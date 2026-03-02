Vojni rok bi trebao krenuti idući tjedan, vojarne su spremne: Pogledajte kako izgledaju sobe

Vojarne prolaze završne inspekcije i u planu je da prvi ročnici na obuku dođu 9. ožujka. MORH je pokazao kako izgledaju sobe i što još ima u vojarni.

Prema priopćenju MORH-a vojni rok počinje za točno tjedan dana, 9. ožujka, a ovog tjedna još se provode završne aktivnosti prije nego ročnici stignu u vojarne. Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid 27. veljače obišao je vojarnu 'General-bojnik Andrija Matijaš – Pauk' u Kninu, jednu od tri vojarne u kojima će se provoditi obuka.

MORH je priopćilo je da je obilaskom smještaja, učionica i prostora za obuku general-pukovnik Kundid ustvrdio da je vojarna spremna za početak obuke. Vojarnu '123. brigade HV' u Požegi Kundid je obišao još 24. veljače i ta je vojarna također spremna za početak obuke. Kundid mora posjetiti još samo vojarnu u Slunju kako bi ustvrdio je li sve spremno za dolazak ročnika.

Spavat će u krevetima na kat

MORH je na svom YouTube kanalu nedavno otkrio kako će izgledati spavaonice ročnika. Na snimci se vidi da će ročnici spavati na krevetima na kat i imati ormariće za svoje stvari. Koliko se vidi iz snimke, u sobama nema drugog namještaja.

- Imat će dovoljno prostora i mjesta. Velike zajedničke sobe jedan su od uvjeta za stvaranje timskog duha, odnosno međusobno upoznavanje i stvaranje prijateljstava na kraju krajeva, rekao je narednik u videu.

Što mogu u slobodno vrijeme?

Na svom YouTubeu pojasnili su da će se ročnici u slobodno vrijeme moći družiti i u nekim od prostora vojarne. Smjet će biti na mobitelu, ići u teretanu, a u zajedničkom prostoru za druženje će biti društvene igre i televizor, pa će moći pogledati i utakmicu. Na fotografijama iz vojarne u Kninu vidi se da su u zajedničkom prostoru i stolovi za stolni nogomet i stolni tenis.

- Slobodno vrijeme ne znači da se iz vojarne može izaći bez odobrenja nadređenih zapovjednika. Izlazak iz vojarne podrazumijeva neke hitne okolnosti koje budući ročni vojnik treba rješavati i to treba najaviti svom nadređenom instruktoru, odnosno nadređenom zapovjedniku. Programom obuke je predviđeno da se ide jedan vikend kući i to po njihovom zahtjevu, odnosno željama. Sve ostalo su izvanredne okolnosti, ne daj Bože u slučaju smrti u obitelji ili neke druge situacije, naravno izlazit ćemo u susret našim budućim ročnim vojnicima, objašnjava narednik u jednom od MORH-ovih videa.

Svaki dan moći će birati između više jela

U vojarni će biti moguće i posjete obitelji, no morat će biti najavljene. Njihova učestalost ovisit će o samim ročnicima, odnosno njihovom ponašanju i ostvarenim rezultatima na obuci.

U prostoru vojarne radi zaštite informacija, bit će zabranjeno snimanje, što će ročnicima biti objašnjeno na nastavi. Obroci su nutricionistički sastavljeni tako da sadrže onoliko kalorija koliko je ročnicima potrebno za sve napore u danu. Jednom tjedno vjerojatno će biti grah, no svaki dan ročnici će moći izabrati između nekoliko jela, pa neće biti prisiljeni jesti nešto što ne vole. Međutim narednik upozorava da ni petak neće biti 'cheat day' u menzi, jer vojnički život mora biti strukturiran, pa tako i prehrana.

Poziv na vojni rok dobit će mladići koji su 2007. godište i to u pet ciklusa tijekom godine. Studenti će dobiti odgodu služenja, dok se oni koji ne žele na obuku u vojarni iz vjerskih ili filozofskih razloga mogu pozvati na priziv savjesti. Žene ne podliježu obavezi, ali se mogu dragovoljno prijaviti, u kojem slučaju će ići na obuku uz iste uvjete.