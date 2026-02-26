Je li na listi i vaš grad? Izašao novi popis škola koje se grade za cjelodnevnu
26. veljača 2026.
Dodijeljeno je 55 ugovora za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.
Održana je svečana dodjela ugovora 'Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole'. Dodijeljeno je 55 ugovora vrijednih gotovo 360 milijuna eura, od čega više od 250 milijuna bespovratnih sredstava. Podsjetimo, u svim su se osnovnim školama do 2027./2028. trebali stvoriti prostorni uvjeti za jednosmjensku nastavu, a time i cjelodnevnu školu. Za to je potrebno dograditi ili izgraditi 619 škola. Predsjednik Vlade Andrej Plenković na dodjeli je rekao da će do kraja desetljeća nastavom u jednoj smjeni biti obuhvaćeno 91 posto škola i 84 posto učenika, no resorni ministar Radovan Fuchs potom je priznao da se cjelodnevna nastava u osnovnim školama ipak neće početi provoditi 2027.
Veliki planovi do kraja desetljeća
Taj cilj najavili su prije tri godine, kada je ovaj program predstavljen javnosti.
- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je Fuchs u četvrtak.
Plenković je pak na dodjeli istaknuo da je Hrvatska danas na '60-ak posto rada u jednoj smjeni'. Da je to veoma ambiciozan, ako ne i neizvediv plan bili su ranije svjesni i u Državnom uredu za reviziju.
Državni ured za reviziju izrazio zabrinutost oko planova za cjelodnevnu
Kako smo već pisali, u izvješću iz siječnja 2025. provjeravali su, između ostalog, iskorištenost i napredak projekta cjelodnevna škole. Javio se tada opravdan strah da će se zbog kašnjenja dio novca iz europskog fonda Nacionalnog plana oporavka i otpornosti morati vratiti.
Ugovori su uručeni za devet gradova i 11 županija. Koje su škole obuhvaćene možete pronaći u nastavku.
Zagreb
Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Vrbani
Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Ivana Granđe Soblinec
Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ Antuna Branka Šimića
Dogradnja i opremanje Osnovne škole Vugrovec – Kašina
Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje OŠ bana Josipa Jelačića
Dogradnja i opremanje Osnovne škole Prečko
Dogradnja i opremanje Osnovne škole Marije Jurić Zagorke
Krapina
Izgradnja nove zgrade Osnovne škole 'Ljudevit Gaj' Krapina sa školskom sportskom dvoranom na novoj lokaciji u Krapini
Izgradnja školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Augusta Cesarca – Krapina
Osijek
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Gaja
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Vijenac
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Tina Ujevića
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Augusta Šenoe
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Dobriše Cesarića
Pula
Rekonstrukcija i dogradnja zgrade OŠ Kaštanjer
Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Šijana Pula
Split
Dogradnja i rekonstrukcija škole i dvorane OŠ Pujanki
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Split 3
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ravne njive - Neslanovac
Šibenik
Izgradnja građevine Područne škole Ražine za potrebe jednosmjenskog rada
Velika Gorica
Dogradnja Osnovne škole Novo Čiče
Izgradnja Osnovne škole Rakarje/Pleso
Izgradnja Osnovne škole Šćitarjevo
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vukovina sa sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima
Izgradnja Osnovne škole Kurilovec
Vinkovci
Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje školske sportske dvorane Osnovne škole Ivana Mažuranića Vinkovci
Zadar
Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Krstića u Zadru
Brodsko-posavska županija
Rekonstrukcija područne škole i dogradnja male dvorane u Brodskom Stupniku
Istarska županija
Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole 'Vitomir Širola - Pajo' Nedešćina
Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Fažana
Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru
Karlovačka županija
Rekonstrukcija područne škole Jarče Polje
Rekonstrukcija Područne škole Belavići - dogradnja male školske sportske dvorane
Rekonstrukcija/dogradnja školske sportske dvorane uz Područnu školu Bosiljevo
Rekonstrukcija OŠ Slunj – dogradnja školske sportske dvorane
Osječko-baranjska županija
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Hinka Juhna Podgorač za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ kralja Tomislava Našice za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Šećerana za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Požeško-slavonska županija
Izgradnja i opremanje građevine školske sportske dvorane za Osnovnu školu 'Vladimir Nazor' Trenkovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole
Sisačko-moslavačka županija
Izgradnja nove sportske dvorane Osnovne škole Mate Lovraka Petrinja - Područna škola Češko Selo
Izgradnja nove školske sportske dvorane za Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića, Gora
Izgradnja nove školske sportske dvorane za Osnovnu školu Rajić
Varaždinska županija
Izgradnja školske sportske dvorane Područne škole Završje
Rekonstrukcija građevine javne namjene – dogradnja školske sportske dvorane Područne škole Ključ
Virovitičko-podravska županija
Izgradnja Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Orahovica
Vukovarsko-srijemska županija
Dogradnja školske sportske dvorane OŠ Zrinskih Nuštar
Izgradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Slakovci
Zadarska županija
Izgradnja nove školske zgrade s jednodijelnom dvoranom Osnovne škole Starigrad
Rekonstrukcija i dogradnja školske građevine - Osnovne škole Jurja Barakovića Ražanac
Dogradnja Osnovne škole Pakoštane
Izgradnja građevine Područne škole Vir – Osnovne škole Privlaka
Dogradnja male školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Galovac
Zagrebačka županija
Dogradnja male dvorane OŠ Stjepana Radića u Božjakovini
Dogradnja Osnovne škole Bedenica