Psihijatar upozorio na moć stigmatizacije: 'Dovoljna je jedna rečenica da se kod djece javi anoreksija'

Predstavljene su smjernice za komunikaciju o debljini kod djece. Panel stručnjaka upozorava da je problem složen i da nema individualne odgovornosti.

Svjetski dan pretilosti obilježava se 4. ožujka, što je posebno važno jer je pretilost u Hrvatskoj jedan od najvećih javnozdravstvenih problema. Prema nedavno provedenom istraživanju CroCOSI svako treće dijete u dobi od osam godina suočava se s prekomjernom tjelesnom debljinom a posljedice na zdravlje mogu biti dalekosežne.

Međutim ove godine na parlaonici koja je organizirana u suradnji UNICEF-a, projekta Živjeti zdravo i HZJZ-a naglasak je bio na tome da je riječ o složenom problemu za koji je krivo više faktora, a stigmatizacija djece s debljine može stvoriti dodatne posljedice.

- Prije se govorilo da ako roditelji znaju što je najbolje za njihovo zdravlje, onda mogu raditi bolje odluke za svoju djecu i debljina neće biti problem. Međutim danas znamo da je problem puno složeniji, uključeni su psihosocijalni faktori, okolina. Roditelji često ne rade odluke pogrešne odluke zbog neznanja, već zbog okoline, izjavila je Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

'Stigmatizacija utječe na razvoj depresije'

Djeca su direktno izložena reklamama, a igrice i društvene mreže zamjenjuju igranje na zraku, ponekad čak i san. Nezdrava hrana pristupačnija je od zdrave, a roditelji zbog nedostatka vremena često su primorani naručivati hranu ili spremiti brze nezdrave obroke. Znanost ističe i benefite dojenja za razvoj djece, a sve više žena u Hrvatskoj umjesto dojenja odabire nadomjestke za mlijeko. Sve je to kontekst u kojem društvo utječe na razvoj djeteta, a krivica nije samo na roditeljima, školi ili bilo kojem pojedinom akteru.

- Narativi često utječu na stigmu, a stigmatizacija oštećuje samopouzdanje, povećava društveno isključivanje i utječe na razvoj depresije i drugih poremećaja. Želimo da djeca odrastu zdrava i zato moramo promijeniti kako pričamo o njihovom zdravlju. I zato sam ponosna da na hrvatskom mogu reći 'dijete je na prvom mjestu'. UNICEF je spreman da sa svima radi na zdravijem okruženju za svako dijete, zaključila je Brumana.

'Odrasli s debljinom su uglavnom te probleme imali i u djetinjstvu'

Voditeljica Službe za promicanje zdravlja u HZJZ-u Sanja Musić Milanović naglasila je da je čak 230 bolesti i zdravstvenih stanja statističko povezano s pretilošću. Stoga je izdvojila podatak da će djeca rođena 2050. godine živjeti čak tri i pol godine kraće u odnosu na djecu rođenu 2020. prema projekcija porasta pretilosti.

- Danas progovaramo o stigmi i stigmatizaciji djece i u budućnosti odraslih. Odrasli s debljinom su uglavnom te probleme imali u djetinjstvu. Roditelji zbog debljine stigmatiziraju čak 47 posto djevojčica i 37 posto dječaka, a u tom slučaju rizik za vršnjačko zlostavljanje veći je za 64 posto. Šansa je 45 posto manja da će poslodavac zaposliti osobu s debljinom, a šansa da će se ta osoba osjećati da je kolege stigmatiziraju je 54 posto. Čak 69 posto odraslih ljudi s debljinom osjećaju stigmatizaciju nas zdravstvenih djelatnika, izdvojila je Musić Milanović.

'Mršavljenjem pokušavaju regulirati prepravljujuću emociju'

U parlaonici psihijatar Hrvoje Handl naglasio je koliko samo jedna riječ u pubertetu može utjecati na samopouzdanje djeca i dugoročno se odraziti na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

- Čak i da dijete ne živi u većem tijelu nekad je dovoljna jedna riječ, rečenica u pubertetu. Rečenice kao što su 'O malo si se dobila, popunila'. U obiteljima mogu biti internalizirane stigmatizacije debljine, na primjer priče baka koje su '70-ih naišle na prvu kampanju mršavljenja. Dovoljna je jedna rečenica da se kod djece javi anoreksija, upozorava doktor Handl.

Djeca tako mogu doći na ideju da krenu brzo mršavjeti i tako spriječiti debljanje. Tako reakcijom pokušavaju regulirati preplavljujuću emociju, međutim stvaraju si dugotrajne probleme. Handl je napomenuo da je i njegov otac bio novinar, zbog čega je svjestan koliko je u poslu važna empatija, pogotovo kad se obrađuju osjetljive teme povezane s djecom.

Predstavljene smjernice za komunikaciju

Borba sa stigmatizacijom je dugotrajna, a rješenja su raznolika, baš kao i razlozi nastanka problema. Stoga su izrađene smjernice za komunikaciju o ovom problemu, kako bi potaknula javnost na empatičniji i poticajnu komunikaciju. Smjernice je predstavila psihologinja Tamara Balja.

U smjernicama stoji da bi izraze poput 'debela djeca' trebalo zamijeniti izrazom 'djeca s debljinom' te da bi novinari trebali izbjegavati fotografije koje prikazuju izoliranu djecu i djecu pred televizorom, mobitelima u rukama ili koja jedu nezdravu hranu. Prikladne su fotografije koja prikazuju djecu različitog izgleda u igri, školi, prirodi ili školskim aktivnostima.

Naglasak treba staviti na to da je problem slojevit i ovisi o kontekstu, pa tako umjesto toga da djeca imaju problem s viškom kilograma naglasak treba staviti na okolinu koja potiče razvoj nezdravih navika. Budući da je problem složen, treba istaknuti da su svi dio rješenja.

Važnost empatije u izvještavanju

Psihologinja Barbara Kalebić Maglica naglasila je da zbog stereotipa koji se šire u javnosti djeca stvaraju predrasude prema kolegama, zbog čega ih mogu izolirati. Istraživanja u kojima je sudjelovala pokazala su da stavovi djece ne potječu samo od roditelja, već da su za njih 'krivi' i škola, vršnjaci, bake, djedovi i mediji.

- Smatram da je dužnost svakog novinara i stručnjaka, glasa naroda da se pitamo je li to što želimo komunicirati u najboljoj dobrobiti za dijete. Počnite od sebe, biste li voljeli da se tako o vama ili o vašem djetetu govori. Kao novinari prikazujemo brojne složene teme, a naš zadatak je da ih pojednostavimo i predstavimo javnosti. Nas to ne amnestira da se u pojednostavljivanju fokusiramo na probleme bez konteksta. Zadatak je i da prikažemo širu sliku. U novinarstvu postoji mogućnost i hoćemo li priču isticati pozitivnije ili negativnije. Ajmo pokazati tu empatiju prema djeci. Petogodišnjak ne može utjecati na ono što čuje na televiziji. Nemojte shvatiti ovo kao dociranje, već kao pomoć, za koju smatram da je nužna jer svi se lako pogubimo u tom informacijskom kaosu, poručila je Nensi Blažević, profesorica novinarstva s FPZG-a.

Nedostaje 30 posto pedijatara

Na skupu riječ je imao i Joško Markić, predsjednik Hrvatskog društva pedijatara. Poručio je da su aktivnosti svih okupljenih komplementarne i pohvalio inovativni pristup kojim su osmišljene smjernice.

- Uloga pedijatara je iznimno bitna za djecu. To nije puko liječenje, već i prilika za rast i razvoj, promicanje dobrih načina života, poticanje cijepljenja, ali ne manje bitno i promicanje interesa zaštite djece, možemo reći da smo mi jedna vrsta odvjetnika djece. Pedijatara fali 30 posto, pa su ove aktivnosti i aktivnosti medija koje će nam pomoći da sve ide lakše i brze iznimno bitne, zaključio je Markić.