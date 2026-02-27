Odlična vijest za sve učenike u Zagrebu: Izborili mjesec dana besplatnih ulaznica

Tijekom ožujka ulazak u sve muzeje kojima je osnivač Grad Zagreb bit će besplatan za učenike. To su naprimjer Arheološki, Prirodoslovni i Tehnički.

Za školarce dolazi lijepa vijest iz Zagreba, naime ulazak u sve gradske muzeje za učenike bit će besplatan tijekom ožujka. To vrijedi za učenike osnovnih i srednjih škola, a na ulazu u muzej samo će trebati predočiti e-Dnevnik.

Inicijativa je potekla od učenika Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije uključenih u program ZAG – Zajednica aktivnih građana. Učenici su projekt predložili Gradskoj skupštini, a ona ga je prihvatila, barem na mjesec dana.

'Cilj je da besplatni posjeti muzejima postanu stalna praksa'

U projektu sudjeluju muzeji kojima je osnivač Grad Zagreb, a to su Arheološki muzej, Tehnički muzej Nikola Tesla, Etnografski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej grada Zagreba, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej te Galerija Školica za pet i Galerija Muzeja za umjetnost i obrt.

- Veseli me što je projekt potekao upravo od učenika uključenih u ZAG jer pokazuje koliko im je važno da kultura bude dostupna svima. Naš je cilj da besplatni posjeti muzejima postanu trajna praksa, i da već iduće godine povećamo broj dana besplatnog ulaza. Želimo kontinuirano razvijati programe koji građanima omogućuju sudjelovanje u kulturnom životu grada. Kultura ne smije biti privilegij, nego pravo kojem svi imaju pristup, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Što je Zajednica aktivnih građana?

Zajednica aktivnih građana iz koje je nastao ovaj projekt izvannastavna je aktivnost namijenjena učenicima od petog razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole, a mogu je pohađati i učenici različitih dobnih skupina jer ne zahtjeva predznanje iz drugih predmeta. Provodi se u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, a cilj je učenike potaknuti na aktivno razmišljanje o unaprjeđenju svoje okoline.

- Radom na različitim temama učenike se potiče da o sebi, o drugima i o svojim zajednicama razmišljaju kroz prizmu pravednosti, održivosti i brižnosti. Upoznaje ih se s ljudskim pravima i slobodama te načinima na koje mogu djelovati u svojim zajednicama od sudjelovanja u izborima do volontiranja. Potiče ih se da promišljaju o dostupnosti javne infrastrukture u njihovim zajednicama, izazovima ekološke održivosti, da identificiraju određene probleme u svojim zajednicama i predlažu rješenja istih, navedeno je stranici Grada u opisu ove izvannastavne aktivnosti.