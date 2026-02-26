Proglašeni najbolji mladi znanstvenici i umjetnici u Zagrebu 2025., ovo su im imena

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dodijelilo je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima za ovu godinu.

Kako je navedeno u priopćenju Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, ove se godine na natječaj za nagradu prijavilo 27 pristupnika.

Na temelju pribavljenih recenzija povjerenstvo, na čijem je čelu profesor emeritus Mladen Franz, je predložilo deset radova mladih znanstvenika i umjetnika za dodjelu nagrada za 2025. godinu. Nagrađeni su:

Nevio Barbača Čuljak , Ekonomski fakultet, za rad 'Idiosyncratic momentum factors: A path to improved risk-return trade-offs', područje društvenih znanosti, polje ekonomija



, Akademija dramske umjetnosti, za režiju opere 'Nikola Šubić Zrinjski', umjetničko područje, dio kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), polje režija glazbenih i scenskih formi Dora Knežević , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, za rad „Phonological and speech motor abilities in children with childhood apraxia of speech“, područje društvenih znanosti, polje logopedija



, Pravni fakultet, za rad 'The Role of Emotional Parentification in Linking Psychological Abuse and Parental Conflict to Adolescents' Internalised Problems', područje društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti Elizabeta Šamec, Građevinski fakultet, za rad 'Retrofitting of Apse Vaults in the Zagreb Cathedral After the 2020 Earthquake', područje tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam

Andrea Usenik , Prirodoslovno-matematički fakultet, za rad 'Intrinsic fluorescence of calixarenes: the origin and applications', područje prirodnih znanosti, polje kemija



Iva Zokić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, za rad 'Sustainable Deacidification of waste cooking oil in a Karr column using deep eutectic solvent', područje tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo



Nagrađeni znanstvenici i umjetnici bit će obaviješteni elektroničkim putem o datumu i mjestu svečanog uručenja nagrada 15 dana ranije. Svi nagrađeni su obavezni tijekom 2026. godine održati kratko predavanje (10-15 minuta) u prostorijama Društva s temom nagrađenog rada.