Fuchs je konačno priznao: Odgađa se cjelodnevna škola

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih, Radovan Fuchs, ovog je četvrtka potvrdio ono što se nagađa već dulje vrijeme – da cjelodnevna škola neće ući u sve škole 2027. godine, kako je najavljeno prije tri godine kada je program predstavljen javnosti.

Ništa od cjelodnevne škole u svim školama u 2027.

- To neće ići zbog toga što neće sve škole biti izgrađene, zbog raznoraznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti, rekao je Fuchs nakon sjednice Vlade, prenosi HRT.

Trenutačno se eksperimentalni program provodi u 62 škole diljem Hrvatske. Fuchs je naveo i da je jedna od mogućnosti da dio škola, koje imaju uvjete, prijeđe na cjelodnevnu nastavu. Istodobno bi one koje to ne mogu nastavile raditi kao sada, ali s primjenom jednog dijela kurikuluma iz cjelodnevne škole.

- Mislimo da ćemo ići u analitiku čitave situacije i onda na osnovu toga odlučiti da krene u primjenu cjelodnevna škola. Međutim, očito ne u svim školama od jedne školske godine, ali to smo još u fazi analiziranja svih podataka, rekao je ministar Fuchs.

Već je neko vrijeme bilo izvjesno da planirani rok nije realan

Da će doći do ovakve odgode frontalnog uvođenja cjelodnevne škole u sve škole, jasno je već neko vrijeme. Još u prosincu smo pisali da je Vlada daleko od ciljanog broja škola koje je nužno dograditi kako bi sve škole prešle na jednosmjenski rad. Izvijestili smo i da su državni revizori još su u 2024. izrazili bojazan da će rokovi oko dogradnje škola i izgradnje novih biti debelo premašeni i da će Hrvatska morati vratiti dio novaca iz europskog fonda. Iz MZOM-a su se tada branili da sredstva nećemo morati vraćati, a Grad Zagreb prozivali su da su ondje natječaji prekasno krenuli.

Da cjelodnevna škola neće zaživjeti 2027. bilo je jasno i kada je premijer Andrej Plenković rekao da je plan države da se na jednosmjensku nastavu prijeđe tek 2030., dok se Ministarstvo obrazovanja oglušivalo na naše upite o tome.

Srednja.hr problematizirala je ljetos i činjenicu da službenih podataka o tome kako eksperiment protječe – nema. Ministarstvo otada nije predstavilo niti jedan dio rezultata evaluacije programa, niti je poznato kako se ona provodi, osim da su dio nje rezultati nacionalnih ispita i ankete zadovoljstva.