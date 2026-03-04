Ukinuti mobiteli u školama: Roditeljima u više slučajeva na vrata stiže socijalna služba

Potpuna zabrana mobitela u osnovnim školama i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima - neke su od novih mjera u školama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) na konferenciji za novinare predstavilo je izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Izmjene bi trebale nastupiti na snagu za nekoliko dana, odnosno od objave u Narodnim novinama.

Zabranjuju se mobiteli u osnovnim školama, ali učenici će ih moći imati u torbi ili u ormarićima

Glavne promjene odnose se na: zabranu mobitela u svim prostorijama osnovnih škola, postroženje neprihvatljivih ponašanja učenika, uvođenje neopravdanih izostanaka u slučaju bojkota nastave kao znak protesta i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima.

- Kao neprihvatljivo ponašanje smatrat će se i upotreba informacijsko komunikacijskih uređaja (mobitela, pametnih satova...) u svim prostorima osnovne škole (i na nastavi i izvan nje) osim u edukativne, zdravstvene i druge svrhe uz odobrenje škole. U srednjim školama ostat će zabrana nedopuštenog korištenja tijekom nastave jer bi zabrana korištenja mobitela i izvan nastave bila teško primjenjiva. Međutim, ostavlja se mogućnost srednjim školama da vlastitim kućnim redom dodatno postrože pravila i zabrane upotrebu i izvan nastave, objasnili su iz MZOM-a.

To znači da će učenici moći nositi mobilne telefone u školu i držati ih ili u torbama ili u ormarićima, ovisno o tome što je propisano kućnim redom svake škole.

Ništa od ograničenja broja izostanaka koje mogu opravdati roditelji

Ograničenje broja izostanaka koje roditelji mogu opravdati svojoj djeci bez liječničke ispričnice ovog puta nije uvedeno u Pravilnik. Ministar Radovan Fuchs je objasnio i zašto su odustali od te ideje koju su najprije najavili pa onda odustali od te ideje koju su i mnogi nastavnici zagovarali. Podsjetimo, ta se neograničenost roditeljskog pravdanja izostanka zloupotrebljavala i to najčešće za vrijeme pisanja ispita.

- Tu u prvom redu odgovornost leži na roditeljima, a po informacijama koje imamo, postoje ravnatelji koji su uspješno rješavali takve pojave kontaktirajući roditelje. Tako da ćemo to ostaviti, za sada, na ovakav način jer postoje i druge metode koje škola može sama primijeniti u takvim slučajevima, rekao je Fuchs.

Nema više bojkota nastave od strane roditelja, inače im dolazi socijalna služba

Što se tiče izostanka učenika s nastave osnovnih škola zbog izražavanja nezadovoljstva i protesta učenika ili roditelja, iz MZOM-a su istaknuli da je cilj te nove mjere demotivirati roditelje na takve postupke. Također, ako škola ima informaciju da roditelj iz različitih razloga ne dopušta djetetu odlazak u školu, dužna je o tome obavijestiti nadležnu županijsku službu za socijalni rad.

- U posljednje vrijeme pojavila se praksa roditelja da izražavaju nezadovoljstvo zbog različitih stvari na način da ne dopuštaju dolazak svojoj djeci na nastavu te na taj način žele izvršiti pritisak na institucija za postizanje nekih postavljenih ciljeva. Takav način nedopuštanja dolazaka djeci na nastavu krši se osnovno ustavom i konvencijama zagarantirano pravo na obrazovanje na što su institucije dužne reagirati i zaštititi djecu, navode iz MZOM-a.

Najavljena bolja suradnja škola i socijalne službe i u drugim slučajevima

Uvodi se i odredba temeljem koje je škola, ne samo dužna obavijestiti socijalnu službu ako neki učenik napravi teško i vrlo teško neprihvatljivo ponašanje, već je i škola dužna od socijalne službe zatražiti izvješće o poduzetom te kakve su posljedice njihovog postupanja. Tim će škola i stručni suradnici škole mogli uskladiti svoje postupke i aktivnosti temeljem zaprimljenog izvješća.

- Za učenika osnovne ili srednje škole kojemu je izrečena pedagoška mjera strogog ukora ili pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, ravnatelj škole koja je mjeru izdala dužna je obavijestiti nadležnu službu socijalne skrbi te zatražiti povratnu informaciju o poduzetim mjerama radi usklađivanja daljnjeg stručnog rada iz obveza koje proizlaze iz zaštitne uloge škole, kompleksnosti potreba učenika koji su počinili teška ili osobito teška neprihvatljiva ponašanja te iz nužnosti suradnje svih institucija uključenih u sustav zaštite djece, objasnili su iz MZOM-a.

Postrožuju se pravila i oko neprihvatljivih ponašanja

Osim navedenoga, postrožit će se i pravila oko toga što spada u lakše neprihvatljivo ponašanje, a što u teže kategorije. Na primjer, od sada će biti stroža mjera za alkohol u školi i druge zakonom zabranjene tvari za maloljetnike.

- Unošenje, posjedovanje ili konzumiranje psiho aktivnih sredstava, alkohola, droga i drugih zakonom zabranjenih tvari predstavlja ozbiljno kršenje zakonskih propisa i ugrožava sigurnost, zdravlje i dobrobit učenika i ostalih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa. Takva ponašanja mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, poticati rizična ponašanja i ometati rad škole, zbog čega se takva ponašanja karakteriziraju kao teška neprihvatljiva, navode iz MZOM-a.

U izmjenama pravilnika postrožuje se mjera kada netko od učenika dovede ili pomogne pri ulasku neovlaštenim osobama u prostore škole, a koje su nanijele štetu imovini ili osobama u školi. To sada prelazi iz lakšeg u teži oblik neprihvatljivog ponašanja.

- Također, namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad postrožava se za jedan stupanj te će se izmjenama pravilnika utvrditi ne više kao teže nego sada kao teško neprihvatljivo ponašanje. Isto tako, udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica koje je do sada bilo pravilnikom definirano kao teže neprihvatljivo ponašanje, izmjenama pravilnika postrožava se za jedan stupanj te se određuje kao teško neprihvatljivo ponašanje, istaknuli su iz MZOM-a.

Novost je i da će se kao osobito teško neprihvatljivo ponašanje u novom Pravilniku smatrat će se unošenje oružja ili drugih opasnih predmeta u prostor škole ili na bilo koje mjesto gdje se odvija odgojno-obrazovni rad.