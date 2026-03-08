Ovo je deset najvećih osnovnih škola u 2026., većina ih nije u Zagrebu

U svakoj od deset najvećih osnovnih škola u Hrvatskoj sjedi više od tisuću učenika. Većina ih nije u Zagrebu, a najveća se nalazi u Istri.

Ukupno 446.603 učenika ove godine sjedi u školama diljem Hrvatske, a nakon srednjih odlučili smo provjeriti i koje su osnovne škole najveće u državi, s naglaskom da je riječ o ukupnom broju učenika i u matičnoj i područnim školama pojedine škole. Ukupno gledajući, u osnovnim je školama 298.480 školaraca, a prosječni broj učenika po odjelu, kažu podaci Školskog e-Rudnika (ŠeR) Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih je 15,63.

U Hrvatskoj je ukupno 932 matične osnovne škole, a podjednak je udio onih koje imaju između 151 i 300 učenika i između 301 i 500 učenika. Svih top 10 škola prema broju učenika ima više od tisuću školaraca u klupama.

Koje su najveće osnovne škole u 2026.?

Prema ŠeR-u deseta je s 1.004 učenika Osnovna škola Dragutina Domjanića u Zagrebu, a deveto mjesto zauzima Osnovna škola Bartula Kašića u Zadru s 1.021 učenikom. S 1.049 učenika osma je Osnovna škola Ljubo Babić u Jastrebarskom, a sedmo mjesto zauzima Osnovna škola Smiljevac u Zadru koja ima 1.062 školarca.

Osnovna škola Šimuna Kožića Benje u Zadru ima 1.084 učenika i šesta je na listi, a mjesto ispred zauzima samoborska Osnovna škola Bogumila Tonija koju pohađa 1.107 učenika. Zagrebačka Osnovna škola Tituša Brezovačkoga četvrta je po broju učenika - u tamošnjim kupama sjedi njih 1.118. Treća po broju učenika je Osnovna škola Nikole Hribara u Velikoj Gorici, a ona ima 1.149 učenika. Čak 1.237 učenika pohađa Osnovnu školu Savski Gaj u Zagrebu i to je druga škola na ovoj listi, dok sam vrh zauzima Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu u kojoj je ove školske godine 1.293 učenika.

Najveće osnovne škole u 2026. | izvor: ŠeR, MZOM

Prosječan broj učenika po razredu u najvećim školama

No, to ne znači da pazinska škola ima najviši prosjek broja učenika po razrednom odjelu. Budući da ima više područnih, ukupni broj razrednih odjela je 83 pa je prosjek po razredu 15,58.

Osnovna škola Savski Gaj ima 52 razredna odjela pa ispada da je prosječni broj učenika po razrednom odjelu 23,79. Velikogorička Osnovna škola Nikole Hribara ima 20,16 učenika po razredu i 57 razrednih odjela, dok je u Osnovnoj školi Tituša Brezovačkog u Zagrebu prosječni broj učenika po odjelu 23,79, a smješteni su u 47 razrednih odjela, stoji u ŠeR-u.