Neke škole s cjelodnevnom dobile više od 200.000 eura: Doznajemo na što su potrošile novac

Razgovarali smo s ravnateljima cjelodnevnih škola i doznali na koje su izvannastavne i izvanškolske aktivnosti usmjerili dodijeljena sredstva.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih, Radovan Fuchs u četvrtak je za HRT rekao da cjelodnevna ipak neće 2027. ući u sve škole, kako je najavljeno prije tri godine kada je program predstavljen javnosti.

Eksperimentalni program cjelodnevne škole trenutno se provodi u 62 škole diljem Hrvatske. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih početkom godine donijelo je odluku o financiranju izvannastavnih (B1) i izvanškolskih (B2) aktivnosti eksperimentalnog programa cjelodnevne škole u ovoj školskoj godini. Obratili smo se ravnateljima škola kojima su dodijeljena sredstva te smo ih pitali koje su aktivnosti dostupne u školi.

Za svaku aktivnost izdvojeno 2.000 eura

OŠ Mladost u Jakšiću za provedbu B1 aktivnosti dodijeljeno je 80.000 eura, a za B2 aktivnosti 155.080 eura. U školi su organizirali 40 izvannastavnih aktivnosti, a uz to učenici mogu pohađati još 19 izvanškolskih.

- Svaka B1 aktivnost dobila je 2.000 eura, a nositelji aktivnosti ta sredstva troše najčešće na nabavku potrebne opreme poput alata za tehničku kulturu, sportske opreme, kompasa, didaktičkih pomagala, informatičke opreme... ili na odlaske s učenicima na predstave, izložbe, sportske i kulturne događaje u udaljenija mjesta, priča nam ravnatelj Boško Obradović.

Neke od novih B1 aktivnosti su u školi su Gimnastika, Mladi ekolozi, Slikarstvo i scenografija, Domaćinstvo, Izviđačka skupina, Mladi arheolozi, Europski jezici i kultura, Narodni običaji, Prva pomoć, Robotika i Tehnike 3D printanja.

Učenicima koji pohađaju izvanškolske aktivnosti plaća se članarina u iznosu do 40 eura. Učenicima su dostupni Folklor, Slovački folklor, Judo, Škola rukometa, Škola odbojke, Škola nogometa, Lego robotika, Škola tenisa, Škola tambure, Puhački instrumenti i udaraljke, Škola vatrogastva i druge aktivnosti.

Učenicima su izvanškolske aktivnosti besplatne

Gotovo 200.000 eura dodijeljeno je i OŠ Josipa Antuna Ćolnića u Đakovu, 104.000 za B1 i 81.540 eura za B2 aktivnosti. Učenici se mogu priključiti nekim od čak 52 izvannastavne aktivnosti i 12 izvanškolskih.

- Mnoge od tih skupina, posebice B1 programa, postojale su i prije u okviru tjednog i godišnjeg zaduženja učitelja. Sličan je slučaj i s B2 programom. Međutim, bitna razlika u provođenju B2 programa je što je isti djeci potpuno besplatan što je povećalo broj polaznika. Sredstva su utrošena namjenski, ovisno o potrebama skupine. Učitelji imaju potpunu slobodu u kreiranju programa i planu utroška sredstava. Nabavlja se oprema, financiraju se putovanja i svi popratni troškovi, literatura, potrošni materijal. Radi se o značajnim sredstvima koja su uvelike obogatila rad skupina izvannastavnih aktivnosti koje Školi donose trajnu vrijednost jer se počesto radi o dugotrajnoj imovini koja ostaje u vlasništvu Škole, priča nam ravnatelj Zvonko Belvanović.

OŠ Josipa Antuna Ćolnića potpuno pokriva troškove izvanškolskih aktivnosti, a prvenstveno se radi o sportskim aktivnostima.

Škola financirala objavu publikacije o narodnim nošnjama

OŠ Ivana Gorana Kovačića u Gornjim Bazjama dobila je 80.000 eura za B1 i 52.920 eura za B2 aktivnosti. U školi učenici mogu polaziti Kreativnu skupinu, Maštaonicu, Čuvare baštine, Futsal, Odbojku, Instrumentalni sastav, Zbor, Šah, Družinu zelenog šušura, Financijsku pismenost, Fotografsku skupinu, Novinarsku skupinu, Moj pametan izbor i druge aktivnosti.

Izvan škole mogu se upisati na Ritmičku gimnastiku, Dramske radionice, Mlade vatrogasce, Edukido-učenje uz igru Lego kockama, Mašnice-kreativni studio i Kulturno umjetnička društva.

- Sredstva koja su kroz EP CDŠ osigurana za provedbu B1 i B2 programa troše se namjenski u dogovoru i prema planu nositelja programa. Od konkretnih nabava izdvajamo: šahovsku opremu, lopte za odbojku, pliometrijske strunjače, lopte za futsal, fotografsku opremu, bilje za uređenje atrija, tradicionalne žičane instrumente, društvene igre, razne materijale za kreativan rad, sufinanciranje istraživačkog rada učenika i izdavanje publikacije o narodnim nošnjama lokalnoga kraja kao i pokrivanje troškova mnoštva programa koji se odvijaju u stvarnom okružju kroz izvanučioničku nastavu (kino, kazalište, posjeti poslodavcima, posjeti školama i stručnim razvojnim centrima, sportski susreti, posjeti institucijama, muzejima i drugo, rekao nam je ravnatelj Saša Topić.

Od tamburaša do STEM-legića

OŠ Vladimira Nazora u Trenkovom treću godinu za redom povećava broj dodatnih aktivnosti, a ove godine učenici mogu izabrati između 32 izvannastavne i osam izvanškolskih aktivnosti. Škola je ovog siječnja sufinancirana sa 66.000 eura za B1 i 79.600 eura za B2 aktivnosti.

U školi se učenici mogu upisati na Matematičke mozgalice/Sudoku, Dramsko-filmsku skupinu, Aranžersko-dekoratersku skupinu, BIBLO-Biblioterapijski klub, Likovnu skupinu, Zbor, Mali ili veliki tamburaški orkestar, Školski bend, Klub mladih tehničara, Robotiku, Robotičke malce, Učenička zadrugu Trenk, Šah, Fit in Deutsch, Hodočasnike, Vjeronaučnu skupinu, Istraživače zavičaja, Mlade planinare, Školski sportski klub, Sportsku skupinu MŠ, Sportsku skupinu PŠ, Vrtlarstvo, Lutkarstvo, Kreativnu igraonicu, Običaje zavičaja, Origami, Domaćinstvo, STEM-Legiće, Društvene igre, Izviđačka grupu, Lego skupinu i Čuvajmo zavičajne običaje.

Od izvanškolskih aktivnosti učenicima su dostupna dva nogometna kluba, Dobrovoljno vatrogasno društvo,Športsko ribolovno društvo, Kulturno-umjetničko društvo, Univerzalna sportska škola, Glazbena škola te Superznalac.

Namjenska sredstva škola je utrošila na organizaciju i provedbu rada izvannastavnih skupina i terenske nastave. Također dio sredstava išao je na nabavu glazbenih instrumenata, gredica na povišenom, lutaka, raznih igara, 3D printera, rezača stiropora, sportske opreme, kamišibaja i različitog potrošnog materijala, podijelila je s nama ravnateljica Danijela Krizmanić.

Živopisna imena izvannastavnih aktivnosti

OŠ Drenje dobila je 68.000 eura za B1 i čak 15.480 eura za B2 aktivnosti. Ravnatelj Darko Čorta priča nam da u školi učenici mogu upisati niz izvannastavnih aktivnosti, od kojih neke doista imaju upečatljivo imena.

Od B1 aktivnosti učenicima su dostupni Futsal, Gimnastičari, Planinari, Badminton, Sportska igraonica, Likovna grupa, Likovnjaci, Filmska grupa, Čuvari knjižnog blaga, Mali kreativci, Cvjećari, Čuvari prirode, Istraživači, Mali rukotvorci, Kreativni kutak, Slatkiši i slaniši, Domaćinstvo, Web robotičari, Mali geografi, Lijepom našom, Mala škola govorništva, Prva pomoć, Poduzetnici, Društvene igre, Promet i Mali tehničari. Uz to učenici mogu upisati školu nogometa u HNK Croatia Đakovo i stolni tenis u Stolno teniskom klubu Dračice Đakovo.

Škola platila dolazak kazališnih skupina

OŠ Stjepana Radića Čaglin dobila je 56.000 eura za B1 i 44.000 eura za B2 aktivnosti. Sredstva su između ostalog iskoristili za pokretanje novih aktivnosti u školi, pa učenici sad mogu pohađati: Domaćinstvo, Moje super ja, Ples i fitnes, Čitateljski klub, Školu plivanja, Volonterski klub, Izviđače, Prometnu kulturu, Japanski jezik, 3D Lab i Video-filmsku radionicu.

- Namjenska sredstva dobivena za realizaciju B1 aktivnosti utrošena su na realizaciju terenskih nastava, kupovinu potrošnog materijala, uređaja i rekvizita potrebnih za provedbu, uslugu dolaska kazališnih skupina, mobilnog planetarija, susreta s književnicima, te organizaciju zajedničkih aktivnosti s obiteljima naših učenika- poput Božićne čarolije u školskoj dvorani, Adventa u školskom dvorištu i Piknika s roditeljima, priča nam ravnateljica Slađana Švajda.

B2 aktivnosti na koje idu učenici škole provode vanjski davatelji usluga, a namjenska sredstva škola im isplaćuje na mjesečnoj razini, sukladno broju učenika koji pohađaju aktivnost.

Od umjetne inteligencije do tamburaša

OŠ Martijanec za provedbu B1 aktivnosti dobila je 56.000 eura, a B2 aktivnosti 27.760 eura. Ravnatelj Goran Živković priča nam da izvanškolske aktivnosti polazi stotinjak učenika.

Učenici u suradnji sa Školom košarke Varteks treniraju košarku, razvijaju vještine na programu 'Znanje na kvadrat', uče upravljati dronom u suradnji s Europskim talent centrom Hrvatske, pohađaju školu plivanja na Gradskim bazenima Varaždin i polaze druge aktivnosti. Sredstva su utrošena na stručne voditelje i najam termina (na primjer bazena), a djeca koja idu na te aktivnosti u školi borave do 16:30.

Škola ove godine provodi 28 B1 programa, a ravnatelj izdvaja aktivnost 'Moj pametan izbor' koju je sam vodio, a učenici su posjećivali poduzeća i vidjeli kako funkcionira rad na radiju, muzeju, tvornicama i slično. Među izvannastavnim aktivnostima u školi je dostupna Zabavna matematika, Umjetna inteligencija, Mali astronauti, Školski bend, Tamburaši, Dramska i Plesna skupina, Filmska družina, Planinari, Literarna skupina, Klub mladih tehničara, Prometna skupina, Domaćinstvo, Čuvari baštine, strani jezici i druge.

'Za djecu iz manjeg mjesta to ima posebnu vrijednost'

Škola je sredstva utrošila na opremanje i kvalitetniju provedbu programa. Nabavljena je oprema za bend i tamburaše, razglas, instrumenti, manja pozornica, kamera za filmsku družinu, materijali za tehničare i dizajn, oprema za različite radionice, a za svaku aktivnost utrošeno je otprilike 2.000 eura.

- To su stvari koje prije jednostavno nismo mogli kupiti iz redovnog proračuna. No, možda mi je najvažnije istaknuti da smo djeci mogli ponuditi iskustva koja im inače ne bi bila dostupna – i to besplatno. Govorim o izletima, terenskoj nastavi u okviru izvannastavnih aktivnosti, susretima sa stvarnim radnim okruženjima, praktičnom učenju izvan učionice. Za djecu iz manjeg mjesta to ima posebnu vrijednost. Dobra strana B1 programa je i to što su učitelji dobili prostor da razvijaju vlastite interese i prenesu ih učenicima. Kada učitelj radi nešto što ga stvarno zanima, to se osjeti i kod djece. Mislim da je to jedna od najvećih vrijednosti ovog modela, komentirao je ravnatelj Živković.

'Uvođenje novih aktivnosti pokazalo se iznimno korisnim'

OŠ Ivan Goran Kovačić u Velikoj za provedbu B1 aktivnosti dobila je 70.000 eura, a B2 aktivnosti 99.680 eura. Ravnateljica Marija Garić priča nam da su u sklopu cjelodnevne škole pokrenuli niz novih aktivnosti, a ove godine imaju 35 B1 programa te su potpisali 10 ugovora s vanjskim suradnicima za B2 programe.

Sredstva za B1 programe utrošena su na nabavu knjiga za čitateljski klub, didaktičkih igara, LEGO kocaka, vrtnog šaha, gredica i sadnica za školski vrt, informatičke i tehničke opreme, sportskih rekvizita, materijala za likovne i tehničke radionice, opremu kuhinje za domaćinstvo i druge didaktičke opreme i potrošnih materijala. Dio sredstva utrošen je i na ulaznice, prijevoz, smještan i organizirane obroke za nastavu izvan škole.

Sredstva za B2 programe utrošena su na nove golove za dvoranu, stupove i mreže za odbojku, tatami, lopte za dvoranske sportove, golove za mini rukomet, stolove, za stolni tenis, kupnju glazbenih instrumenata (bisernice, bračevi, klavir, samice, dvojnice i gajdi), nabavu dodatne opreme kao što su ploče za šah, 3D printer i drugi potrošni materijali i vanjske usluge.

- Sredstva su usmjerena na podizanje kvalitete rada s učenicima te na stvaranje poticajnog i sigurnog okruženja za njihov cjelovit razvoj. Uvođenje novih aktivnosti pokazalo se iznimno korisnim jer učenicima omogućuje strukturirano provođenje vremena u školi, razvoj interesa i talenata te jačanje socijalnih i suradničkih vještina, zakljućila je ravnateljica.