Stanare studentskog doma nakon zimskih praznika dočekalo iznenađenje, dobili su novu kuhinju

Stanare doma dočekala nova, moderno opremljena kuhinja, a otvorenje su proslavili pravom gozbom i pečenkom s krumpirima.

Iznenađenje koje je priređivao Studentski centar u Varaždinu je uspjelo! Stanare šarmantnog starog studentskog doma nakon zimske pauze dočekala je preuređena, potpuno nova, moderno dizajnirana i opremljena kuhinja.

Opremljena je velikim, side-by-side frižiderom, modernom rasvjetom i napom, pećnicom sa svim opcijama pečenja, novim TV-om... Nova kuhinja sada pruža ugodnije i praktičnije mjesto za druženje uz kavu, za pečenje svakom studentu i studentici nužno potrebnih čokoladnih kolačića i palačinki, ugodan kutak za predah i guštanje.