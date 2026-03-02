Patrikova ideja zaživjela je na školskom hodniku: Smanjuje konzumaciju nezdravih sokova

Učenik Osnovne škole Vladimir Nazor u Pisarovini na Erasmusu je vidio nešto što mu se svidjelo. Sada je to uspio uvesti i u svojoj školi.

Patrik Mihalić učenik je Osnovne škole Vladimir Nazor iz Pisarovine i ujedno predstavnika Vijeća učenika. Dok je bio na Erasmusu u Poljskoj, vidio je nešto što ga je oduševilo - stanicu za vodu. Pomislio je da bi to trebalo uvesti i u njegovoj školi, ali to nije ostalo samo na njegovoj ideji.

- Voda je temeljna potreba svakog organizma i ključna za zdravlje, koncentraciju i energiju. Učenicima je tijekom nastave važno imati stalan pristup čistoj i pitkoj vodi. Tijekom mojeg školovanja u Sjevernoj Americi, u školama aparati za vodu već su standard, jer potiču zdrave navike i smanjuju konzumaciju nezdravih napitaka. Uvođenjem aparata za vodu i naša škola je napravila važan korak prema zdravijem i kvalitetnijem školskom okruženju, objasnio nam je Patrik.

'Primijetio sam da mnogi učenici redovito koriste stanicu, što mi je posebno drago'

Iako se na prvu čini da učenici mogu jednostavno natočiti vodu u školskom WC-u, Patrik ističe da je lakoća pristupa i sama vidljivost aparata za postavljenog na školskom hodniku ipak značajna.

- Primijetio sam da mnogi učenici redovito koriste stanicu, što mi je posebno drago jer to znači da je inicijativa imala smisla. Svi su bili zahvalni i ponosni na moju ideju i učitelje koji su omogućili da se ova vizija ostvari. Imao sam punu podršku kolega/ica, učitelja i roditelja i drago mi je što smo zajedničkim trudom uspjeli ostvariti ovu ideju, naglasio je Patrik.

Učenik Patrik Mihalić | Foto: Osnovna škola Vladimir Nazor Pisarovina

Otac drugog učenika besplatno je ugradio stanicu na školskom hodniku

No, za postavljanje stanice za vodu nije zaslužan samo Patrik, već i jedan tata drugog učenika. On je po struci vodoinstalater i ponudio je svoju pomoć u realizaciji Patrikove ideje.

- Završni doprinos dao je gospodin Samir Đuhera koji je donirao svoje vrijeme i rad te besplatno ugradio stanicu i dodatne filtere. Ova stanica danas nije samo izvor kvalitetne vode, već trajni podsjetnik da vizija, odgovornost i inicijativa učenika mogu potaknuti pozitivne promjene. Uči nas kako i naizgled male promjene imaju veliki utjecaj na očuvanje okoliša i kvalitetu života u školi, poručili su iz škole.