek dođem s ciljem da u svakoj utrci dam apsolutni maksimum od sebe. Očekivanja su uvijek velika, ali mi uvijek gledamo realno te postavimo rezultat koji je u rangu s našim mogućnostima, priča nam Skender.

'Obitelj mi je uvijek na prvom mjestu'

Student je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, a priča nam da ga je upisao zbog ljubavi prema sportu i želje za produbljivanjem znanja o vježbanju, poučavanju i raznim sportovima. Sad je na diplomskom studiju i planira uskoro završiti fakultet.

- Obitelj mi je uvijek na prvom mjestu, a nakon toga je skijanje i fakultet. Skijanje zahtjeva puno odricanja i vremena, ali uz pojedine profesore, koji mi rado izađu u susret, već sam uspio dogurati do diplomskog studija, priča nam Skender.

Otac mu je poznati trener

Njegov otac, poznati trener skijanja Zoran Skender, razlog je što je i on zavolio ovaj sport. Svidjelo mu se što skijaši koje je trenirao njegov otac osvajaju medalje na svjetskoj razini, pa se i on počeo baviti ovim sportom, a otac mu je i na ovim igrama bio trener.

- Skijaško trčanje je poseban sport jer u njemu moraš dati 100 posto svoje snage i izdržljivosti kako bi odradio dobru utrku. Svaki nastup u kojem dam sve od sebe će biti moja osobna pobjeda. Poruka mladima bi bila da se uvijek trude za ono što ih ispunjava jer se svaki trud na kraju isplati, zaključio je Skender.