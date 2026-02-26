Je li na listi i vaš grad? Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu

Dodijeljeno je 55 ugovora za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Održana je svečana dodjela ugovora 'Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole'. Dodijeljeno je 55 ugovora vrijednih gotovo 360 milijuna eura, od čega više od 250 milijuna bespovratnih sredstava. Podsjetimo, u svim su se osnovnim školama do 2027./2028. trebali stvoriti prostorni uvjeti za jednosmjensku nastavu, a time i cjelodnevnu školu. Za to je potrebno dograditi ili izgraditi 619 škola. Predsjednik Vlade Andrej Plenković na dodjeli je rekao da će do kraja desetljeća nastavom u jednoj smjeni biti obuhvaćeno 91 posto škola i 84 posto učenika, no resorni ministar Radovan Fuchs potom je priznao da se cjelodnevna nastava u osnovnim školama ipak neće početi provoditi 2027.

Veliki planovi do kraja desetljeća

Taj cilj najavili su prije tri godine, kada je ovaj program predstavljen javnosti.

- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je Fuchs u četvrtak.

Plenković je pak na dodjeli istaknuo da je Hrvatska danas na '60-ak posto rada u jednoj smjeni'. Da je to veoma ambiciozan, ako ne i neizvediv plan bili su ranije svjesni i u Državnom uredu za reviziju.

Državni ured za reviziju izrazio zabrinutost oko planova za cjelodnevnu

Kako smo već pisali, u izvješću iz siječnja 2025. provjeravali su, između ostalog, iskorištenost i napredak projekta cjelodnevna škole. Javio se tada opravdan strah da će se zbog kašnjenja dio novca iz europskog fonda Nacionalnog plana oporavka i otpornosti morati vratiti.

Ugovori su uručeni za devet gradova i 11 županija. Koje su škole obuhvaćene možete pronaći u nastavku.

Zagreb

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Vrbani

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Ivana Granđe Soblinec

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Antuna Branka Šimića

Dogradnja i opremanje Osnovne škole Vugrovec – Kašina

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ bana Josipa Jelačića

Dogradnja i opremanje Osnovne škole Prečko

Dogradnja i opremanje Osnovne škole Marije Jurić Zagorke

Krapina

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole 'Ljudevit Gaj' Krapina sa školskom sportskom dvoranom na novoj lokaciji u Krapini

Izgradnja školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Augusta Cesarca – Krapina

Osijek

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Gaja

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Vijenac

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Tina Ujevića

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Augusta Šenoe

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Dobriše Cesarića

Pula

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Kaštanjer

Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Šijana Pula

Split

Dogradnja i rekonstrukcija škole i dvorane OŠ Pujanki

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Split 3

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ravne njive - Neslanovac

Šibenik

Izgradnja građevine Područne škole Ražine za potrebe jednosmjenskog rada

Velika Gorica

Dogradnja Osnovne škole Novo Čiče

Izgradnja Osnovne škole Rakarje/Pleso

Izgradnja Osnovne škole Šćitarjevo

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vukovina sa sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima

Izgradnja Osnovne škole Kurilovec

Vinkovci

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci

Zadar

Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Krstića u Zadru

Brodsko-posavska županija

Rekonstrukcija područne škole i dogradnja male dvorane u Brodskom Stupniku

Istarska županija

Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole 'Vitomir Širola - Pajo' Nedešćina

Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Fažana

Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru

Karlovačka županija

Rekonstrukcija područne škole Jarče Polje

Rekonstrukcija Područne škole Belavići - dogradnja male školske sportske dvorane

Rekonstrukcija/dogradnja školske sportske dvorane uz Područnu školu Bosiljevo

Rekonstrukcija OŠ Slunj – dogradnja školske sportske dvorane

Osječko-baranjska županija

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Hinka Juhna Podgorač za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ kralja Tomislava Našice za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Šećerana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Požeško-slavonska županija

Izgradnja i opremanje građevine školske sportske dvorane za Osnovnu školu 'Vladimir Nazor' Trenkovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Sisačko-moslavačka županija

Izgradnja nove sportske dvorane Osnovne škole Mate Lovraka Petrinja - Područna škola Češko Selo

Izgradnja nove školske sportske dvorane za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, Gora

Izgradnja nove školske sportske dvorane za Osnovnu školu Rajić

Varaždinska županija

Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Završje

Rekonstrukcija građevine javne namjene – dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Ključ

Virovitičko-podravska županija

Izgradnja Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica

Vukovarsko-srijemska županija

Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Zrinskih Nuštar

Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Slakovci

Zadarska županija

Izgradnja nove školske zgrade s jednodijelnom dvoranom Osnovne škole Starigrad

Rekonstrukcija i dogradnja školske građevine - Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac

Dogradnja Osnovne škole Pakoštane

Izgradnja građevine Područne škole Vir – Osnovne škole Privlaka

Dogradnja male školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Galovac

Zagrebačka županija

Dogradnja male dvorane OŠ Stjepana Radića u Božjakovini

Dogradnja Osnovne škole Bedenica