Fuchs zbog Kekin šalje inspekciju školi: Vlajčić se nedavno u drugoj slobodno družio s učenicima

Nedavno je i ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio zagrebačku školu u sklopu 'krštenja vinograda'. Ministar Fuchs u tome ne vidi problem.

Ministar Radovan Fuchs (HDZ) je na konferenciji za medije rekao da bilo kakvo djelovanje političara u školi nije prihvatljivo. Referirao se na posjet Ivane Kekin, saborske zastupnice stranke Možemo! zagrebačkoj XVI. gimnaziji.

Kekin je na društvenoj mreži objavila da je došla na poziv škole da kao liječnica održi predavanje o zaštiti djece u digitalnom prostoru. Uz objavu je objavila i fotografiju s učenicima. Zbog toga ju je prvo prozvao zagrebački HDZ nakon čega je uklonila objavu i fotografiju s učenicima.

- Predavanja političara u školama su nedopustiva i zakonom zabranjena. Političari su osobe koje djeluju u javnom prostoru. Njihovo svako pojavljivanje u školama pod kojom god izlikom, komunikacija s učenicima i učiteljima, ima i svoju političku konotaciju, rekao je Fuchs.

Fuchs: 'Koristiti školski ustav za svoje promoviranje je neprihvatljivo'

Fuchs zbog toga šalje inspekciju u školu. Prema njegovim riječima, inspekcija će utvrditi pod kojim uvjetima je došlo do održavanja predavanja zastupnice u školi.

- Bez obzira je li se radilo o zaobilaženju zakonskih propisa, naglasit ću, kad netko od političara djeluje u školi - to no nije prihvatljivo. Koristiti školski ustav za svoje promoviranje je neprihvatljivo, naglasio je Fuchs.

Istaknuo je i da je Kekin, koja se zalaže za zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina u Hrvatskoj, postupila kontradiktorno nakon što je objavila fotografije s učenicima na svojim društvenim mrežama.

- Objavljivanje fotografija s učenicima samo po sebi je apsurd. Da se netko, tko se bori protiv društvenih mreža, objavljuje fotografije učenika. Utvrdit ćemo je li bilo pisane suglasnosti, napomenuo je Fuchs.

Ministar Vlajčić je nedavno isto bio u školi. Pitali smo Fuchsa hoće li i u tu školu poslati inspekciju

Na konferenciji smo ga pitali hoće li onda poslati inspekciju i u Agronomsku školu u Zagrebu u kojoj je ne tako nedavno bio i ministar poljoprivrede Damir Vlajčić iz Domovinskog pokreta. Podsjetimo, ministar Vlajčić je došao na obrezivanje školskog vinograda i to na poziv škole te je postao 'kum vinograda'.

- Mislim da bi ministar Vlajčić spadao u sličnu kategoriju, ali nisam upoznat s tim slučajem pa vam ne mogu točno reći jer ne znam što su radili. Obrezivanje vinograda nije držanje predavanja, odgovorio je kratko ministar Fuchs, a kako je reagirao kada smo ga to pitali možete pogledati u videu ispod.

Inače, ministar Vlajčić je video s učenicima iz te škole objavio na svom sllužbenom Facebook profilu. Uz to, preko istog tog profila često piše komentare na Facebook stranici škole poput 'bravo ekipa moja'.