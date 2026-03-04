Uskoro počinju praznici: Grad nudi niz besplatnih aktivnosti za učenike

Nema šanse da vam ovih proljetnih praznika bude dosadno! Školski sportski savez Grada Zagreba organizira Odmorko proljeće, puno zabavnih aktivnosti.

Ništa skrolanje, ništa spavanje po cijele dane! Ove proljetne praznike provedite aktivno - Školski sportski savez Grada Zagreba tijekom proljetnog odmora učenika, koji traje od 30. ožujka do 3. travnja 2026., organizira program Odmorko proljeće.

Sudjelovanje besplatno uz iskaznicu

Program će se provoditi radnim danima uz stručni i pedagoški nadzor. Namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola, a obuhvaća raznovrsne sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti koje će se provoditi na više lokacija - školske dvorane, bazeni, sportski centri i slično. Cilj je poticanje zdravog načina života, tjelesne aktivnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena tijekom praznika.

Sudjelovanje u aktivnostima je besplatno uz predočenje važeće iskaznice ili zahtjeva za izradu iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Grad Zagreb ne starijeg od 15 dana. Upute za izradu iskaznice nalaze se na poveznici.

Kuglanje, badminton... U pripremi je mnoštvo aktivnosti

Učenici će u okviru programa moći slobodno klizati na klizalištu Admiral Ice Dome te slobodno plivati na bazenima Jelkovec, bazen Utrina, bazen Iver i bazen Svetice. Osim plivališta Savez je pripremio i igraonice u suradnji s klubovima i savezima i to: kuglanje, bowling, badminton, squash, golf, streljaštvo, parkour te školu vaterpola za djevojčice.

Također, u sklopu programa Odmorko zima organizirat će se i poludnevni program Zgombaonica na sedam lokacija: OŠ Jelkovec, OŠ Rapska, OŠ Gustava Krkleca, OŠ Kralja Tomislava, ŠRC Svetice, OŠ Iver te OŠ Tituša Brezovačkog.

Za određene aktivnosti potrebne su prethodne prijave koje se vrše putem mrežne stranice Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Više informacija možete pronaći na interaktivnoj karti. U nastavku se nalazi plakat s programom.