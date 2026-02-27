Velika pobjeda građana i žena: Europska komisija dala zeleno svjetlo za siguran pobačaj

Europska komisija podržala je građansku inicijativu za siguran pobačaj u EU. Za to je Hrvatska prikupila rekordan broj potpisa.

Iako su dio Europske unije, države članice imaju različito uređena prava kada je riječ o pobačaju. Pristup sigurnom i dostupnom prekidu trudnoće u nekim je zemljama i dalje otežan, a među njima je i Hrvatska koju je Europska unija već prozivala zbog toga.

S ciljem osiguravanja jednakih prava za sve žene u EU, još 2024. pokrenuta je Europska građanska inicijativa ‘My voice, my choice’ (‘Moj glas, moj izbor’) kroz koju su se na razini Europske komisije prikupljali potpisi za omogućavanje sigurnog pobačaja ženama i djevojkama.

'Ako žena iz Poljske treba pobačaj, Europska komisija pokrit će joj troškove u drugoj državi u kojoj je zakonski dozvoljen'

Hrvatska je prikupila rekordan broj potpisa, oko 70.000, a na razini cijele EU skupilo se 1,2 milijuna potpisa koji su završili na stolu Europske komisije. Sada je Komisija i službeno podržala tu građansku inicijativu.

To znači da države članice mogu koristiti postojeći socijalni EU fond za pokrivanje troška pobačaja ženama izvan domovine, ako je u njihovoj matičnoj zemlji pobačaj zabranjen ili teško dostupan.

- Ovaj pozitivni odgovor Europske komisije ne znači da pobačaj automatski postaje legalan u cijeloj EU. Ovo znači da se pokreće europski financijski mehanizam sigurnog pobačaja ženama u državama gdje je pristup ograničen ili gotovo nemoguć poput Poljske i Malte. Na primjer, ako žena iz Poljske treba pobačaj, Europska komisija pokrit će joj troškove u drugoj državi u kojoj je zakonski dozvoljen, objašnjeno je na profilu Grofa Darkule koji je preko svojih volontera uspio prikupiti 30.000 potpisa za ovu inicijativu.

'Ovo je povijesna pobjeda'

Iako poseban fond za financiranje sigurnog pobačaja u EU još nije odobren, on se može uvrstiti u idući proračun.

- Ovo je povijesna pobjeda koja može promijeniti živote više od 20 milijuna žena iz EU koje danas nemaju pristup sigurnom pobačaju. Ovo je dokaz da kada se organiziramo, mijenjamo povijest, poručio je Grof Darkula.