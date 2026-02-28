Roditelji otkrili: Platili bi pripreme za nacionalne ispite da o tome ovisi upis u srednju

Ako se plaćaju pripreme za maturu, zašto se ne bi plaćale i pripreme za nacionalne ispite - što neki roditelji posljednjih godina i rade. Jedina razlika je što se rezultati mature gledaju za upis na fakultet, a nacionalni ispiti se ne vrednuju za upis u srednju školu. No, da se situacija oko nacionalnih ispita promijeni i da rezultati postanu uvjet za upis željene srednje škole, bi li svi roditelji bili spremni platiti za 'budućnost' svoje djece?

To smo pitanje postavili u Facebook grupi Roditelji o školi uoči početka ovogodišnjih nacionalnih ispita, a mišljenja su podijeljena. Iako je više onih koji su rekli da djeci ne bi platili pripreme ako bi se nacionalni gledali za upis u srednju školu, oni koji su rekli da bi platili imali su dosta argumenata zašto bi tako postupili.

- Da, platila bih pripreme. Zašto? Tko god se zalaže za nacionalne ispite nema pojma što to je ili nema djecu u toj dobi ili ima neku ludu sreću. Znači, uskoro su nacionalni, a djeca još uvijek nisu dobila apsolutno nikakve informacije u školi, pa čak ni raspored kad se piše koji predmet. U školi nitko ništa ne zna, iako je sve već objavljeno na internetu. Sve što se zna je da su nacionalni u trećem mjesecu i da će prije toga biti roditeljski, navodi majka Monika.

Istaknula je više problema oko samog načina provedbe nacionalnih ispita - od toga da se učenici ne sjećaju gradiva iz udžbenika otprije tri ili četiri godine, kao i da im udžbenici za ponavljanje nisu dostupni jer ih moraju vraćati školi, pa do toga postoje nedosljednosti u radu svakog nastavnika.

- U školi ih učitelji ne pripremaju za ispite, niti ponavljaju gradivo, niti im daju neke skripte po kojima bi mogli išta ponoviti i znati što očekivati. Svaki učitelj je različit i ima različit princip rada. Npr. konkretno, učiteljica iz biologije predaje gradivo koje nije usporedivo s knjigom, puno više, opsežnije, pojmovi i gradivo za srednju školu, prošireno maksimalno. A učiteljica iz kemije je prošle godine u 7. razredu zapela na laboratorijskom priboru cijelo prvo polugodište, pogubila je vrijeme, uopće nije uspjela doći do valencija i nije stigla obraditi gradivo 7. razreda i sada djeca u 8. razredu uče gradivo iz 7., a gradivo iz 8 vjerojatno se neće niti obraditi. Znači iz biologije je preteško i previše, umjesto da kvalitetno nauče ono što treba, a za kemiju djeca apsolutno nisu odgovorna ni kriva za loše rezultate nacionalnog ispita. Ili možda jesu?, govori nam Monika.

U teoriji su nacionalni ispiti, kaže, super zamisao, ali u praksi je sve previše komplicirano. Naglasila da bi se morao dogoditi općeniti 'reset' obrazovnog sustava da bi rezultati nacionalnih ispita bili mjerodavni. Ali, da država odluči da su nacionalni ispiti obvezni za upis srednje škole, Monika kaže da bi svom djetetu - zbog svih razloga koje je navela - platila pripreme.

- Ako moje dijete želi upisati gimnaziju na temelju rezultata nacionalnih ispita, platila bih pripreme i to odmah od 5. razreda jer rijetko koji razred nema problema. Ovako na individualnoj razini ovisit će kako tko ima sreće pa dospije u super razred, a onda ide potražnja i otvaranje sve više privatnih osnovnih škola i srednjih za koje nacionalni ispiti neće biti uvjet. I sad si mislim - koji je smisao plaćati pripreme za nacionalne ispite od 5. razreda u nekoj tamo javnoj školi i da bi djeca treba odmah upisati privatnu školu, trošak će i onako biti tu negdje. Zar ne?, pita se majka Monika.

Pripreme za nacionalne ispite bi platila i majka Ojdana da se uzimaju u obzir kod upisa srednje škole i ako bi, ističe, bila u mogućnosti to platiti.

- Nacionalni ispiti su jako teški i svakako bih pomogla djetetu da se prisjeti i da ostvari što bolji rezultat s obzirom na to da mu o tome ovisi upis u željenu školu. Ako se učenik pripremao i naučio to ne umanjuje istinitost i vrijednost nacionalnog ispita. Pretpostavljam da oni koji su protiv priprema imaju djecu koja neće imati problema s upisom ili/i su u famoznoj grupi 5.0, tako je puno lakše reći ne, komentirala je u Facebook grupi na naše pitanje.

Roditelji koji su rekli da ne bi platili pripreme kada bi se rezultati gledali za srednju školu, naveli su vrlo sličan razlog - tada nacionalni ispiti ne bi imali smisla.

- Ne bih platila jer ne smatram da su mi djeca bedasta. Lani je sin pisao bez ikakve pripreme jer je cilj vidjet koliko je toga ostalo u glavi. Isto bi bilo i da se vrednovalo. Sjede u školi 4 ili 8 godina i valjda su nešto naučili.Svatko je svladao gradivo ovisno o svojim mogućnostima. Mojih dvoje pišu ove godine nacionalne i znam kako će ih napisati. Kćer je pisala prije dvije godine bez dana pripreme i nije teško ako se redovito uči i usvaja gradivo, neki su od komentara roditelja u Facebook grupi Roditelji i školi.

No, bilo je i onih koji tvrde da nacionalni ispiti kakvi se trenutačno provode tek nemaju smisla jer se njihovi rezultati ne uzimaju u obzir ni za što. Preko njih se za sada prikupljaju statistički podaci koji su, kažu, također upitne vjerodostojnosti jer ih neki učenici odbijaju rješavati ili zaokružuju jedno slovo kao odgovor na svakom pitanju.

- Ne razumijem čemu ti nacionalni ispiti kada nakon toliko godina i dalje ne služe svrsi i koriste se jedino kao statistički podaci. Ništa se ne mijenja niti poduzima nakon njih, osim što se piše kako djeci ne ide matematika, a npr. ide priroda, rekao je jedan roditelj.

