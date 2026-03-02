Sedamnaesto izdanje Sajma svjetskog obrazovanja dolazi u Zagreb

U vremenu kada hrvatski učenici i njihove obitelji donose sve promišljenije odluke o obrazovanju, u Zagreb stiže 17. izdanje Sajma svjetskog obrazovanja, najvećeg takvog sajma u regiji. Ovogodišnje proljetno izdanje održat će se u subotu, 7. ožujka od 10 do 16 sati u Hotelu International, a okupit će gotovo 50 obrazovnih institucija iz Austrije, Belgije, Bugarske, Danske, Finske, Francuske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Švicarske, Hrvatske te Sjedinjenih Američkih Država, pružajući posjetiteljima jedinstvenu priliku za izravan razgovor s predstavnicima sveučilišta, srednjih škola i obrazovnih institucija.

Strateške odluke nove generacije: Stipendije, ugled sveučilišta i sigurnost

Globalno tržište obrazovanja prolazi kroz snažnu transformaciju, a hrvatski učenici sve više analiziraju trošak studija, reputaciju institucije, sigurnost države te dugoročnu zapošljivost.

- Rang sveučilišta i dalje je važan, ali više nije jedini kriterij. Kombinacija sigurnosti, mogućnosti rada tijekom studija i ukupnih troškova postaje presudna, ističe Ana Lalić, voditeljica Odjela za visoko obrazovanje u agenciji za obrazovanje u inozemstvu IntegralEdu.

Financijska pristupačnost i povrat ulaganja u obrazovanje u fokusu su obitelji koje planiraju studij djece u inozemstvu. Primjerice, University of Southern Denmark nudi besplatan studij za EU studente uz mogućnost rada tijekom studija, dok Università degli Studi di Trieste primjenjuje ISEE model školarina prilagođen ekonomskom statusu obitelji. Snažne stipendijske programe predstavit će i Webster Vienna Private University, čime privatno obrazovanje postaje dostupnije hrvatskim studentima.

Osim financijskog aspekta, ugled i akademska izvrsnost i dalje imaju snažan utjecaj na odabir studija. Politecnico di Milano svrstava se među vodeće svjetske institucije u tehničkim disciplinama, dok su LUMSA University i University of Milano-Bicocca prepoznate po spoju međunarodne reputacije i pristupačnijih školarina. U području menadžmenta i hotelijerstva, među institucijama koje dolaze u Zagreb, ističe se BHMS Business & Hotel Management School s jasnim karijernim usmjerenjem i snažnom povezanošću s industrijom.

Sigurnost države studija i kvaliteta života postaju jednako važni kao i akademski program, pa su Danska, Finska, Irska i Češka postale sve češći odabir hrvatskih učenika.

Fokus na zapošljivost i praktično iskustvo

- Sve češće razgovaramo s obiteljima koliko je studij povezan s realnim sektorom i kakve su konkretne mogućnosti zapošljavanja po završetku. Upravo zato sveučilišta primijenjenih znanosti bilježe rastuću popularnost. Strukturirano usmjerenje ne znači rano ‘zatvaranje opcija’, već promišljeno otvaranje pravih vrata. Pomaže izbjeći kasnije promjene smjera, smanjuje nesigurnost i postavlja čvrste temelje za buduće odluke, uključujući i studij u inozemstvu, kaže Ana Lalić, ističući kako su u Nizozemskoj, Belgiji i Austriji stručne prakse integrirane u kurikulum. Naime, istraživanje Europske komisije pokazalo je da čak 78% studenata koji završe studij koji ima integriranu praksu primijenjeni studij pronalazi zaposlenje u roku od šest mjeseci, dok je taj postotak za znanstvena sveučilišta bez obvezne prakse 62%.

Među institucijama koje će se predstaviti na Sajmu svjetskog obrazovanja u Zagrebu nalaze se i: The Hague University of Applied Sciences, Artevelde University of Applied Sciences, Avans University of Applied Sciences te VIVES University of Applied Sciences, poznata po snažnoj povezanosti s realnim sektorom i jasno strukturiranim karijernim putanjama.

Jezični kampovi, ljetne škole i privatne srednje škole

Uz sveučilišne programe, posjetitelji će se moći informirati o jezičnim kampovima, ljetnim školama i privatnim srednjim školama u inozemstvu. Između ostalih, u Zagrebu sudjeluju Dusemond Education, Academic Summer te Kings Education, koji nude specijalizirane kampove i programe za učenike i odrasle. Svoju ponudu predstavit će i Danube International School, vodeća IB škola iz Beča.

Programi razmjene, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u Španjolskoj, Irskoj te skandinavskim zemljama, učenicima omogućuju semestar ili školsku godinu u inozemstvu uz boravak u obitelji domaćinu i pohađanje lokalne srednje škole.

- Srednjoškolska razmjena nije samo godina školovanja u inozemstvu, to je iskustvo koje gradi karakter, samopouzdanje i zrelost. Učenici se vraćaju s novom perspektivom, boljim znanjem jezika i jasnijom vizijom svoje budućnosti. Ovo je svakako izlazak iz zone komfora, ali i odlično iskustvo koje se pamti do kraja života, kaže Lea Šegotić, viša obrazovna savjetnica za srednje škole i jezične kampove u agenciji za obrazovanje IntegralEdu.

Osim upoznavanja sa obrazovnim institucijama, posjetitelji će moći poslušati i niz korisnih panela o strateškom planiranju upisa, ulozi roditelja u procesu donošenja odluka te master studiju kao sljedećem koraku akademskog razvoja. Sudionici će dobiti i konkretne savjete o pripremi prijava, pisanju eseja, planiranju financija i karijere.