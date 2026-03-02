Anušić potvrdio kad kreće vojni rok: Naknade će isplatiti u tri navrata

Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da vojni rok kreće 9. 3. i da će ročnicima naknade sjesti u 3 navrata. Više od pola ročnika su dragovoljci.

Prvi kadeti dolaze na novu inačicu vojnog roka, temeljno vojno osposobljavanje (TVO), devetog ožujka, potvrdilo je Ministarstvo obrane. Na obuku stiže ukupno 800 ročnika i ročnica, od kojih je čak 446 dragovoljaca. To znači da se na obuku 55,75 posto kadeta prijavilo svojevoljno, a ostali, njih 354, su unovačeni nakon liječničkih pregleda.

Među dragovoljcima su 82 žene, što je 10,25 posto ukupnog broja ročnika. Od pozvanih novaka samo ih je 10 izjavilo prigovor savjesti i podnijelo zahtjev da budu upućeni u civilnu službu.

MORH je priopćio i da se na obuku upućuje i pet vrhunskih sportaša. Pri odabiru novaka koji su pozvani na obuku prioritet je dan onima koji su se prijavili dragovoljno te onima koji su bolje ocijenjeni na liječničkom pregledu.

'Mladi ljudi su nam pokazali da cijene vojni poziv'

Ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji za medije obavijestio je javnost da već sad imaju prijavljenih oko 200 dragovoljaca i za idući val ročnika koji će biti upućeni na obuku u svibnju.

- Iznimno smo zadovoljni i ponosni izvrsnim odazivom na temeljno vojno osposobljavanje. Zahvaljujem, u prvom redu, mladim ljudima koji su prepoznali koliko je važna i korisna vojna obuka. Ali i koji su pokazali da im je stalo do njihove osobne sigurnosti kao i sigurnosti njihove domovine. Mladi ljudi su nam pokazali da cijene vojni poziv. Zahvaljujem i djelatnicima MORH-a kao i pripadnicima Oružanih snaga na velikom doprinosu u povratku TVO-a, izjavio je ministar Anušić.

U Kninu i Slunju bit će smješteno po 200 ročnika, dok će u Požegi biti njih 400, a sve ročnice bit će smještene ondje. Godišnje se planira da obuku prođe 4.000 ročnika u pet naraštaja, no budući da je obuka ove godine krenula tek u ožujku, planirano je da će je proći četiri naraštaja, dakle 3.200 ročnika. Za obuku ročnika u tri vojarne zaduženo je 80 instruktora.

Naknada će biti isplaćena u tri navrata

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ivan Jušić pojasnio je da će naknada za službu u iznosu od 1.100 eura biti isplaćena u tri navrata. Budući da obuka ne počinje prvoga dana u mjesecu, ročnici za ožujak neće primiti puni mjesečni iznos naknade, već razmjerni dio koji se odnosi na dane provedene na obuci.

Isplatu naknade dobit će u travnju, svibnju i lipnju pri čemu će treća isplata obuhvatiti naknadu za devet dana obuke provedene u svibnju.

Najavljeno je i proširenje

Ministar Anušić najavio je i proširenje kapaciteta vojarni te daljnja ulaganja u vojarne u Benkovcu, Dugom Selu, Požegi, Vinkovcima i Belom Manastiru.

MORH je na svom YouTube kanalu objavio kako izgledaju spavaonice ročnika i kako će moći provoditi svoje slobodno vrijeme. U vojarni će biti mogući i posjeti obitelji, no morat će biti najavljeni. Njihova učestalost ovisit će o samim ročnicima, odnosno njihovom ponašanju i ostvarenim rezultatima na obuci.

Ročnici koji iz vjerskih ili moralnih razloga ne žele na obuku u vojarnu, mogu se pozvati na priziv savjesti i ići će na civilni rok, a za to imaju dvije opcije, obuku u civilnoj zaštiti koja traje tri mjeseca ili u jedinicama lokalne i regionalne samouprave koja traje četiri mjeseca.