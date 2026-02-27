STEM Akademija: Nove generacije u Mariji Gorici i Bistri

STEM Akademija: Nove generacije početkom ožujka 2026. gostuje u Mariji Gorici i Bistri s besplatnim STEM aktivnostima o umjetnoj inteligenciji.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), početkom ožujka 2026. gostuje u Mariji Gorici i Bistri s nizom javnih STEM aktivnosti u knjižnicama. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima usmjerenima na suvremenu tehnologiju i umjetnu inteligenciju, uz naglasak na razumijevanje i odgovornu primjenu digitalnih alata.

Kroz kratke razgovore, praktične zadatke i demonstracije, STEM Akademija približava temu umjetne inteligencije na pristupačan i zanimljiv način. Sudionici će moći istražiti kako AI funkcionira, gdje je prisutna u svakodnevnom životu te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje i digitalnu pismenost.

Općinska knjižnica Ante Kovačić Marija Gorica

02. ožujka 2026., od 13:00 do 14:00 sati

06. ožujka 2026., od 13:00 do 14:00 sati

Gorički trg 1, 10 299 Marija Gorica

U dva termina tijekom tjedna, STEM Akademija postavit će svoj štand u prostoru knjižnice, gdje će posjetitelji svih uzrasta moći sudjelovati u edukativnim i interaktivnim aktivnostima vezanima uz umjetnu inteligenciju i STEM područje.

Općinska knjižnica Bistra

07. ožujka 2026., od 13:00 do 14:00 sati

Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra

Treće gostovanje održat će se u Općinskoj knjižnici Bistra, gdje će STEM štand ponuditi priliku za upoznavanje s osnovama suvremene tehnologije kroz razgovor i praktične zadatke prilagođene široj publici.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene javnosti, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja kreativnosti, logičkog mišljenja i digitalnih kompetencija.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.