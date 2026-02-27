Direktorica filmskog festivala preporučuje 5 filmova idealnih za nastavu: Jako su potresni

Kad nastavnik kaže učenicima da će na satu gledati film, oni se uglavnom razvesele jer to znači da cijeli sat, a često i dva školska sata ako gledaju cijeli dugometražni film, mogu pustiti mozak na pašu. Nastavnici se za ovaj potez nekad odluče ako su umorni, ne osjećaju se spremno za predavanje ili moraju obaviti nešto tijekom sata. Međutim neki filmove puštaju učenicima jer ih tako mogu potaknuti na razmišljanje, naučiti nove koncepte ili usmjeriti na društvene probleme.

Sanja Zanki Pejić, voditeljica revijskih i obrazovnih programa Hrvatskoga filmskog saveza i direktorica karlovačkog Four River Film Festivala, smatra da su za puštanje na nastavi najpodobniji kratkometražni filmovi, koji neće 'progutati' čitav sat i ostavit će vremena za raspravu dok učenicima istovremeno mogu pružiti novi pogled na neku temu.

Upoznaje nas s projektom Filmska NaSTAVa, platformom na kojoj su učenicima i nastavnicima dostupni kratkometražni dokumentarni, igrani i animirani filmovi mladih autora. Filmovi su prikazivani u okviru Revije hrvatskoga filmskog stvaralaštva djece te Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, a mnogi od njih su nagrađeni.

Program dostupan online od 2020. godine

Uz svaki film dostupan je i uvodni video s uputama za gledanje, metodička priprema za nastavu i kviz. Kolekcija uključuje i strane i domaće filmove, a nastavnici se ne moraju brinuti oko autorskih prava, za razliku od toga ako 'na svoju ruku' puštaju filmove s interneta.

Filmska naSTAVa u Kinu Tuškanac još školske godine 2012./2013. pokrenule su Ana Đorđić i Jelena Modrić na inicijativu Vere Robić Škarice. Svake godine održava se u dva ciklusa tijekom zimskih i ljetnih praznika, a od 2020. godine program je dostupan i online. Na platformi je dostupno više od 100 filmova, a Sanja Zanki Pejić izdvojila nam ih je pet koje smatra savršenima za puštanje na nastavi.

Film o mentalnom zdravlju koji su snimili učenici za učenike

Film 'Tišina' iz 2024. godine djelo je učenika Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, a režiju potpisuje Marijana Brdar. U 11-minutnom filmu nekoliko učenika opisuje svoja emocionalna iskustva u odrastanju. Filmska NaSTAVa preporučuje da se pušta na satu Hrvatskog, Psihologije ili satu razrednika u trećem razredu srednje škole.

Prije filma predviđeno je da nastavnik s učenicima razgovara o mentalnom zdravlju. Učenici u filmu opisuju svoje emocije nakon traumatičnih događaja rastave roditelja, vršnjačkog nasilja i seksualnog zlostavljanja. Otvoreno govore o veoma ozbiljnim temama kao što je depresija među mladima i suicidalne misli. Učenici će na satu naučiti kome se mogu javiti u slučaju da i sami prolaze kroz slična iskustva kao protagonisti ovog filma. Film i materijali dostupni su na ovoj poveznici.

Dokumentarac o tome kako su učenici proširili lažne vijesti

Dokumentarni desetminutni film 'Bitcoin Boy' iz 2019. djelo je nizozemskih učenika Moosa Van Dorpa, Nasha Gortera i Paula Jonkera. Skupinu srednjoškolaca zanimalo je mogu li proširiti lažne vijesti, a to su uspjeli javljajući se novinarima koji su na nju nasjeli.

Film prikazuje i posljedice njihovog čina. Filmska NaSTAVa preporučuje da se pušta na satu Hrvatskog jezika u drugom razradu prilikom obrade teme lažnih vijesti. Dokumentarac upozorava novinare da moraju provjeriti sve o čemu pišu, ali i publiku da ne smiju nekritički prihvaćati sve što pročitaju. Na ovoj poveznici možete pogledati film i preuzeti nastavne materijale.

U jednom satu dva kratka animirana filma

U projektu Filmska NaSTAVa predviđeno je da se u jednom satu obrade dva animirana filma, 'Prvo su došli', djelo članova Foto kino video kluba Zaprešić i 'Duša na prodaju', djelo učenika izraelske School of audio and visual arts. Oba filma su iz 2019. godine, domaći traje svega minutu, a izraelski 10 minuta.

Film 'Prvo su došli' govori o totalitarnim sustavima i kako se povijest ponavlja. Važna je i tema pasivnosti ljudi koji se ne odluče suprotstaviti vlasti koja ograničava slobodu sve dok se ne tiče i njihove slobode. Film je nastao po istoimenoj pjesmi njemačkog teologa Martina Niemollera.

Film 'Duša na prodaju' obrađuje temu trgovine ljudima, prostitucije i seksualnog zlostavljanja. Likovi u filmu izgledaju poput krpenih lutaka, no to ne umanjuje ozbiljnost i težinu teme. Film može potaknuti učenike na dublje razmišljanje o temi, a nakon gledanja predviđeno je i da raspravljaju o legalizaciji prostitucije.

Filmovi nisu izravno povezani tematikom, ali oba su vrlo ozbiljna, a teme koje obrađuju nažalost su svevremenske. Budući da su filmovi zaista kratki, zamišljeno je da ostane vremena za raspravu o oba filma. Filmska NaSTAVa predviđa ovu lekciju za nastavu Hrvatskog jezika za učenike srednjih škola od 1. do 4. razreda, ali isto tako svi materijali mogu biti prilagođeni i za nastavu Etike ili Politike i gospodarstva. Možete ih pogledati na ovoj poveznici.

Koliko dvije minute mogu promijeniti život?

Posljednji film koji je Sanja Zanki Pejić preporučila je '120 sekundi' iz 2019. godine u režiji Lucije Pigl iz Zagreba. Film traje samo dvije i pol minute i Filmska NaSTAVa preporučuje ga za nastavu Hrvatskog jezika za učenike bilo kojeg razreda srednje škole.

Kratki igrani film prikazuje tri žene različitih očekivanje koje upotreijebe test za trudnoću, a iduće dvije minute prolaze osjećaje sreće, tuge i straha. U smjernicama za metodičku pripremu nastavnicima savjetuju da prije prikazivanja filma pitaju učenike što sve mogu obaviti u dvije minute i misle li da se život može promijeniti u tako malo vremena. Pitanje o kojem mogu razgovarati je i jesu li ikad iščekivali nešto važno. Film i materijali dostupni su na poveznici.

'Učenici razvijaju vještine kritičkog mišljenja, toleranciju i empatiju'

Na stranici Filmska NaSTAVa dostupno je više od sto filmova s poveznicama za besplatan streaming i metodičkim priručnicima. Uz svaki film dolazi i kratak uvodni video koji učenike uvodi u temu filma i priprema ih za gledanje i diskusiju. Ovakav oblik nastave svakako je drugačiji od uobičajenog sata, a u njemu mogu uživati i nastavnici i učenici.

- Današnje generacije uronjene su u audiovizualne sadržaje, ali često im ne pristupaju kritički. Gledanjem filmova kao nastavnog sadržaja na nastavnom satu, uz analizu i interpretaciju filmskog jezika, učenici stječu znanje o temeljnim filmskim pojmovima, kritički pristupaju filmu, osvještavaju da je film umjetničko djelo, razvijaju svoju filmsku pismenost i stječu naviku odlaska u kino i na filmske festivale, tj. postaju aktivna kinopublika. Nadalje, pomno odabranim filmom, koji je prikladan dobi učenika, mogu se potaknuti konstruktivne rasprave, a pritom učenici razvijaju vještine kritičkog mišljenja, toleranciju i empatiju, rekla nam je Margareta Đorđić, nastavnica Hrvatskog jezika i jedna od voditeljica projekta Filmska naSTAVa.