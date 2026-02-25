Policija nadzirala autoškole i instruktore: Došli su do zabrinjavajućih otkrića

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je da je u ponedjeljak provela akciju nadzora vozila autoškola i instruktora vožnje koji osposobljavaju kandidate za vozače. Policajci su kontrolirali vozila autoškola i instruktore koji provode obuku kandidata. Konkretno, posjedovanje propisane i uredno popunjene dokumentacije, obilježenost i opremljenost vozila za obuku kandidata, ispravnost uređaja te ispravnost vozila. Gotovo trećina nadziranih instruktora bila je u prekršaju.



- Prilikom provedbe akcije obavljen je nadzor 54 vozila autoškola i instruktora vožnje te je utvrđeno ukupno 19 prekršaja koji se odnose na nestručno obavljanje poslova odnosno neobavljanje u skladu s propisima, od čega najvećim dijelom na nepropisno popunjenu dokumentaciju, a u jednom slučaju na tehničku neispravnost vozila. Nepravilnosti u radu zabilježene su kod 17 instruktora vožnje, jednog stručnog voditelja, jedne pravne osobe te kod jedne odgovorne osobe u pravnoj osobi, stoji u priopćenju PU zagrebačke.

Kako navode iz policije, cilj ove akcije bilo podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu te osiguravanje stručnog i odgovornog obavljanja poslova osposobljavanja kandidata za vozače.



- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke nastavit će poduzimati aktivnosti usmjerene na nadzor osoba uključenih u osposobljavanje budućih vozača te njihovih vozila kao i niz drugih aktivnosti čija je svrha postizanje našeg krajnjeg cilja- smanjenja broja prometnih nesreća i sigurnih prometnica za sve građane, poručili su iz PU zagrebačke.