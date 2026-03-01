Učenici o zabrani društvenih mreža mlađima od 15: 'Ne bi ni znali što propuštaju'

U našem novom serijalu školski HODNIK učenici su nam otkrili što misle o društvenim mrežama. Rekli su nam i što misle o njihvom zabrani mlađima od 15.

Na školskom hodniku II. i VII. gimnazije u Zagrebu pričali smo s učenicima, odnosno maturantima o društvenim mrežama. U sklopu našeg novog serijala školski HODNIK htjeli smo upoznati mlade i njihove navike oko društvenih mreža, kao i što misle o zabrani istih mlađima od 15 godina.

- Ja mogu skrolati satima kroz objave, ali mislim da nisam posebno ovisna o nekoj specifičnoj društvenoj mreži. Mislim da sam ja, kao jako puno nas, ovisna o distrakcijama. Društvene mreže možda nisu uzrok te naše ovisnosti o distrakcijama, ali ju svakako ju čine puno većom i puno lakšom i puno dostupnijom, rekla nam je Laura, učenica II. gimnazije.

Učenica Nea: 'Mobitel je uvijek lako pristupan, blizu je, stane u džep'

Zašto je mnogo mladih sklono provoditi sate i sate na mobitelu, objasnila nam je učenica Nea iz VII. gimnazije.

- Mobitel je uvijek lako pristupan, blizu je, stane u džep, lako ga nosimo svugdje. Content cijeli i cijele društvene mreže su napravljene tako da zadrže našu pažnju i da zapravo oduže to skrolanje, gledanje i istraživanje po internetu, navela je Nea.

Učenik Karlo: 'Ako su mogli i prije bez mobitela, možemo i mi danas'

Učenik Karlo iz II. gimnazije slaže se s Laurom i Neom, ali ipak se ne slaže u potpunosti da bi mlađima od 15 godina trebalo zabraniti društvene mreže. Ali, smatra da se bez njih ipak može živjeti.

- Ako su mogli i prije bez mobitela, možemo i mi danas. Najčešće ljudi odu na društvene mreže kad im je dosadno. Ja imam nekakvu naviku kad imam slobodnog vremena da ga ne potrošim na takve stvari, nego recimo odradim trening, pomognem nešto doma, učim nešto za školu, rekao je Karlo.

Učenica Laura: 'Da su im zabranjene društvene mreže, ne bi ni znali što propuštaju'

Njegova kolegica Laura zalaže se za zabranu društvenih mreža mlađima od 155 godina.

- Da su im zabranjene društvene mreže, ne bi ni znali što propuštaju. Mislim da se ne bi osjećali kao da su isključeni od nečega. Mislim da im ne bi osobito falilo, istaknula je Laura.

Što su nam još o toj temi rekli učenici pogledajte u videu ispod.