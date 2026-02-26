Maturanti o vojnom roku i roditeljima koji su čuvali ovce: 'Imamo se potrebu dokazati'

Kakve veze ima vojni rok s čuvanjem ovaca? Maturanti nam iskreno odgovorili što misle o tome i hoće li 'odslužiti'.

Zanima vas što se šuška među učenicima na školskom hodniku? U većini slučajeva vjerojatno ništa jer su si sve već poslali na WhatsApp (i to tijekom sata), ali na hodniku ipak vlada žamor. Učenici i dalje međusobno pričaju, a o čemu - to smo odlučili saznati u našem novom serijalu - školski HODNIK.

Kako bismo što bolje upoznali nove generacije, odlučili smo čuti njihovo mišljenje i to u obliku koji je njima najbliži - videu. U dogovoru sa školama krećemo na teren, odnosno na školske hodnike direktno među učenike.

Prve škole koje su nam otvorile svoja vrata su II. i VII. gimnazija u Zagrebu koje dijele istu zgradu, samo su suprotnim smjenama. Razgovarali smo s njihovim maturantima o raznim aktualnim temama i pitali ih za njihovo iskreno mišljenje.

Maturant Mikula: 'Ne bih htio ubijati i ne bih htio biti ubijen, ako je moguće'

Tako je prva tema o kojoj smo pričali s učenicima na školskom hodniku - vojni rok. O tome su nam pričali maturanti Mikula, Mislav, Josip i Karlo.

- Mir je odmor od rata. U tom pogledu je onda to dosta korisno, taj vojni rok. Ali ne bih htio ubijati i ne bih htio biti ubijen, ako je moguće. Meni inače jako fali discipline, jako sam rastresen i ne znam si organizirati vrijeme. I bit će mi okej da to netko radi umjesto mene. Bit će mi okej da se budim u 6 ujutro, ja se tome veselim, da se malo onda 'upostrojim', rekao nam je Mikula, maturant VII. gimnazije.

Maturant Mislav: 'Smatram da je to možda i pritisak od roditelja, koji stalno buncaju'

Njegov kolega iz VII. gimnazije, maturant Mislav, slaže se da će to dobro doći mlađim generacijama koje su se, kaže, 'opustile' jer je sve postalo digitalno.

- Ali smatram da je to možda i pritisak od roditelja, koji stalno buncaju: 'A ja sam čuvao svinje, ja sam čuvao ovce'. Pa nekako imamo potrebu se njima dokazati. Ja da dođem tati i kažem: 'ja ću ići na vojni rok' on će reći: 'bravo, to je super'. Baš bi bio ponosan na mene, ispričao nam je Mislav.

Što su nam uz Mikulu i Mislava rekli maturanti II. gimnazije, Josip i Karlo, možete poslušati u videu niže.