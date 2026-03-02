Mali znanstvenici u akciji: MUZZA donosi niz STEM radionica i znanstvenih manifestacija u Zagrebu i Osijeku

Znanost seli u knjižnice i na ulice. Udruga MUZZA u ožujku donosi besplatne STEM radionice i festivale za djecu i mlade u Zagrebu i Osijeku.

Udruga MUZZA tijekom ožujka donosi bogat program STEM radionica i javnih znanstvenih manifestacija namijenjenih djeci, mladima i široj javnosti u Zagrebu i Osijeku. Aktivnosti se provode u sklopu projekta MUZZA STEM akademija – STEMA, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus, s ciljem popularizacije znanosti te razvoja znanja i vještina iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike.

Program započinje besplatnim STEM radionicama za djecu u knjižnici Voltino, koje će se održavati od 2. do 6. ožujka u prostoru knjižnice Voltino na adresi Ulica Dragutina Golika 36 u Zagrebu. Radionice su namijenjene djeci predškolskog uzrasta te učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a provodit će se kroz interaktivne i praktične aktivnosti koje potiču logičko razmišljanje, kreativnost i znanstvenu znatiželju.

Kako se prijaviti?

Program se odvija od ponedjeljka do srijede i u petak od 16:00 do 18:00 sati, dok je u četvrtak predviđen produženi program od 16:00 do 20:00 sati. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu, a broj mjesta ograničen je kako bi se osigurala kvaliteta rada s djecom.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca na službenoj stranici udruge MUZZA.

Broj mjesta je ograničen na maksimalno 15 sudionika, stoga organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto i pridruže se STEM avanturi u Voltinom.

Radionice u Osijeku i Zagrebu

Nakon zagrebačkih radionica, MUZZA nastavlja s velikom javnom manifestacijom III. MUZZA vikend znanosti, koja će se održati 12. i 13. ožujka od 10:00 do 17:00 sati u prostorima fakulteta agrobiotehničkih znanosti na adresi Ulica Vladimira Preloga 1 u Osijeku. Manifestacija je namijenjena djeci, mladima i široj javnosti, a posjetiteljima će ponuditi brojne radionice, pokuse, znanstvene prezentacije i susrete sa znanstvenicima, s ciljem približavanja znanosti na razumljiv, zanimljiv i pristupačan način.

U Zagrebu će se 23. ožujka od 10:30 do 12:30 sati održati javna manifestacija „MUZZA – znanost zvuka“,na javnom prostoru ispred I. gimnazije u Zagrebu na adresi Avenija Dubrovnik 36. Ovaj otvoreni događaj posvećen je temi fizike zvuka i zvučnih valova te povezuje znanost i glazbu kroz interaktivne demonstracije i edukativne sadržaje namijenjene svim zainteresiranim posjetiteljima.

Krajem ožujka i početkom travnja slijedi MUZZA proljetna škola STEMA, koja će se održavati od 30. ožujka do 2. travnja u prostoru knjižnice Špansko jug, ogranku knjižnice Vladimira Nazora, na adresi Ulica Slavka Batušića 4. Program je osmišljen za djecu predškolskog uzrasta (5 do 7 godina) te za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Radionice za predškolce održavat će se svakog dana od 10:00 do 12:00 sati, dok će radionice za školski uzrast trajati od 12:00 do 14:00 sati. Proljetna škola nudi višednevni STEM program prilagođen dobi djece, s naglaskom na učenje kroz istraživanje, igru i praktičan rad.