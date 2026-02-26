Udruga odgojitelja zgrožena izmjenama zakona o vrtićima: 'Nije ispravno i razumno'

Hrvatski sabor 20. veljače izmijenio je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, a donosi tri promjene. Sredstva će se od sad dječjim vrtićima čiji su osnivači privatnici ili vjerske zajednice također doznačavati direktno, dok će vrtići kojima su osnivači jedinice lokalne ili regionalne samouprave primati novac preko osnivača.

Ukinuta je odredba prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće. Zaključak Sabora bio je da je to dovodilo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, a budući da je povećan kapacitet vrtića više nije bilo potrebe za njom te je ukinuta.

Također, izmjenama zakona preciznije je definirana odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom se omogućuje roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama, a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavaju u dječjim vrtićima.

Izmjena zakona ispravit će nepravdu u nekim slučajevima

Iz Udruge Sidro - odgojitelji u zaštiti prava djeteta pojasnili su nam o čemu je tu riječ. Naime, ista mjera 'zaštite sigurnosti i dobrobiti djeteta' izriče se roditelju nasilniku, bilo da je zlostavljao dijete, ili je zlostavljao majku djeteta i zlostavljanoj majci. Ako je majka odgojiteljica zaposlena u vrtiću, u trenutku izricanja mjere prema zakonu do sad je morala biti suspendirana. Nije dobila otkaz, ali nije primala ni plaću.

- U Zakonu sada stoji da će se u kontekstu mjera zaštite sigurnosti i dobrobiti djeteta obveza suspenzije odnositi isključivo na mjere koje donosi sud, a u javnom pojašnjenju državni tajnik MZOM, gospodin Stipe Mamić jasno je rekao da će suspendirati samo oni zaposlenici vrtića kojima je izrečena sudska mjera žurnog izdvajanja djeteta iz obitelji. S obzirom na to da se ta mjera izriče, ili bi se trebala izricati samo kada je situacija uistinu ozbiljna, podržavamo da se na takve osobe onda i odnosi žurna suspenzija s radnom mjesta odgojitelja, komentira predsjednica Udruge Sidro Katarina Turković Gulin.

'To znači izjednačiti gradske, općinske i privatne vrtiće'

Ovu mjeru pozdravljaju i iz Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (SRPOOH). Navode da je u odnosu na ostatak sustava ovaj zakon do sad bio iznimka te da će nova odredba ispraviti dosadašnje nepravde.

- Napokon odredba koja će unijeti reda i pravdu prema radnicima i radnicima koji su prema važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju članak 25. morali biti suspendirani zbog razno raznih prekršaja ako su već u radnom odnosu ili se nisu mogli zaposliti u vrtiću ako imaju zabilježen bilo kakav prekršaj neovisno o vrsti prekršaja ili kaznenog postupka, što je u odnosu na ostatak sustava obrazovanja bila iznimka, komentirali su iz Sindikata.

Međutim Udruga Sidro ne misli da je sve u izmjenama bajno te je kritizirala, kako oni kažu 'privatizaciju javne odgovornosti, ali bez prijenosa javnopravne obveze', što se odnosi na izravno financiranje privatnih i vjerskih vrtića.

- Izjednačiti položaj i ovlasti dječjeg vrtića s onom jedinica lokalne samouprave, samo po sebi nije ispravno i razumno. To znači izjednačiti gradske i općinske vrtiće i vrtiće privatnih osnivača koji su u suštini poduzetnici, ostvaruju gospodarsku djelatnost i ostvaruju dobit radeći ono što je, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, obveza jedinica lokalne samouprave, a to je javna služba ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, komentiraju iz Udruge Sidro.

Sindikat tu ne vidi ništa sporno

Upozoravaju da država zaobilazeći jedinice lokalne samouprave ignorira njihov ustavni položaj i stvara paralelni financijski kanal. Navode da time može doći do davanja selektivne prednosti određenim privatnicima, što može narušiti tržišno natjecanje. Udruga propituje zašto se zakon mijenjao kad jedinice lokalne samouprave prosljeđuju sredstva vrtićima čiji su osnivači privatnici i vjerske zajednice još od 2023. godine.

- Obveza osiguravanja javnih potreba građana, pa tako i one za programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, isključivo je na JLS-ovima, i nema prostora da se ta uloga na ovaj način prepusti privatnim osnivačima vrtića – poduzetnicima. Ono što smatramo ključnim jest učiniti da kriteriji financiranja budu jasni, jednaki i transparentni kako bi se izbjegle nejednakosti ili percepcija privilegiranosti pojedinih osnivača. Nema nikakvog opravdanog razloga da se dječji vrtići privatnih osnivača položajno izravnaju s jedinicama lokalne samouprave. Ako ti razlozi ipak postoje, nije li predlagatelj ove izmjene bio dužan pojasniti ih javnosti?, poručuju iz Udruge Sidro.

Iz SRPOOH-a ne vide ništa sporno u toj promjeni s obzirom na to da su privatni i vjerski vrtići i do sad dobivali sredstva od države.

- Ne vidimo nikakvu razliku osim što sada sredstva neće biti doznačena osnivačima vrtića (gradu ili općini) već će se direktno doznačavati osnivačima u istim tim gradovima i općinama. U zadnjem E-savjetovanju, u rujnu 2023. produžen je rok za komentare zbog prigovora privatnih vrtića da ih se uključi u financiranje pa su već tada uključeni jer je ministarstvo prihvatilo zahtjev-prigovor, rekli su iz Sindikata.

Odbijen prijedlog da roditelji-studenti postanu posebna kategorija za upis

Sabor je odbio prijedlog kluba Možemo! u kojem traže da roditelji koji su redovni studenti postanu posebna kategorija pri upisu u vrtić. Do sad oni su ako ne rade svrstani u istu kategoriju kao drugi nezaposleni roditelji. Udruga Sidro smatra da je odbijanje ovog prijedloga velik propust, a i sami su ranije Ministarstvu predlagali proširenje popisa kategorija koje mogu ostvariti prednost za upis u vrtiće.

- Predložena mjera bi zasigurno pozitivno utjecala i na demografsku politiku kao direktna pomoć mladim obiteljima, država bi pokazala socijalnu pravednost jer studiranje nije isto što i nezaposlenost, a dugoročnom korišću za tu obitelj možemo istaknuti veću vjerojatnost završetka studija i zapošljavanje, smatraju iz Udruge.

'Onemogućuje se jednak start svoj djeci'

Uz kategorija roditelja redovnih studenata, istaknuli su i problem djece kojima je jedan od roditelja strani državljanin koji živi i radi u Republici Hrvatskoj. Navode da je u obje situacije bilo slučajeva da osobe nisu ni mogle ući u bodovni postupak jer se provjerava njihov radni status i trajno boravište. Nakon suradnje s europskim tijelima u Hrvatskoj i izvan nje, Udruga je uspjela potaknuti osnivače da kategoriju djece kojima je jedan roditelj strani državljanin koji živi i radi u Hrvatskoj uključe u svoje Pravilnike o upisima u vrtić.

- Oba parametra ne bi smjela biti presudna za osiguravanje pristupa prvoj stepenici odgoja i obrazovanja nekom djetetu, jer takvo što nije u skladu s Ustavom RH, Konvencijom o pravima djeteta, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ipak, isticanjem u Zakonu samo nekih kategorija djece koja mogu ostvariti prednost pri upisu, onemogućuje se jednak start i jednako pravo na obrazovanje svoj djeci, smatraju iz Udruge.

Pišu nam da bi sustav, ako želi biti logičan i pravedan, trebao redovne studente odrediti kao zasebnu kategoriju, no ne ih izjednačiti sa zaposlenima.

'Dodatne kategorije neće doprinijeti rješavanju nedostatka mjesta u vrtićima'

S druge strane, predsjednica SRPOOH-a Iskra Vostrel Prpić smatra da je bodovanje sredstvo koje se primjenjuje pri upis u gradske i općinske vrtiće jer jednostavno nema dovoljno mjesta.

- Hoćete li upisati dijete ovisi o mnogo kriterija kojima većina djece ostvaruje maksimalne bodove. Dodatno traženje da se uvrsti i ova kategorija neće doprinijeti rješavanju nedostatka mjesta u vrtićima. Neki roditelji rade u trenutku predavanja molbi za vrtić, a idući mjesec više ne rade, tako neki i studiraju, pa idući mjesec možda ne studiraju – hoće li se upisano dijete ispisati? Sindikatu nisu u djelokrugu kriteriji za upise no i te kako nam je bitno da se uspostavi apsolutno poštivanje Državnog pedagoškog standarda na cijelom teritoriju, pogotovo kad je tema broj djece u skupinama, odgovorili su na naš upit.