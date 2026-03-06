Mislite da ste pametniji od prosječnog Hrvata? Riješite ove zadatake i saznajte

Hrvatska Mensa ovog tjedna održava testiranje inteligencije. Ako uspijete riješiti neke od ovih zadataka, onda ste pametniji od prosječnog Hrvata.
Svi u društvu imamo 'onog jednog pametnog', ako ne i 'najpametnijeg' koji misli da je pametniji od prosječnog stanovnika u Lijepoj Našoj. Ovog tjedna takvima možete reći da svoje znanje mogu dokazati na testiranju inteligencije koju organizira Hrvatska Mensa 7. ožujka u Zagrebu na Filozofskom fakultetu.
- Svi koji ostvare rezultat bolji nego 98 posto populacije moći će se učlaniti u Hrvatsku Mensu. Svima onima koji će pristupiti testiranju, želimo skrenuti pozornost da se inteligencija u širem smislu promatra kao skup sposobnosti koje se mogu razvijati, poticati i koristiti za osobni rast i dobrobit društva, istaknuli su iz Hrvatske Mense.
Testiranje će provesti ovlašteni Mensin psiholog, a rezultat testiranja stiže osobi na e-mail adresu u roku od nekoliko tjedana. Krajem prošle godine Hrvatska Mensa je ponovno brojala rekordan broj članova, točnije 1.445 što je povećanje za dvostruko u odnosu na razdoblje od prije pet godina. Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense.
- Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika, objasnili su iz Mense.
Testiranje košta 30 eura, a učenici i studenti imaju popust od 10 eura. U nastavku se nalaze primjeri zadataka koji će se pojaviti na testiranju inteligencije. Ako mislite da ih znate riješiti, onda se prijavite na testiranje preko ove poveznice i javite nam kako ste prošli.