Čakovečki učenici rješavaju problem koji muči sve njihove kolege: Uključuju i Ministarstvo

60 posto kolega marenda u pekari pa su učenici iz Čakovca uzeli stvar u svoje ruke. Iniciraju uvođenje subvencioniranih obroka u srednje škole.

Čak 60 posto učenika tijekom boravka u školi hrani se u pekari, a gotovo 80 posto njih želi uvođenje zdravijih i povoljnijih školskih obroka. Rezultati su to istraživanja koje su proveli učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, a osmislili su i prijedloge za uvođenje subvencioniranih i zdravih obroka u srednje škole.

Srednjoškolci prepušteni sami sebi

Riječ je o učenicima polaznicima fakultativne nastave Škola i zajednice. Njihova mentorica Helena Zečar Lajtman priča nam da su učenici sami prepoznali problem nesubvencionirane prehrane - uočili su 'očitu nejednakost u odnosu na druge obrazovne skupine'. Učenici osnovnih škola, kaže Zečar Lajtman, imaju osiguranu i u potpunosti financiranu školsku prehranu, dok studenti ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu putem iksice. Srednjoškolci su pak uglavnom prepušteni sami sebi. Zbog porasta cijena hrane, dodaje, često posežu za jeftinijim opcijama koje su najčešće i najmanje zdrave.

- Problem dodatno pogoršava ponuda hrane u školskim kantinama i pekarama te na školskim automatima. Umjesto nutritivno vrijednih obroka, učenicima su najčešće dostupni pekarski proizvodi od bijelog brašna, slatkiši, grickalice i gazirana pića. Takva prehrana obiluje šećerima, zasićenim mastima i aditivima, a siromašna je vitaminima, mineralima i vlaknima. Dugoročno, to može dovesti do problema s koncentracijom, prekomjerne tjelesne težine i narušavanja općeg zdravlja mladih. polaznicima fakultativne nastave Škola i zajednice | foto: Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Kako bi problem sagledali utemeljeno, učenici su proveli anketu među 257 učenika škole. Uz rezultate s početka članka, doznali su još i da: 58 posto učenika ne doručkuje ili to čini samo povremeno, više od polovice ispitanika cijene školske prehrane ocjenjuje visokima ili vrlo visokima, a 77 posto učenika smatra da bi zdravije opcije (kuhana jela, salate, voće) bile bolji izbor.

Učenici tjedno dobiju 15 do 20 eura za marendu

Anketu su proveli i među roditeljima. Prema rezultatima, roditelji tjedno najčešće izdvajaju od 15 do 20 eura za prehranu djece u školi. Također, misle da bi drukčija prehrana pozitivno utjecala na učenje i fokus te predlažu tople obroke. Nadalje, čak 97 posto roditelja smatra da bi se trebali uvesti subvencionirani, kvalitetniji i povoljniji obroci u srednjim školama.

Učenici su potom odlučili saznati više o ovoj temi te pitati stručnjake što oni misle. U sklopu projekta kojeg su nazvali 'Zdravlje na meniju, cijena po mjeri' kontaktirali Odsjek za dijetetiku i prehranu Županijske bolnice Čakovec te Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.

- Dobili su stručne informacije o tome kako učestala konzumacija pekarskih proizvoda, grickalica i nutritivno siromašne hrane negativno utječe na zdravlje učenika, koncentraciju i dugoročno opće zdravstveno stanje. Također, saznali su da se u prehranu treba uvesti hranu bogatu esencijalnom aminokiselinom triptofan koja pomaže s proizvodnjom hormona povezanim s pozitivnim raspoloženjem i zdravim snom. To su perad, riba, jaja, mliječni proizvodi, orašasti plodovi, sjemenke, mahunarke, banana, crna čokolada i grčki jogurt. Preporučuje se i bobičasto voće, brokula i avokado kako bi se poboljšala koncentracija i pažnja, objašnjava Zečar Lajtman.

Učenici će sudjelovati u radionici zdravih snackova

Učenici se nisu zadržali samo na riječima. Shvatili su da rješenje nije jednostavno te su odlučili kroz predavanja i radionice o pravilnoj prehrani osvijestiti učenike. Odlučili su i potaknuti osnivače škola ili MZOM da razmotre uvođenje određenog oblika subvencionirane prehrane za srednjoškolce. Kontaktirali su i održali sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije Nives Kolarić Strah koja je podržala inicijativu učenika te je dogovorena daljnja suradnja.

- Kako bi svi učenici škole dobili prave informacije, u prostorima škole održano je zanimljivo i edukativno predavanje pod nazivom 'Pravilna prehrana - male odluke, velika razlika'. Predavanje je održala Monika Vidović, voditeljica Odsjeka za dijetetiku i prehranu Županijska bolnica Čakovec, koja je učenicima na pristupačan i stručan način približila važnost pravilne i uravnotežene prehrane. Tijekom predavanja bilo je riječi o tome kako pravilno složiti uravnotežen obrok - kako kombinirati proteine, ugljikohidrate, zdrave masti te dovoljne količine voća i povrća kako bi organizam dobio sve potrebne hranjive tvari, navodi Zečar Lajtman.

Nakon teorijskog dijela, na redu je praktični dio. U subotu, 7. ožujka učenici sudjeluju na interaktivnoj radionici 'Zdravi snack - jednostavno i brzo' koju će voditi Valentina Šipuš, mentorica zdrave i svjesne kuhinje. Na radionici će saznati kako sastaviti nutritivno uravnotežen obrok te kako donositi svjesnije izbore. Radionica uključuje praktičnu pripremu nekoliko vrsta 'snackova', zajedničko kušanje i diskusiju. Cilj je potaknuti motivaciju, samostalnost i pozitivan odnos prema hrani i pripremi obroka.