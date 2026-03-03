Opet drama zbog Zdravstvenog odgoja, stranka otkazuje podršku: 'Dijelove smatramo štetnima za svako dijete'

U Rijeci je pred vratima raskol u gradskoj politici, a razlog za to je Zdravstveni odgoj. Naime Rijeka je svoj kurikulum Zdravstvenog odgoja i obrazovanja ustupila Gradu Puli, prije nego što se pravobraniteljica za djecu očitovala o točkama koje dio gradskim vijećnika smatra spornima.

Mostova vijećnica Petra Mandić izjavila je da njena stranka stoga neće podržavati ključne odluke gradske vlasti sve dok ne riješe ono što nazivaju problemima u kurikulumu Zdravstvenog odgoja.

Dijelove kurikuluma nazvali 'crvenim linijama'

Naime, Most smatra da su dijelovi kurikuluma sporni jer kako tvrde 'stvaraju zabludu o pravu na pristanak kod mlađih od 15 godina' i 'miješaju temeljne biološke činjenice s rodnim identitetom'. U kurikulumu se za to koriste primjeri iz književnosti, pa se na primjer spominje citat iz jednog od najpopularnijeg serijala književnosti za djecu i mlade, onog o Harryju Potteru.

- Relativiziranje opasnosti od sextinga i učenje djece da je svaki spolni čin s pristankom prihvatljiv potpuno zanemaruje činjenicu da djeca mlađa od 15 godina ne mogu dati pravno valjani pristanak. To je crvena linija zaštite osobnog integriteta svakog djeteta, izjavila je Mandić za Radio Rijeku.

Tražili su očitovanje pravobraniteljice

Most smatra da je Grad Rijeka trebao pričekati očitovanje pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić prije nego drugom gradu ustupe kurikulum koji bi mogao sadržavati problematične dijelove.

- Zdravstveni odgoj u nekim njegovim dijelovima smatramo štetnim za svako dijete, za njegov cjeloviti razvoj i njegovu sigurnost od seksualnog zlostavljanja. Zbog toga smo tražili od gradonačelnice Ive Rinčić pred više mjeseci da uputi dopis pravobraniteljici za djecu kojom bi se pravobraniteljica zatim očitovala o tim našim brigama i samim time bi se eventualno ti dijelovi zdravstvenog odgoja izmijenili, rekla je Mandić za Radio Rijeku.

Rinčić u problemu

Grad Rijeka je dopis ipak poslao pravobraniteljici, a iz Mosta su rekli da će pričekati da vide kako će se ona očitovati. Ako ne budu zadovoljni samim očitovanjem ili ako se nakon očitovanja ništa ne dogodi, najavljuju da će prekinuti suradnju vladajućima u gradu. Međutim u ovom trenutku ipak će im, kako kažu, dati još malo vremena.

Ova vijest pokazuje da je Rinčić u još dubljem problemu i s manjom potporom u Gradskom vijeću. Naime prošlog tjedna Vijeće nije usvojilo izvješće o njenom radu za prvih šest mjeseci mandata. Za prihvaćanje glasali su samo vijećnici koalicije koja je podržala Rinčić na izborima te vijećnici Mosta, a sad je ostala i bez njihovih glasova.

Most se i prije okomio na Zdravstveni odgoj

Međutim ovo nije prvi put da se Most fiksira na Zdravstveni odgoj, a situacija je eskalirala u prošle godine kad je Mostovac Nikola Grmoja optužio članicu radne skupine za izradu kurikula Tanju Jurin za normalizaciju pedofilije. Most je tad pokrenuo peticiju protiv uvođenja Zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, koje je u planu iduće školske godine.

Međutim Grmojina kampanja tu nije stala, već je na društvenim mrežama objavio montiranu izjavu kliničke psihologinje Tanje Jurin. Snimka je nastala u kontekstu druženja znanstvenika u kojem je Jurin odgovarala na pitanja publike o klasifikaciji parafilijskih poremećaja, dakle Grmoja ju je posve izvadio iz konteksta i predstavio kao da ona umanjuje pedofiliju. Zdravstveni odgoj kritizirala je i Zagrebačka nadbiskupija, dok je Hrvatska psihološka komora dala podršku kolegici.

Grmoja je također proširio lažnu informaciju da će 'kartice seksalice' koje je izradila organizacija Status M biti korištene na Zdravstvenom odgoju. Iz Statusa M su nam tad rekli da su kartice namijenjene punoljetnim osobama i da nemaju veze sa školom.

Što se uči na Zdravstvenom odgoju?

Zdravstveni odgoj i obrazovanje u Rijeci je uveden kao pilot-projekt kojeg je slušalo stotinjak učenika u šest osnovnih škola, a od ove školske godine kao izvannastavna, odnosno izborna aktivnosti provodi se u svim školama.

Učenici Zdravstveni odgoj mogu slušati u višim razredima osnovnih škola, po dva školska sata tjedna. Provodi se u dva ciklusa, prvi za učenike petih i šestih, a drugi sedmih i osmih razreda.

Program se sastoji od četiri tematska područja: Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje, Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja i Spolno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost. Dakle teme o spolu i reprodukciji obrađuju se u samo jednoj od četiri cjeline, a više o tom smo pisali ranije.