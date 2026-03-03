Sprema se masovni izlazak na ulice, objavljen datum velikog prosvjeda: Pozvani i studenti

Tri reprezentativne sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS), Matica hrvatskih sindikata (MHS) - i Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) organiziraju prosvjed 'Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine'.

On nije namijenjen samo radnicima državnog i javnog sektora, nego i radnicima zaposlenima u privatnom sektoru. Prosvjed će se održati 18. travnja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu s početkom u 12 sati, s time da će povorka krenuti u 11 sati ispred HNK.

Pozvani i studenti

- Od 2012., na žalost, imamo samo jednosmjerno tržište rada, iselilo je preko 400.000 radnika. Ne samo zato što je negdje drugdje bolje, nego jer netko ovdje zamislio da Hrvatska mora biti zemlja niske cijene rada, držati se minimalne plaće, privlačiti tako investitore koji će u Hrvatskoj ubirati dobar profit, a mi ćemo se hvaliti da je prekrasno da imamo samo 4,9 posto nezaposlenih. To nije odraz zapošljavanja domaćih radnika, nego dolaska radnika iz trećih zemalja, rekao je Mladen Novosel iz SSSH dodavši da često ti radnici ni ne smiju tražiti nikakva prava, što je druga strana medalje svih naših uspjeha.

Osvrnuo se i na geopolitičku situaciju i poskupljenja, zapitavši se kako očekivati da obični građani prežive u takvim uvjetima u kojima su cijene kao u 'najbogatijim zemljama Europske unije' i da smo s cijenama stanovanja i nekretnina 'na razini prosjeka Europske unije'. Ističe i da je Hrvatska u prijelomnom trenutku i pita se hoćemo li dozvoliti da 'nepravedna raspodjela zajedničko stečene vrijednosti ide toliko u korist profita ili ćemo reći dosta'. Više je puta naglasio i da se, kada sindikati traže veće plaće, pokreću 'kampanje' koje ih prozivaju za nisku produktivnost radnika pa se pita kako su onda produktivni kada odu u inozemstvo. Novosel je istaknuo kako nam je potreban sustav u kojem će radnici, bez obzira na to rade ili u privatnom ili javnom sektoru, živjeti normalno od svoje plaće, a umirovljenici od mirovina.

- Pozivamo sve radnike u Hrvatskoj, sve umirovljenike, sve studente, sve građane, da kažu 'dosta je' ovakve generalno nepravedne raspodjele zajednički stečene vrijednosti, niskih plaća i niskih mirovina. Zajedno hoćemo i moramo izboriti bolji život u Hrvatskoj, rekao je Novosel.

Šprem: Radnici u javnom i državnim sektoru konstantno su u minusu

Sanja Šprem, čelnica Matice hrvatskih sindikata istaknula je da je u petogodišnjem razdoblju razina inflacije rasla za 28 posto, cijene hrane za 47 posto, a cijena stanovanja i kvadrata stambenog prostora za 60 posto.

- Brojke upućuju na to da troškovi života hrvatskih zaposlenika i građana su eksplodirali, a naše plaće to nisu pratile. Radnici u javnim službama, da bi namirili osnovne životne troškove, izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. Istodobno, dok se Vlada RH hvali enormnim gospodarskim rastom i hvali da živimo u zemlji blagostanja, podaci Eurostata ukazuju da smo šesta najskuplja zemlja u Europi po troškovima hrane. Ali naše plaće tek su na 19. mjestu, navela je Šprem.

Građane pita živimo li doista u zemlji blagostanja, kako to govori premijer Andrej Plenković. Stava je da građani to blagostanje 'vide samo na papiru' i da je 'naš standard života samo preživljavanje'.

- Većina zaposlenika u javnom i državnom sektoru ne da je u plusu, nego konstantno u minusu, svaki mjesec bilježimo samo minuse na našim računima, naglasila je Šprem.

Istaknula je i da je Vlada RH samostalno odlučila u 2026. godini da će plaće u javnom sektoru rasti manje od planirane inflacije.

- Tisuću je razloga zašto hrvatski građani, zaposlenici u javnom i državnom sektoru imaju razloga doći na prosvjed. Zajedno se moramo izboriti za veće plaće i bolje mirovine. Zajedno moramo mlade potaknuti na ostanak u Republici Hrvatskoj jer će mladi ući u svijet rada i njima moramo osigurati dostojanstvenu cijenu rada i budućnost ove naše domovine. Vidimo se na prosvjedu, rekla je Šprem.

'Minimalnom bruto plaćom od 1.050 eura nismo zadovoljni'

Dražen Jović (NHS) ističe da u ovom slučaju ne postoji podjela na javni i privatni sektor jer plaće, neovisno o tome, nisu dovoljno dobre za svakodnevni život i svakodnevne životne troškove. Upravo zato prosvjed u nazivu ima 'Hrvatska zajedno', kako bi se okupili svi radnici – i oni iz privatnog i oni iz javnog sektora, a svi ćemo i 'danas-sutra biti umirovljenici'. Otkrio je i da su prvi razgovori o ovom prosvjedu započeli još u listopadu ili studenom 2025. godine, kada je pokrenuta priča oko minimalne plaće, koju Vlada propisuje svojom odlukom.

- Minimalnom bruto plaćom od 1.050 eura nismo zadovoljni. Ali koliko god ne bi trebali biti iznenađeni s raznim situacijama, svi smo ostali zgroženi kada je Hrvatska udruga poslodavaca protekle jeseni preko vikenda odustala od povećanja minimalne plaće. To je zapravo plaća velikog dijela naših građana koji preživljavaju od mjeseca do mjeseca, rekao je Jović optuživši udruge poslodavaca za lobiranje i nezainteresiranost za 'običnog čovjeka'.

Istaknuo je i da je riječ o univerzalnoj temi i da očekuje jako veliki odaziv građana na prosvjed.

- Vjerujemo da je ovaj prosvjed prvi korak i najveći korak da napokon svi skupa dignemo svoj glas i da pošaljemo poruku da stvarno želimo da nam plaće i mirovine budu više nego što netko misli da nam je dao, rekao je Jović.