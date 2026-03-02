Otvorene prijave za dvije nagrade za posebne učenike: Mogu ih prijaviti njihove škole

Raspisane su prijave za dodjelu nagrada Luka Ritz za promociju tolerancije i nenasilja. Nagrade dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i Grad Zagreb.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) raspisalo je poziv za prijavu za dodjelu Nagrade 'Luka Ritz' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2025./2026. Nagrada se uručuje za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnog odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku ili učenici osnovne škole i jednom učeniku ili učenici srednje škole, a i njihove škole dobivaju posebno priznanje.

Nagrada se, u pravilu, dodjeljuje 12. lipnja, na dan Lukine smrti, a sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije za dobitnike. Dobitnike nagrade od predloženih bira povjerenstvo MZOM-a, a rezultati javnog poziva objavljuju se na njihovoj web stranici. Uz nagradu ministar može dodijeliti i posebno priznanje jednom učeniku ili učenici iz osnovne i srednje škole.

Za dodjelu Nagrade učenike mogu prijaviti škole i učenički domovi. Uz osobne podatke učenika i podatke o instituciji, moraju predati i obrazloženje prijedloga, odnosno kako predloženi učenik ili učenica ispunjava sljedeće kriterije:

Traže se učenici koji brane slabije i promiču društvo bez nasilja

pomaže nastavnicima u osvješćivanju drugih učenika/učenica kako treba težiti školi i društvu bez nasilja

pokazuje osobnim primjerom i druge potiče na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje

potiče i održava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju te socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi

pomaže drugim učenicima/učenicama

ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću sprječava konflikte, sudjeluje u rješavanju sukoba i potiče druge na nenasilno rješavanje sukoba

pomaže žrtvama nasilja, brani slabije

potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama

prihvaća različite obveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava

organizira i sudjeluje u humanitarnim akcijama,

sudjeluje s drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, u organizaciji mirovnih koncerata, izložbi, tribina, konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, sportskih natjecanja i priredbi

Prijedloge za dodjelu Nagrade potrebno je predati u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici najkasnije do 20. travnja 2026. godine na adresu MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade 'Luka Ritz' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2025./2026., dok dokumentaciju treba poslati mailom na adresu [email protected]. Čitav tekst poziva možete pročitati na poveznici.

Prošle godine dobitnice nagrade bile su Petra Grgurić iz Osnovne škole Stjepana Radića iz Čaglina, i Tonka Miholjek, učenica Srednje škole za modu i dizajn u Zagrebu. Posebna posebna priznanja dobili su Niko Gaće iz Osnovne škole u Makarskoj i Filip Mihalić iz Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu.

Dodjeljuje se i gradska nagrada vrlo sličnog imena

Istovremeno otvorene su prijave i za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, koje dodjeljuje Gradska skupština Grada Zagreba. Iako obje nagrade nose Lukino ime, riječ je o različitim nagradama.

Kriteriji za dodjelu su slični, a u pozivu Grada Zagreba navedeno je da se posebno vrednuju uzajamno pomaganje, solidarnost i konkretne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nasilja u školi i lokalnoj zajednici.

Pravo podnošenja prijedloga imaju osnovne i srednje škole s područja Grada Zagreba, a od ove godine kandidate mogu prijaviti i građani i udruge. O dodjeli Nagrade odlučuje Gradska skupština Grada Zagreba, a priznanje se tradicionalno uručuje na Međunarodni dan tolerancije, 16. studenoga. Nagrada se sastoji od javnog priznanja i novčanog iznosa.

Potrebno je obrazloženje prijave u 2.000 riječi

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku ili učenici viših razreda osnovne škole i jednom učeniku srednje škole. Uz osobne podatke učenika potrebno je priložiti i obrazloženje prijave u 2.000 znakova te očitovanje predloženog učenika da prihvaća nominaciju.

Prijedlozi se podnose preporučeno poštom ili osobno Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s napomenom: 'Prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost - ne otvarati'. Rok za podnošenje prijedloga je do 30. travnja 2026. Cijeli javni poziv pročitajte na poveznici.

Prošle godine dobitnice gradske nagrade bile su Erin Jakolić iz Osnovne škole Grigora Viteza i Bruna Blaić iz XVI. gimnazije.

Luka Ritz je simbol borbe protiv nasilja

Luka Ritz bio je maturant iz srednje Grafičke škole u Zagrebu kojeg je grupa nasilnika u lipnju 2008. godine pretukla na Mostu slobode. Dva tjedna kasnije preminuo je od ozljeda i postao simbolom borbe protiv uličnog nasilja i vršnjačkog nasilja općenito.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.