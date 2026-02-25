U školama diljem Hrvatske danas se nosi samo jedna boja: 'Trend je...'

U školama diljem Hrvatske danas se nosi roza boja. Učenici i djelatnici tako su poslali jasnu poruku 'ne nasilju'. Pravobraniteljica pak ističe da u borbi protiv vršnjačkog nasilja moramo više, brže i bolje.

U Hrvatskoj se danas obilježava Dan ružičastih majica, odnosno Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Prema podacima Ravnateljstva policije, policija je tijekom 2025. postupala u 1.674 događaja nasilja među djecom i mladima, što je u prosjeku pet događaja dnevno, ističe pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić i dodaje da se nasilje se najčešće događa u školama ili školskom okruženju.

Ružičasto se nosi u školama diljem Hrvatske

Ovaj dan u ružičastim odjevnim kombinacijama obilježile su i škole diljem Hrvatske. Svoju fotografiju poslale su nam naše čitateljice iz Gimnazije Antuna Vrančića u Šibeniku. U ružičasto su se odjenuli i djelatnici Ekonomsko-birotehničke škole Slavonski Brod. Kako kažu, njihovi su profesori odjenuli ružičasto i jasnom porukom pokazali da među njima nasilju nema mjesta.

Roza je vladala i u Srednjoj školi Novi Marof. Trend je, ističu, biti frend, a njihova pedagoginja u svim je razrednim odjelima provela radionicu na temu Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka. Ista 'moda' vlada i među učenicima i djelatnicima Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu. Zahvaljujući nastavnici Branki Krstičević, i oni su danas proveli radionice i preventivne aktivnosti tijekom nastave i podsjetili učenike na važnost mirnih rješenja sukoba.

A nasilju su rekli 'ne' i u Srednjoj školi Mate Balote Poreč. Naglasili su važnost ukazivanja na neke od najbitnijih stavki našega društva, kao što su zajedništvo kroz međusobno uvažavanje i poštivanje, ne samo danas, na ovaj simbolični dan, već kroz čitav naš život, bilo školski ili privatni.

Pravobraniteljica: 'Treba nam promjena pristupa'

Pravobraniteljica je danas posjetila i Osnovnu školu Brodarica u Šibeniku, a ovim povodom o važnosti prevencije nasilja razgovara i s djecom u Šibeniku, Zadru i Zagrebu. Na njezinu inicijativu, sudionici 4. konferencije Koordinacije komora unutar socijalne skrbi (KOKOSS) zajedničkom fotografijom u ružičastim majicama iz Šibenika su pružili snažnu podršku borbi protiv vršnjačkog nasilja.

- Današnja fotografija nije samo lijepa i simbolična gesta, već poruka nas stručnjaka da u borbi protiv vršnjačkog nasilja moramo više, brže i bolje. Treba nam promjena pristupa u kojem ćemo osvijestiti da protokoli i pravilnici nisu dovoljni ako nemamo dobre zajednice, ako nema uvažavanja i suradnje svih – roditelja, djece, struke i onih koji donose odluke. Važno je kako reagiramo na nasilje, kako o njemu razgovaramo i kakav primjer dajemo djeci. Često se fokusiramo na posljedice i kaznu, a ne na uzroke i podršku. Kada to počnemo mijenjati, promjene će biti vidljive, poručila je Katkić Stanić.

Posljedice vršnjačkog nasilja, dodaje, mogu biti dugotrajne i teške, a svaki novi slučaj pokazuje da je nasilje ozbiljna prijetnja zdravlju, sigurnosti i ono najvažnije, razvoju svakog djeteta.

- Važno je kako reagiramo na nasilje - svako nasilje treba javno, jasno i nedvojbeno osuditi, ali ne nauštrb prava djece! Potrebno je pružiti podršku djeci koja su pretrpjela nasilje, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici, a djeci koja sudjeluju u nasilnim ponašanjima pomoći da prihvate svoju odgovornost, da se suoče s posljedicama i da mijenjaju obrasce ponašanja, ističu sudionici KOKOSS-a te pozivaju djecu i odrasle da ružičastim majicama kažu simbolično i nedvojbeno 'ne' nasilju.

U Zagrebu okupljaju dobitnike Nagrade Luka Ritz

Dan ružičastih majica obilježava se i u glavnom gradu. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić u Palači Dverce primaju dosadašnje dobitnice i dobitnike Nagrade Luka Ritz, kako bi s tim 'iznimnim mladim ljudima nedvosmisleno poslali poruku da nasilje nije hrabrost'. Tim sastankom žele pokrenuti razvoj mreže dosadašnjih dobitnika ove nagrade, odnosno kroz mrežu dobitnika otvoriti mogućnost za nove aktivnosti kojima će Grad Zagreb osvještavati javnost o važnosti stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za djecu i mlade.

Danas se također održava Dan otvorenih vrata u Savjetovalištu Luka Ritz, na nedavno otvorenoj lokaciji u Našičkoj ulici. Učenici i nastavnici iz četiri škole sudjeluju u edukativnim i interaktivnim radionicama usmjerenim na prepoznavanje rizičnih čimbenika, razvoj socijalnih i emocionalnih vještina važnih za prevenciju nasilja i drugih rizičnih ponašanja.

- Sustavno jačamo kapacitete Centra Luka Ritz i gradskog sustava prevencije vršnjačkog nasilja. U proteklih godinu dana Centar je udvostručio broj korisnika kojima je pružena podrška, a ove godine su proračunska sredstva za rad Centra Luka Ritz povećana za 50 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pored toga, ulažemo i u niz drugih aktivnosti kako bismo ojačali gradske ustanove koje rade na prevenciji vršnjačkog nasilja, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.