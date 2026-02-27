I žene se mogu prijaviti na vojni rok: Bit će u odvojenim spavaonicama, moraju vezati kosu

Žene ne moraju na obavezni vojni rok, ali se mogu dragovoljno prijaviti. U vojarnama će biti u odvojenim spavaonicama i smiju imati dugu kosu.

Prvi ročnici na temeljnu vojnu obuku stižu u ožujku, a bit će smješteni na tri lokacije, u Kninu, Slunju i Požegi. Godišnje će obuku proći 4.000 kadeta u pet naraštaja. U vojarne su pozvani mladići koji su 2007. godište, dok žene ne podliježu obvezi.

Međutim ako žele i žene se mogu prijaviti na vojni rok, a uvjete za to objasnili smo u kratkom videu. Ono što se do sad zvalo dragovoljno vojno osposobljavanje, izjednačeno je s temeljnim i pod istim uvjetima provodi se za žene i muškarce.

Za prijavu kandidatkinje moraju biti punoljetne, protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak i ne smiju biti osuđene na bezuvjetnu kaznu zatvora za bilo koje kažnjivo djelo u trajanju više od šest mjeseci. Također ne mogu se prijaviti na obuku ako su podnijele zahtjev za otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva.

Žene smiju imati dugu kosu, ali mora biti vezana

Da ih prime na obuku moraju proći liječnički pregled, a prijaviti se smiju najkasnije do kraja godine u kojoj su napunile 30 godina, baš kao i muškarci. Osobe koje se dragovoljno prijave na obuku imaju ista prave i obveze kao i drugi ročnici. To znači da obuka traje dva mjeseca i da primaju naknadu od 1.100 eura mjesečno.

Treba napomenuti da u vojarni vrijede i posebna pravila za izgled svih ročnika, regulirana Pravilnikom o službi u oružanim snagama. Pravila su većinom ista, odnosno razlikuju se jedino po pitanju kose ročnika i ročnica.

Kosa ročnica mora biti ošišana ili povezana tako da ne prelazi donji dio ovratnika košulje, dakle za razliku od muških kadeta, žene u vojarni smiju imati dugu kosu. Međutim oblik frizure ne smije smetati pravilnom nošenju kape, kacige ili zaštitne maske.

Odvojene spavaonice i toaleti

U vojarni nije dopušteno ni nošenje nakita na licu, a šminka mora biti neupadljiva. Također ročnice, kao ni ročnici ne smiju imati tetovaže na licu, a tetoviranje na vidljivom dijelu tijela tijekom obuke je zabranjeno. Istaknuto je i da sat, remen, prstenje i naušnice moraju biti prikladnih boja i veličina, iako to nije dodatno pojašnjeno u pravilniku.

U Pravilniku o službi u oružanim snagama istaknuto je i da žene spavaju u odvojenim spavaonicama od muškaraca i imaju svoje toalete, a tako će biti i na temeljnom vojnom osposobljavanju.

Što se uči na vojnom roku?

Obuka će biti ista za muškarce i žene, a sastojat će se od usvajanja teorijskih znanja i prakse. Ročnici neće učiti samo koristiti oružje, već će vježbati kondiciju, snalaženje u prostoru, prvu pomoć, upravljanje dronovima i usvajati druga znanja važna za vojsku. Žene koje to zanima mogu se prijaviti na web stranici MORH-a 'Postani vojnik'.

– Dakako da je ova obuka kreirana na način da su sva znanja i vještine koje ćete naučiti biti opće korisne u vašem svakodnevnom radu i civilnom životu. Pogotovo i poglavito kad pričamo o vojnoj prvoj pomoći na kojoj ćete naučiti kako spašavati živote. Kroz taktiku ćete naučiti kako se organizirati u prirodnim nepogodama, kako prepoznati opasnost i kako reagirati na opasnosti, najavio je narednik u jednom od MORH-ovih promotivnih videa, a više o obuci pročitajte ovdje.