Tehnička škola Ruđera Boškovića objavila informacije o upisima u prvi razred

Tehnička škola Ruđera Boškovića u Zagrebu upisuje učenike u prvi razred kroz četiri strukovna kurikula: tehničar za elektroniku i komunikacije, mehatroniku, računarstvo te očnu optiku. Budući učenici prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, gdje mogu odabrati program koji ih najviše zanima i napraviti prve korake prema tehničkim zanimanjima traženima na tržištu rada.

Programi škole usmjereni su na praktična znanja i rad s modernom tehnologijom. Učenici kroz školovanje uče razvijati i održavati elektroničke i računalne sustave, raditi na složenim mehatroničkim rješenjima ili izrađivati i prilagođavati optička pomagala. Stečene vještine omogućuju im zapošljavanje u različitim tehnološkim područjima, ali i nastavak obrazovanja na visokim učilištima u Hrvatskoj.