Kreću prijave za državnu stipendiju za učenike u 2026. Svakome po 2.400 eura, evo i uvjeta

Za učenike u obrtničkim školama koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u ponedjeljak započinju prijave za državnu stipendiju. Iznosi 2.400 eura.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv dodjelu državne stipendije učenicima koji se školuju u obrtničkim zanimanjima za školsku godinu 2025./2026. Kako je priopćeno iz Ministarstva, potpore su namijenjene učenicima koji se u školskoj godini 2025./2026. u srednjim strukovnim školama obrazuju prema trogodišnjim programima za zanimanja utvrđena kao deficitarna.

Iznos potpore je 2.400 eura po učeniku za školsku godinu 2025./2026., a stipendija će biti isplaćena u jednom obroku. Za ovu godinu je za to u državnom proračunu osigurano 2,4 milijuna eura, a podsjetimo i da je prošle godine ovu stipendiju dobilo nešto više od 700 učenika.

Ove se godine prijave zaprimaju od 9. do 30. ožujka 2026. godine, a vrše se online putem na ovoj poveznici. Učenici se prijavljuju AAI@EduHR korisničkim podacima, a ako ih nemaju, mogu ih zatražiti od administratora u školi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe kako su obrtnička zanimanja važan dio lokalnog i nacionalnog gospodarstva te da je ulaganje u obrazovanje mladih za deficitarna zanimanja ključno za stabilno i održivo tržište rada.



- Želimo dodatno potaknuti interes učenika za obrtnička zanimanja i pružiti im konkretnu financijsku potporu tijekom školovanja. Ovim projektom podupiremo učenike i njihove obitelji, ali i obrtnike i poduzetnike kojima je potrebna kvalificirana radna snaga. Jačanjem strukovnog obrazovanja stvaramo preduvjete za dugoročnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva, poručio je Šušnjar..

Učenici koji se namjeravaju prijaviti na natječaj to mogu ako:

• su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

• imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

• imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 4,50

• ne ponavljaju razred u školskoj godini 2025./2026.

• se obrazuju temeljem programa/kurikula u trogodišnjem trajanju za deficitarna zanimanja

• imaju u cijelosti opravdanu potporu iz prethodnih godina, ako su ju koristili

• nisu korisnici druge stipendije iz javnih i drugih izvora za školsku godinu 2025./2026. (od trenutka prijave te za vrijeme trajanja Ugovora).

A koja su deficitarna zanimanja za koja se ova stipendija dodjeljuje? Ona su utvrđenja na temelju Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U 2026. za stipendiju se mogu prijaviti učenici u smjerovima: autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, građevinski radnik u održivoj gradnji, građevinski radnik u zgradarstvu, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, izrađivač-monter strojarskih konstrukcija, klesar, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, limar, mesar, modni krojač, monter drvenih konstrukcija i krovova, monter strojarskih instalacija, oblagač podova i zidova, obućar, operater za strojne obrade, pediker, pekar, pekar-slastičar, plinoinstalater, serviser karoserije motornih vozila, slastičar, soboslikar-ličilac, soboslikar ličilac dekorater, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, vodoinstalater, zavarivač, zidar.

Kako navode iz Ministarstva, potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja koja se stječu temeljem programa/kurikula u trogodišnjem trajanju, ako su u preporukama HZZ-a za 2026. ista uvrštena na popis deficitarnih zanimanja na određenom području.

Iz Ministarstva gospodarstva navode da se upiti u svezi Projekta i uvjeta za podnošenje Prijave dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte u razdoblju od 9. do 30. ožujka 2026. godine, na adresu: [email protected], odnosno u vremenu od 8:00 do 12:00 na broj telefona: 01/610-9758. Tehnička podrška u svezi korištenja servisa Online prijave razdoblju od 9. do 30. ožujka 2026. godine, pružat će se putem elektroničke pošte: [email protected] odnosno kontakt telefona: 01/3659-390. Detaljnije o stipendiji možete doznati u dokumentu u nastavku.