Koje su najveće srednje škole u Hrvatskoj u 2026.? Evo čitave liste

Hrvatska ima 410 srednjih škola, a većina njih broji između 301 i 500 učenika. No, top tri najveće u Hrvatskoj j okupljaju i preko tisuću školaraca.

Ove školske godine u klupama, prema Školskom e-Rudniku, sjedi ukupno 446.603 učenika, od čega je 148.123 srednjoškolaca. Gledajući raspone po srednjim školama, najveći je udio škola koje imaju između 301 i 500 učenika. Matičnih srednjih škola imamo 410, a prosječno po razredu je 19,49 učenika. No, neke škole iznad su tog prosjeka, a najveće srednje u Hrvatskoj pohađa i preko tisuću srednjoškolaca.

Na desetom mjestu prema broju učenika su I. tehnička škola Nikola Tesla i Ugostiteljsko-turističko učilište u Zagrebu, a prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih obje škole imaju 846 učenika. Deveta je prema ovom kriteriju Zdravstvena škola Split s 853 učenika, dok osmo mjesto zauzima Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice s 883 školarca. Na sedmom mjestu prema brojnosti učenika našla se Elektrostrojarska škola Varaždin u čijim klupama sjedi 891 školarac. Srednja škola Krapina sa svoja 922 učenika na šestoj je poziciji, dok je ispred nje Prva ekonomska u Zagrebu s 925 učenika.

Četvrta najveća škola u Hrvatskoj je zagrebačka Tehnička škola Ruđera Boškovića koja trenutačno obrazuje 991 učenika. A na vrhu liste nalaze se tri škole s preko tisuću učenika. Treća je XV. gimnazija Zagreb s 1.017 učenika, a druga je Prirodoslovna škola Vladimira Preloga koja u ovoj školskoj godini ima 1.048 školaraca. Na vrhu liste je X. gimnazija Ivan Supek u Zagrebu -škola je to koju ove godine ukupno pohađa čak 1.108 učenika. Najveće srednje u Hrvatskoj | izvor: MZOM



Inače, u prve četiri škole prosjek učenika po razrednom odjelu značajno je veći od nacionalnog. Tako Ruđer ima 40 odjela pa je prosjek učenika po jednom 24,78. U MIOC-u je isti broj razrednih odjela, s time da je prosjek po razredu 25,43 učenika.

Prelog broji 43 razredna odjela i prosječno 24,37 učenika po razredu. U Desetoj postoje, prema Školskom e-Rudniku, čak 44 razredna odjela, a prosjek učenika po odjelu je 25,18.