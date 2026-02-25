Neki roditelji mogu doći do 1.000 eura većeg povrata poreza, a da toga možda nisu ni svjesni. Sve je objasnio poznati profesor Toni Milun.

Kako roditelji mogu doći do čak 1.000 eura većeg povrata poreza otkrio je na svojim društvenim mrežama Toni Milun, jedan od najpoznatijih matematičara u Hrvatskoj. Kako kaže, ako roditelji nisu u istoj dobnoj kategoriji, bitno je što više djece 'preseliti' na roditelja koji je u starijoj dobnoj skupini.

Na koga 'preseliti' djecu?

Milun je sve objasnio na konkretnom primjeru.

- Provjerite i vi za sebe. Primjer: Majka je u B kategoriji (28 godina), a otac u C kategoriji (32 godine), a djeca na majčinoj poreznoj kartici. Dobro je preseliti djecu na starijeg - oca i dobit će još veći povrat poreza za 2025. Jedno dijete: dodatnih 300 do 410 eura (ovisno o mjestu prebivališta); dvoje djece: dodatnih 850 do 980 eura. Troje djece: 1.500 do 1.800 eura više. To je već lipa lova, napisao je Milun.

Povrat očekuju i mladi

Kao što smo ranije pisali, na povrat poreza i ove godine računaju brojne mlade osobe. Oni do 25 godina dobivaju povrat u punom uplaćenom iznosu, a onima do 30 država će vratiti 50 posto.

Porezna uprava objavila je odgovore na najčešća pitanja. Često pitanje mnogih je - je li potrebno podnositi zahtjev za povrat poreza? Naveli su da to u većini slučajeva nije potrebno, jer automatski rade poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka kojim raspolažu. To pravilo odnosi se konkretno na mlađe od 30 godina koji ostvaruju plaću, dakle, oni ne moraju slati dodatne zahtjeve.