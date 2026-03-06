Mislite da ste pametniji od prosječnog Hrvata? Riješite ove zadatake i saznajte

Svi u društvu imamo 'onog jednog pametnog', ako ne i 'najpametnijeg' koji misli da je pametniji od prosječnog stanovnika u Lijepoj Našoj. Ovog tjedna takvima možete reći da svoje znanje mogu dokazati na testiranju inteligencije koju organizira Hrvatska Mensa 7. ožujka u Zagrebu na Filozofskom fakultetu.

- Svi koji ostvare rezultat bolji nego 98 posto populacije moći će se učlaniti u Hrvatsku Mensu. Svima onima koji će pristupiti testiranju, želimo skrenuti pozornost da se inteligencija u širem smislu promatra kao skup sposobnosti koje se mogu razvijati, poticati i koristiti za osobni rast i dobrobit društva, istaknuli su iz Hrvatske Mense.

Testiranje će provesti ovlašteni Mensin psiholog, a rezultat testiranja stiže osobi na e-mail adresu u roku od nekoliko tjedana. Krajem prošle godine Hrvatska Mensa je ponovno brojala rekordan broj članova, točnije 1.445 što je povećanje za dvostruko u odnosu na razdoblje od prije pet godina. Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense.

- Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika, objasnili su iz Mense.