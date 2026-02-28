Neki učenici sportaši neopravdano koriste pogodnosti: U tome im pomažu roditelji i klubovi

Pogodnosti koje u osnovnoj i srednjoj školi imaju učenici sportaši jasno propisuje Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša. Riječ je o onim učenicima koji posjeduju važeće rješenje o kategorizaciji sportaša ili potvrdu nadležnog nacionalnog sportskog saveza iz Zakona o sportu za učenike u dobi do 12 godina. Oni u srednjoj školi mogu upisati razred za sportaše, a iskustva školovanja sportskih razreda s nama je podijelilo dvoje ravnatelja - Zdravka Krpina, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu i Josip Šestak, ravnatelj Prehrambeno-tehnološke škole, koja sportski razred upisuje kod usmjerenja nutricionist.

Tko se može upisati u sportski razred?

Za početak, važno je spomenuti Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Prema njemu, pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang-listu određenoga nacionalnog sportskog saveza. Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na sljedeći način. Maksimalan broj bodova koje kandidat za upis u ove programe može ostvariti na temelju kriterija sportske uspješnosti i uspjeha u prethodnom obrazovanju je 160. Od navedenoga maksimalnog broja bodova, do 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju kriterija sportske uspješnosti. Daljnjih najviše 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja uspjeha u prethodnom školovanju. Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

Izračun broja bodova kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti uzima u obzir sljedeće parametre. Prvo, položaj pojedinoga kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza. Drugo, ukupan broj kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza. Treće, skupina u koju je pojedini sport razvrstan, sukladno odluci Povjerenstva za upis učenika u I. razred srednje škole u tekućoj školskoj godini za razredne odjele za sportaše. Rang-liste kandidata za svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da obuhvaćaju i ženske i muške kandidate. Više detalja možete pronaći na poveznici.

Pogodnosti koje ostvaruju učenici sportaši

Pogodnosti koje učenici sportaši ostvaruju utvrđene su Pravilnikom o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša. Prema njemu, učenik sportaš može izostati s nastave radi sportskih obveza uz prethodnu najavu izostanka s nastave na početku svakog polugodišta, a na osnovi dokaza o opravdanosti izostanka. Također, škola mu je dužna omogućiti odgovaranje po dogovoru, a učenik odgovaranje utvrđuje po dogovoru s predmetnim učiteljem ili nastavnikom na početku svakog polugodišta, što se tijekom polugodišta može mijenjati u dogovoru s predmetnim učiteljem ili nastavnikom. Učeniku se može omogućiti polaganje ispita i izvan redovne nastave uz dogovor s predmetnim nastavnikom.

Škola može svojim aktom detaljnije propisati rokove i način prilagodbe nastave učeniku sportašu. Učenik sportaš je oslobođen predstavljati školu na humanitarnim i promotivnim aktivnostima te sportskim natjecanjima, ukoliko je spriječen sportskim obvezama nacionalne ili međunarodne razine.

Kad je riječ o izostancima, ako učenik koji posjeduje rješenje o kategorizaciji sportaša I., II. ili III. kategorije izostane s više od 50 posto sati predmetne nastave, na osnovi dokaza može ga se uputiti na predmetni ispit. S druge strane, na osnovu dokaza na predmetni se ispit može uputiti i učenika koji posjeduje rješenje o kategorizaciji sportaša IV., V. ili VI. kategorije ako je izostao s više od 40 posto sati predmetne nastave. Ako učenik izostane s više od 60 posto nastave, na osnovi dokaza može ga se uputiti na razredni ispit. Ako učenik sportaš izostane s nastave na osnovi dokaza kontinuirano u vremenskom periodu dužem od tri tjedna, može zatražiti da mu se omogući dopunska nastava.

Dio učenika i roditelja iskorištava mogućnosti koje im zakonski okvir omogućava

Pogodnosti koje dobiju, kaže Krpina, učenici sportskih razreda u njezinoj školi uglavnom koriste opravdano. Ipak, ponekad im se zalomi izbjegavanje obveza bez valjanog razloga. Učenici od pogodnosti, objašnjava Krpina, imaju mogućnost online nastave kada u školi nisu fizički prisutni zbog natjecanja ili važnih priprema, što je vrlo lako provjerljivo. Također, omogućeno im je i odgovaranje po dogovoru zbog svakodnevnih specifičnih velikih napora izvan škole na treninzima, pripremama i natjecanjima.

- Učenici uglavnom poštuju i pravilno koriste tu mogućnost, no budući da je riječ o dobi u kojoj se zna da se propituju granice, ponekad pokušavaju izbjeći svoje obveze, objašnjava Krpina.

Slično iskustvo ima i Prehrambeno-tehnološka škola, ističe Šestak. Većina učenika uzorni su učenici koji uredno izvršavaju svoje obveze. Ipak, ima i onih koji vole ‘iskoristiti’ situaciju.

- Kao i u ‘običnim’ razrednim odjelima, dio učenika i njihovih roditelja iskorištava mogućnosti koje im trenutni zakonski okvir omogućava. Ono što se u sportskim razrednim odjelima ponekad događa, a što nas neugodno iznenađuje, je da sportski klubovi ponekad ‘pokrivaju’ učenike u izostancima koji ne bi trebali biti opravdani, upozorava Šestak.

Upravo zbog jednostavnijeg opravdavanja izostanaka, nastavnici sportskih razreda u nekim školama znali su se požaliti na to da ponekad u isto vrijeme izostane značajan broj učenika, što im otežava rad. Šestak objašnjava da se u ovoj školi još uvijek nisu susreli s tim problemom. Kako kaže, iako rade u dvije smjene i povremeno se u poslijepodnevnoj smjeni događa da veći dio učenika ode na svoje sportske obveze, imaju veliki broj učenika u razrednom odjelu te ih uglavnom ostane dovoljno za odvijanje redovite nastave. Ponekad i sami nastavnici i učenici kažu da im takav način rada odgovara jer nastavnici imaju više vremena za posvetiti se svakom učeniku posebno.

Krpina pak dodaje da se nastavnici znaju požaliti na radnu atmosferu u odnosu na druge razrede, no s druge strane, mnogi i pohvaljuju ‘zdravu’ energiju i dinamiku. Kao ravnateljica, vidi samo pozitivne strane upisivanje sportskih razreda u srednjim školama.

- Vidim samo pozitivne strane - zdrav način života i redovne obveze sportskog tipa za svu djecu u osjetljivom razvojnom razdoblju dobar su primjer i učenicima koji nisu kategorizirani sportaši, poručuje Krpina.

Sportski razred zanima učenike

Zadovoljan je i Šestak. S obzirom na to da se njihov razredni odjel za sportaše nalazi u obrazovnom programu Tehničar nutricionist, znanja i vještine koje učenici steknu u školu rado primjenjuju i u svojim sportskim klubovima i to je ono što nas veseli.

- Škola je upisom razrednog odjela za sportaše počela ostvarivati i zavidne uspjehe u ženskom školskom sportu, a očekujemo i nadamo se većem angažmanu muških učenika u predstavljanju škole na sportskim natjecanjima, dodaje Šestak.

Za kraj dodajmo da je sportski razred u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu u školskoj godini 2025./2026. htjelo upisati čak 250 učenika. Škola je upisala njih 53, odnosno dva razreda. Godinu ranije zabilježili su 200, a još godinu prije 153 zainteresiranih. O sve većem interesu svjedoče brojke, ali i ravnateljica Krpina.

- Budući da je ova 2025./2026. već treća godina što je Hotelijersko-turistička škola upisala sportske razrede, vidljivo je da interes iz godine u godinu izrazito raste. Nadam se da to ne pokazuje samo da dobro radimo, već i zanimanje za sport i sportski razvoj mladih u Zagrebu, ističe Krpina.

Interes učenika za ovakav razred bilježe i u Prehrambeno-tehnološkoj školi. Do sada su upisali pet generacija razrednih odjela za sportaše. Svih 26 slobodnih mjesta, navodi ravnatelj Šestak, na upisima 2024./2025. popunili su na ljetnom upisnom roku.

- Na ljetnom upisnom roku za 26 slobodnih mjesta prijavilo se 139 učenica i učenika, što znači da je za jedno slobodno mjesto konkuriralo 5,35 učenika. Broj bodova zadnjeg upisanog učenika bio je 116,52 boda. Od školske godine 2024./2025. uveli smo bodovni prag od 55 bodova za zajednički element vrednovanja, odnosno za bodove koji se temelje na ocjenama iz osnovne škole, zaključuje Šestak.

Više detalja iz Pravilnika o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša možete pronaći na poveznici.