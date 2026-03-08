Ova škola ide na čak dva maturalca: 'Čini se da učenici stalno nekud putuju'

Svaki srednjoškolac jedva čeka tih nekoliko dana maturalnog putovanja prije četvrtog razreda. A sad zamislite da taj doživljaj imate čak dva puta tijekom srednje škole! Upravo tako je učenicima Klasične gimnazije u Zagrebu. Ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić objašnjava nam da njezini učenici idu na dva maturalca – jedan u proljeće tijekom drugog razreda, kada putuju u Rim, i drugi prije četvrtog razreda kada putuju u Grčku.

Škola koja ima dva maturalca

Klasična gimnazija,dakle, u svom kurikulu ima predviđene dvije velike izvanučioničke nastave. Smatraju, objašnjava Martinić-Jerčić, da je izvanučionička nastava ono što učenike priprema za život na drukčiji način, stvara uspomene za cijeli život i daje učenicima novu energiju za učenje.

- Obje su izvanučioničke nastave izrazito bogatog programa uz kvalitetne pratitelje i vodiče na lokalitetima. Putovanje u Rim traje od 7 do 8 dana i zapravo ne uključuje samo Rim, nego i okolicu Rima, Napulj, Pompeje i druge lokalitete, dok je putovanje u Grčku od 10 do 11 dana i uključuje sve veće antičke lokalitete u kopnenoj Grčkoj i na Kreti. Dugogodišnje iskustvo u organizaciji ovih putovanja stvorilo je i bogate materijale za učenike. Tako imamo kvizove, radne bilježnice, a uvijek se organiziraju i nagrade za najbolje, pojašnjava Martinić-Jerčić.

Razvijaju odnose unutar razreda i s nastavnicima

Cilj oba putovanja je proširiti znanja o temeljima zapadne civilizacije 'in situ' odnosno na mjestu nastanka. To, kaže, ima i dodatne dobrobiti, jer učenici putuju na daleke destinacije, koriste različite oblike prijevoza, razvijaju odnose unutar razreda i s nastavnicima te 'općenito odrastaju s jednim novim i jedinstvenim iskustvom'.

- Naši učenici putuju i s grupom Putujem i učim i godišnje posjete različite destinacije. Sve to naši roditelji podržavaju i omogućavaju svojoj djeci, potiču ih na putovanja i širenje vidika. Većina nastavnika podržava putovanja, mada se ponekad čini da (neki) učenici stalno nekud putuju. Često i generacija prvih razreda ide na dva-tri dana negdje u Hrvatsku ili Sjevernu Italiju, a maturanti požele još jedno kraće putovanje u proljeće četvrtog razreda pa putuju u Prag ili Sarajevo, zaključuje Martinić-Jerčić.