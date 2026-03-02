Stanare studentskog doma nakon zimskih praznika dočekalo iznenađenje, dobili su novu kuhinju

Stanare doma dočekala nova, moderno opremljena kuhinja, a otvorenje su proslavili pravom gozbom i pečenkom s krumpirima.
Iznenađenje koje je priređivao Studentski centar u Varaždinu je uspjelo! Stanare šarmantnog starog studentskog doma nakon zimske pauze dočekala je preuređena, potpuno nova, moderno dizajnirana i opremljena kuhinja.
Opremljena je velikim, side-by-side frižiderom, modernom rasvjetom i napom, pećnicom sa svim opcijama pečenja, novim TV-om... Nova kuhinja sada pruža ugodnije i praktičnije mjesto za druženje uz kavu, za pečenje svakom studentu i studentici nužno potrebnih čokoladnih kolačića i palačinki, ugodan kutak za predah i guštanje.
- Naravno, naši stanari su momentalno bili inspirirani ovim iznenađenjem i pripremili ni manje ni više nego pečenku s krumpirima, pravu gozbu za otvorenje nove kuhinje. SC u Varaždinu nastavit će osluškivati i ispunjavati želje svojih stanara jer nam je važno da se u Varaždinu osjećaju 'ko doma. Ovo je tek početak, imamo još iznenađenja, poručili su iz Studentskog centra Varaždin.