Plenkoviću stiglo oštro pismo: 'Vlada grubo krši sporazum kojim je spriječen štrajk u školama'

Čak 12 sindikata javnih i državnih službi uputilo je pismo Andreju Plenkoviću. Upozoravaju na loše stanje u dijalogu i kršenje važnog sporazuma.

Dvanaest sindikata javnih i državnih službi, uključujući i tri u obrazovanju, uputilo je pismo premijeru Andreju Plenkoviću. Upozoravaju da je socijalni dijalog između sindikata javnih službi i većine sindikata državnih službi te Vlade RH kao poslodavca na vrlo niskoj razini, a posvećenost njegovih ministara kolektivnom pregovaranju na najnižoj razini od 2016. godine.

'Već tri godine niti jedna djelatnost javnih službi nema sklopljen granski kolektivni ugovor'

Ovo pismo stiže nakon što se oko 98 posto članova istih sindikata usprotivilo odluci Vlade o osnovici plaće za 2026. godinu.

- Već tri godine niti jedna djelatnost javnih službi nema sklopljen granski kolektivni ugovor, a pregovore o osnovici i materijalnim pravima tijekom prošle i ove godine bivši ministar rada Marin Piletić vodio je krajnje neefikasno. Nakon višemjesečnog odugovlačenja pregovaračkog odbora Vlade RH, ti su pregovori drugu godinu zaredom završili neuspjehom – bez dogovora sindikata javnih službi i Vlade RH o visini osnovice i materijalnih prava. Također, Vlada i tri obrazovna sindikata su u lipnju prošle godine potpisali Sporazum kojim je spriječen štrajk u vrijeme državne mature. Navedeni Sporazum, koji ima prirodu kolektivnog ugovora, Vlada RH grubo ignorira i krši ugovorene obveze koje je njime preuzela, stoji u pismu sindikata.

Smatraju da je riječ o svjesnoj marginalizaciji kolektivnog pregovaranja, i to u trenutku dok je Vlada u postupku donošenja Akcijskog plana za unaprjeđenje kolektivnog pregovaranja na koji Hrvatsku obvezuje EU Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama. Pitaju se i s kojim će kredibilitetom Vlada RH donijeti takav akt i motivirati privatne poslodavce na kolektivno pregovaranje kada, 'kao najveći poslodavac u ovoj zemlji, daje ovako loš primjer.'

- Važno je istaknuti i kako se postojeći sustav reprezentativnosti u državnoj službi koristi kao alat za isključivanje zaposlenika iz kolektivnog pregovaranja, umjesto za njihovo zastupanje, budući da je doveo sve druge sindikate državnih službi u neravnopravan položaj spram dva reprezentativna sindikata (SPH i NSD MUP-a), koji na poprilično bizaran način imaju monopol na zastupanje, primjerice, radnika u Poreznoj upravi, Carinskoj upravi, pravosuđu ili ministarstvima. Pritom, niti su navedeni sindikati upoznati s problematikom tih zaposlenika, niti u tim sustavima imaju relevantno članstvo. Time je većina zaposlenika u državnoj službi ostala bez stvarne mogućnosti da njihovi izabrani predstavnici sudjeluju u pregovorima i odlučuju o njihovim radnim pravima i materijalnom položaju, ističu čelnici sindikata koji potpisuju ovo pismo.

U pet točaka nabrojali što traže od Vlade

Podsjetili su i na poviše spomenute rezultate svoje ankete i potpise 33 tisuće članova 'nezadovoljnih takvim načinom predstavljanja radnika u državnoj službi, obezvređivanjem kolektivnog pregovaranja te samim ishodom pregovora o osnovici i materijalnim pravima za ovu godinu kojim se ruši životni standard i cijena rada svih zaposlenih u javnim i državnim službama'. U pismu premijeru u pet su točaka nabrojali i što traže od Vlade RH:

uspostavu pravednog sustava reprezentativnosti u državnoj službi, odnosno hitno otvaranje rasprave o izmjenama Zakona o reprezentativnosti koje bi osigurale stvarnu i pravednu zastupljenost zaposlenika te spriječile daljnju marginalizaciju dijela sindikata i njihovih članova;

hitno otvaranje pregovora za sklapanje granskih kolektivnih ugovora i implementaciju Sporazuma s obrazovnim sindikatima;

povećanja osnovice i materijalnih prava koja su rezultat kolektivnog pregovaranja, a ne jednostranih odluka Vlade, na način koji će zaštititi cijenu rada i kupovnu moć zaposlenika u javnim i državnim službama;

reviziju Uredbe o vrednovanju radnih mjesta te analizu i korekciju neadekvatno postavljenih koeficijenata;

stvarnu posvećenost Vlade RH socijalnom dijalogu i njegovoj afirmaciji.

Donedavnog ministra rada koji je vodio ključne pregovore, Marina Piletića, na toj je poziciji zamijenio Alen Ružić. Sindikati u ovome vide priliku za 'popravak'.

- Promjenu na čelu Ministarstva rada vidimo kao priliku za izgradnju zdravijih i konstruktivnijih odnosa između sindikata i Vlade RH te kao priliku za rješavanje gore navedenih pitanja. Stoga se nadamo da ćete pozitivno reagirati na naše zahtjeve te da će suradnja s novim ministrom rada rezultirati promjenom pristupa i konkretnim potezima Vlade RH na rješavanju gore navedenih problema. Smatramo da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje od obostranog interesa i svih sindikata i Vlade RH, poručuju sindikalisti.

Pismo potpisuju Carinski sindikat Hrvatske, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nacionalni sindikat policije MUP-a RH Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Opći sindikat MUP-a, Radnički sindikat HZMO, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Sindikat porezne uprave Hrvatske, Sindikat pravosudne policije Hrvatske, Sindikat zajedno i Školski sindikat Preporod.